«Хромой рыцарь»: история советского гимнаста-чемпиона Гранта Шагиняна

Родители мечтали, чтобы он стал музыкантом. Отец накопил денег и купил итальянскую скрипку, мама хвалилась перед родственниками и прочила ему блестящую музыкальную карьеру. Но скрипачом он так и не стал: с детства грезил спортом. Когда в школе открылся кружок гимнастики, упросил папу записать его туда. Годы спустя его имя гремело во всем спортивном мире - Грант Шагинян. Он стал патриархом армянской спортивной гимнастики и до конца жизни оставался апологетом правильного воспитания молодых поколений, прививая им честность, порядочность, ответственность и патриотизм. Своим воспитанникам часто говорил: «Вы можете не стать известными спортсменами, но обязаны стать хорошими людьми». А это высказывание Шагиняна стало крылатым: «В спорте главное результат, но не любой ценой. Медаль должна блестеть еще и моральным лоском».

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Спортсмен и фронтовик

В квартире Гранта Шагиняна дочь бережно хранит его регалии. Рядом со спортивными медалями боевые награды: орден Отечественной войны 2-ой степени, медали «За оборону Кавказа» и «За отвагу». Грант Шагинян был не только легендарным атлетом, но и патриотом. В 16 лет стал абсолютным чемпионом СССР среди юношей и во время войны мог остаться в тылу, но одним из первых записался добровольцем. Окончив Сухумское пехотное училище, ушел на фронт. Воевал в составе 155-й стрелковой дивизии, командовал ротой. В 1943 был серьёзно ранен.

Отец никогда не рассказывал о своих подвигах, не хвастался своими успехами, он был очень скромным и многие вещи мы узнавали из других источников, что-то рассказывали его друзья и люди, знакомые с ним. И впоследствии нам удалось узнать, что папа очень хорошо себя проявил на поле боя, но получил очень тяжелое проникающее ранение в ногу: кость была раздроблена. И даже шли разговоры об ампутации конечности, но врачи боролись и удалось спасти ногу. Из госпиталя он рвался на фронт, но ему запретили врачи, потому что он вообще с трудом передвигался даже на костылях.

Из-за ранения хромота осталась на всю жизнь. Многие поставили крест на его карьере, но в 1946-ом Грант Шагинян возобновил тренировки. После двух лет упорных занятий стал чемпионом СССР. В 1949-м триумф уже на международных соревнованиях.

«На фестивале молодежи в Будапеште он взял сразу шесть золотых медалей. Чукарин, друг его, тогда подошел и сказал шутя: «Грантик, ты все медали забрал. Оставь, пожалуйста, чуть-чуть и нам», - рассказывает почетный вице-президент Национального Олимпийского комитета Армении Дереник Габриелян.

Мировая слава

В 1952 году Грант Шагинян завоевал звание абсолютного чемпиона СССР. В том же году обрел мировую славу. На дебютных для советских спортсменов Олимпийских играх в Хельсинки Шагинян стал первым армянином, победившим на современных Играх, завоевав две золотые и две серебряные медали.

После ранения Гранту Шагиняну было сложно выполнять вольные упражнения и он, в основном, работал на спортивных снарядах. На Олимпийских играх в Хельсинки в упражнениях на кольцах он получил 9,9 баллов из десяти: это был блестящий результат. А в упражнении на коне он первым в мире выполнил соскок, впоследствии названный «вертушкой Шагиняна.

Карьера тренера

В 1954 Шагинян стал двукратным чемпионом мира на первенстве в Риме. Четыре года спустя завершил спортивную карьеру и основал в Ереване первую в Армении детско-юношескую школу гимнастики, где работал директором и тренером. Она находится на улице, носящей его имя. Шагинян воспитал достойного продолжателя Альберта Азаряна.

Альберт Азарян никогда не выступал с речью на собраниях, на митингах, на встречах пока не спрашивал разрешения у Шагиняна. Азарян его лелеял, на него как бы молился, он хотел быть таким, как Грант Амазаспович Шагинян. Вот такое воспитание и дружба была между ними. Я хочу, чтобы многие научились этому уважать своих тренеров.

Любящий отец, муж и друг

Грант Шагинян был любящим и заботливым отцом и мужем, и очень добрым человеком: помогал каждому, кто к нему обращался. Его супруга, вспоминая о Шагиняне, любила говорить: «Я была самой счастливой женщиной в мире второй половины 20-го века». А еще Гранта Амазасповича называли «аристократом от спорта»: интеллигентный, тактичный, начитанный с хорошими манерами. За высокие моральные качества Международный Олимпийский комитет присудил ему почетный титул «Рыцарь спорта».

«Его товарищи по сборной очень любили и говорили, что Шагинян совесть нашей команды. Это наивысшая оценка, которую можно дать человеку. Это и честность, и порядочность, и готовность помочь, поддержать товарища», - вспоминает дочь Гранта Шагиняна Луиза Шагинян.

Память на века

В 2014 году президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах и глава Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян во дворе спортшколы, носящей имя Шагиняна, открыли памятник гимнасту. Сегодня его дочь и соратники мечтают, чтобы селу, где родился Грант Шагинян, присвоили имя этого великого спортсмена и человека с большой буквы.