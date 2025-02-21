Почему правнуки Горбачева не захотят жить в России

Последний руководитель Советского Союза, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачёв, вопреки множеству слухов, последние годы провел в России. Здесь он жил, работал и лечился. Даже похоронен Михаил Сергеевич на одном из московских погостов. А вот его единственная дочь и обе внучки, действительно, давно обосновались за границей. Более того, одна из них активно поддерживает «киевский режим» и даже выпускает водку с весьма говорящим названием. О том, как ближайшие родственники мастодонта мировой политики оказались в Европе, и чем они там занимаются, - в нашей статье.

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Германия – идеальное место для жизни

Михаил Горбачёв, как известно, слыл однолюбом. Со своей супругой Раисой Максимовной они прожили почти полвека, пока в 1999 году их не разлучила смерть. После ухода любимой «отец» советской перестройки даже помыслить не мог, чтобы привести в дом другую женщину. Об этом он не раз заявлял в ответ на настойчивые вопросы журналистов по поводу возможного изменения семейного статуса. Хотя вполне бы мог – на момент ухода Раисы Максимовны ему было всего 68 лет.

Их единственная дочь Ирина – кардиолог, кандидат медицинских наук, общественный деятель, вице-президент Горбачёв-Фонда. Первым браком был замужем за своим коллегой-медиком, сосудистым хирургом, лауреатом Государственной премии РФ Анатолием Вирганским, который и стал отцом обеих ее дочерей.

В отличие от матери, всегда державшей себя скромно и добропорядочно, Ксения и Анастасия в свое время слыли настоящими светскими львицами. В начале «нулевых» о них регулярно писала желтая пресса. Им приписывались романы с самыми известными мужчинами России.

Закончив МГИМО, Ксения и Анастасия начали сотрудничать с различными женскими журналами, а потом одна из них возглавила издание L’Officiel, другая стала шеф-редактором интернет-сайта Trendspace.ru. Однако позже из России внучки Горбачёва перебрались в Германию. Как известно, Михаила Сергеевича на Западе ценили и уважали гораздо больше, чем на Родине, поэтому и к родственникам было соответствующее отношение.

Да и недвижимость у последнего генсека СССР за рубежом имелась довольно солидная. Чего стоит только его вилла в Баварских Альпах, приобретенная в начале «нулевых», по слухам, за 7 млн евро! По сути, это - исторический, построенный в начале прошлого века, замок Хубертуса площадью примерно в 570 кв. м. на берегу горного озера Тегернзе.

Кстати, правнучка Михаила Сергеевича, дочь Ксении, Саша родилась в 2008 году в Германии.

«Рожать здесь мне было спокойнее. Я не выбирала конкретный роддом, а шла к определенному врачу, которого мне рекомендовали, и родами осталась очень довольна, - в интервью интернет-изданию dochkimateri.com признавалась Ксения. - Во второй раз я бы снова рожала здесь. Я уже достаточно долго живу в Берлине, дочка ходила тут в детский сад, а теперь – в школу».

По словам внучки экс-президента, она много где бывала - и в Испании, и в Великобритании, но, как оказалось, Германия - идеальный баланс всех самых важных для нее жизненных составляющих. Да и дочь учится в немецкой школе и, скорее всего, русский язык, которым она неплохо владеет, никогда не станет ей родным. Ксения также и помыслить не может, что Саша однажды захочет вернуться в Россию.

© Ксения и Саша Горбачёвы на своей новой родине // Соцсети

Что касается Анастасии, они с мужем также живут в Берлине, поэтому сестры регулярно встречаются. А вот мама, выйдя замуж за бизнесмена Андрея Трухачева, обосновалась в Мюнхене. Она заведует немецким отделением Горбачев-Фонда и помогает мужу в его бизнес-империи.

В помощь Незалежной

В последние годы Ксения Горбачёва (побывав дважды замужем, она все же выбрала фамилию деда) активно развивает магазин коллекционных вин ViniGrandi. У нее имеется винотека в Берлине, склады в Бранденбурге, а также интернет-маркетплейс.

После начала СВО соцсети магазина не просто отметились несколькими антивоенными постами. Руководство ViniGrandi отчиталось об организации распродажи водки с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky. Из подписи к публикации можно понять, что вырученные деньги планировалось передать Украине. Особо внимательные пользователи Сети заметили, что среди людей, лайкнувших пост, была и Ксения Горбачёва.

© Социальные сети Ксении Горбачёвой

Анастасия Вирганская, как пишет интернет-издание Life, в настоящий момент числится управляющим директором двух структур отчима, связанных с грузоперевозками. Её муж Дмитрий Зангиев – музыкант, он играет в берлинской рок-группе Abanamat, которая относительно недавно отметилась тем, что записала трек для международного хард-рок-сборника под названием Stop war in Ukraine.

Все собранные со слушателей средства пошли в поддержку Украины. Как стало известно, в коллаборации с группой Зангиева был выпущен специальный проукраинский мерч в стиле хэви-метал. Организовал всё это украинский музыкальный лейбл Path of Doom. В свою очередь Анастасия не скрывает, что для своего 10-летнего сына она желает европейской (а не российской) жизни.

Михаила Горбачёва не стало в год начала СВО – он ушел из жизни на 92-м году 30 августа 2022-го. Однако до этого он не раз озвучивал свою позицию по поводу непростых российско-украинских отношений.

«Я наполовину украинец. Моя мать была украинка, как и моя жена Раиса. Мои первые слова я лепетал по-украински, первые песни, которые я слышал, были украинские, - в 2015 году в одном из интервью рассказывал Горбачёв. - Ставропольский край, где я родился и возглавлял крайком партии, в советские годы тесно сотрудничал с Донецкой областью, где сегодня идет эта чудовищная война. Тогда мы помогали друг другу. Мы были друзьями и жили в одном государстве».

В беседе с журналистами издания Sunday Times бывший президент СССР заявлял, что «всегда выступал за свободное волеизъявление народа, а в Крыму большинство хотело воссоединения с Россией». Поэтому он однозначно поддержал присоединение полуострова к РФ.

Учитывая его столь патриотический настрой в недавнем прошлом, сегодня Горбачёв вряд ли одобрил бы действия своих внучек, поддерживающих «киевский режим» и переставших появляться на Родине, которую сам он беззаветно любил, и где остался навсегда. Такие вот перипетии судьбы…