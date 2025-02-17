Почему огромный талант не использовал шанс стать легендой хоккея

Хоккеист Виктор Хатулев считался огромным талантом, но всё перечеркнули характер и неправильные решения. Он мог войти в число лучших защитников своего времени, стать звездой советского хоккея, а возможно, даже попробовать себя в НХЛ. Однако судьба распорядилась иначе. Вместо славы и титулов его ждали ранняя отставка от спорта, разочарование и жизнь, полная трудностей.

© ХК Динамо Рига

Талант, который невозможно было не заметить

Виктор Хатулев родился 17 февраля 1955 года в Риге и с ранних лет выделялся среди сверстников физической мощью и спортивной одарённостью. Попав в рижское «Динамо», он привлёк внимание тренеров не только антропометрическими данными, но и агрессивной, смелой игрой, которая делала его незаменимым на льду. Ему не боялись доверять сложные игровые эпизоды, а его стиль был настолько жёстким и уверенным, что он мог одинаково успешно играть и в нападении, и в обороне.

Поначалу Виктор выступал в роли нападающего, а позже тренер рижского «Динамо» Виктор Тихонов решил перевести его в защиту, видя, что он обладает не только сильным броском, но и навыками для игры в силовой манере. В те времена это было смелое решение, однако оно оказалось оправданным – Хатулев моментально адаптировался к новой роли и начал показывать результаты.

Виктор Хатулев, ХК Динамо Рига2.webp

Источник фото: ХК «Динамо» Рига

Первый советский хоккеист на драфте НХЛ

Путь Хатулева к международному признанию начался с его блестящих выступлений на молодёжных чемпионатах мира. В 1974 году он помог сборной СССР завоевать золото, а в 1975-м не только снова стал чемпионом, но и был признан лучшим нападающим турнира.

Его игра привлекла внимание скаутов из Северной Америки. В 1975 году Хатулева задрафтовала «Филадельфия Флайерз» в девятом раунде, и клуб ВХА «Кливленд Крусейдерс» также попытался застолбить за собой права на перспективного защитника. Этот момент стал историческим – впервые игрок из СССР попал в драфт НХЛ.

Однако сам Виктор узнал об этом событии только спустя три года. Из-за политической ситуации переход за океан был практически невозможен, а сам хоккеист, как оказалось, не стремился попробовать себя в Северной Америке. Позже стало известно, что представители «Филадельфии» даже пытались организовать для него побег, но он отказался.

Агрессивная игра, конфликты и начало падения

Хатулев был не только талантливым, но и крайне темпераментным игроком. Он не боялся идти в силовую борьбу, ввязывался в драки и никогда не уступал в жёстких стыках. В этом был его плюс, но именно это стало причиной множества конфликтов и последующих проблем.

В 1975 году, когда Виктору было всего 20 лет, его дисквалифицировали на пять лет за драку. Это было невероятно жёсткое наказание, однако уже вскоре его амнистировали – настолько велик был его потенциал. Руководство и тренеры старались закрывать глаза на его проступки, надеясь, что он сможет измениться.

Однако Хатулев не сделал выводов. Его регулярные нарушения режима, увлечение алкоголем и скандалы сделали его крайне сложным игроком для команды. Он мог сорваться в очередную пьянку перед важными матчами, а порой и вовсе пропадал на несколько дней.

Окончательной точкой в его хоккейной карьере стал матч рижского «Динамо» с ЦСКА в 1979 году. В одной из стычек Виктор ударил линейного судью Михаила Галиновского. Дисквалификация до конца сезона стала последним предупреждением. Несмотря на попытки вернуться, команда уже не хотела мириться с его выходками.

В 1981 году в возрасте 26 лет Хатулев завершил профессиональную карьеру.

Для человека, который с детства был в спорте и не знал другой жизни, уход из хоккея стал катастрофой. Он не смог найти себя вне спорта.

Тяжёлые годы после хоккея

После того как Виктор из профессионального спорта, его жизнь Виктора пошла по наклонной. Он сменил множество работ: таксист, охранник, кладовщик, гравёр на кладбище. Периодически он снова пытался вернуться в спорт, но никто не хотел иметь с ним дело.

Смерть жены в автокатастрофе в 1985 году окончательно выбила его из колеи. Он стал пить ещё больше, запои затягивались на недели. Многие его друзья и знакомые старались помочь, однако он не принимал ни одной из протянутых рук.

Октябрь 1994 года стал последним в жизни Хатулева. После очередного длительного запоя его сердце не выдержало. Его нашли мёртвым рядом со складом, где он подрабатывал сторожем. Ему было всего 39 лет.

Если бы Виктор был жив, 17 февраля 2025 года ему исполнилось бы 70 лет. Возможно, он мог бы передавать свой опыт новому поколению, рассказывать о хоккее своей эпохи и воспоминаниях о славных матчах. Несмотря на все ошибки и потерянные возможности, он останется в истории как первый советский игрок, выбранный на драфте НХЛ – человек, которому судьба подарила шанс стать легендой, но который так и не смог им воспользоваться.