Из тупика – в запой: жизнь и приключения Александра Гордона

Александру Гордону исполнился 61 год. За годы работы журналист и ведущий поучаствовал в создании множества проектов, становился участником скандалов, женился и разводился. Много что было. Расскажем о самом интересном.

Свою карьеру в России Александр Гордон начал на телеканале ТВ-6. Первая передача, с которой все начиналось, называлась «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Но в первый раз с телевидением не заладилось, и молодой амбициозный парень ушел на радио вести утреннюю передачу.

Впрочем, всего через несколько лет Гордона вновь позвали на TV: в политическое шоу «Процесс» в качестве соведущего Владимира Соловьева.

И с тех пор Гордон на телевидении зацепился, пошел в рост. На НТВ даже появилась научно-популярная программа «Гордон». Она шла три года, было выпущено около трех сотен эпизодов.

Осенью 2006 года зрители увидели Александра Гордона на Первом канале в авторском шоу «Закрытый показ». Оно шло до 2013 года, потом его закрыли, а четыре года назад решили вернуть в эфир. Гостями «Закрытого показа» становились кинокритики, деятели кино и телевидения, а также представители других профессий. Обсуждали просмотренные фильмы и пытались разобраться, какие эмоции картина вызывает у зрителя и почему.

Наверняка многие россияне также могут припомнить шоу «Гордон Кихот», которое с 2008 года шло на Первой кнопке. В центре – события и явления, которые вызывали общественный резонанс. Гости, которые делились на две группы, дискутировали, каждый старался доказать свою правоту и убедить оппонентов в том, что обсуждаемое явление необходимо или, наоборот, вредно.

Александр Гордон создавал проекты, которые были посвящены не только культурным и общественным вопросам, политика его также всегда интересовала. Одна из передач, которую он вел вместе с Петром Толстым, так и называлась «Политика».

Наконец, в сентябре 2014 года Гордон, судя по всему, сумел найти самый интересный для него формат. Речь о передаче «Мужское/Женское», в которой он и Юлия Барановская обсуждают остросоциальные, бытовые и другие проблемы с обычными людьми, которые нуждаются в помощи.

Одновременно с созданием шоу Гордон успевал попробовать себя в роли актера и режиссера. Он снял фильмы «Огни притона» и «Дядя Саша».

«Огни притона» получили несколько престижных наград, в том числе «Золотого орла» и «Нику».

Однажды в эфире Александр Гордон откровенно признался в своей зависимости от алкоголя:

«С точки зрения медицины, да, я действительно страдаю от алкогольной зависимости. Но я социально адаптированный алкоголик, потому что работаю как сумасшедший. Недавно я прошёл полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, всё в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но, слава богу, это прошло. Я пью на работе и никогда не скрываю этого».

© Александр Гордон и Катя Гордон (Подлипчук) // Соцсети

Официально Александр Гордон был женат пять раз!

Его первая супруга — Мария Бердникова — была студенткой факультета журналистики Литературного института. В первом браке Гордона родилась дочь.

Когда девочке было полтора года, семья переехала в США. Попытки построить карьеру в другой стране и заботы о ребёнке отдалили Гордона и Бердникову друг от друга. Прошло восемь лет, и они расстались. Мария с дочерью остались в США, а Александр вернулся в Россию.

В 2000 году Гордон повел в ЗАГС Екатерину Подлипчук. Девушка была моложе ведущего на 16 лет. Брак, который начался так счастливо, через шесть лет развалился. Екатерина объясняла, что главная причина развода - проблемы Гордона с алкоголем.

«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой».

Впрочем, бобылем Гордон оставался недолго: он женился уже в 2011 году на 18-летней студентке Нине Щипиловой. Пышной свадьбы не было: расписались и посидели за столом в семейном кругу, а через два года развелись. И снова из-за Гордона: молодая жена узнала о том, что Александр ей изменял. Более того: у него появилась внебрачная дочь!

В 2012 году СМИ писали, что мама внебрачного ребенка – журналистка Елена Пашкова. Гордон дочку признал, а вот жениться на Пашковой не стал, ведь у них был просто курортный роман – не более того.

© Александр Гордон и Нозанин Абдулвасиева // Соцсети

Несколько лет спустя ведущий встретил студентку Нозанин Абдулвасиеву. Девушка пришла к знаменитому журналисту, чтобы взять у него интервью.

Между ними завязались отношения, в 2014 году они расписались и в том же году у них родился сын. Три года спустя Нозанин родила ещё одного сына. К сожалению, в 2020 году пара рассталась.

Как думаете, Александр Гордон после этого решил посвятить себя работе и воспитанию внуков? Ничуть не бывало! В 2022 году он снова объявил о том, что женился и даже обвенчался. Избранница – 20-летняя арфистка София Каландадзе.

Но не только своей бурной личной жизнью умеет удивить Александр Гордон, но еще и участием в различных скандалах. Однажды во время съемок «Мужского/Женского» ведущий потребовал посадить свердловских чиновников за то, что провалили программу по расселению людей из аварийного жилья. Впрочем, львиная доля россиян с ним полностью солидарна.

Также Гордон много судился с Григорием Явлинским. Политик обиделся и подал в суд на журналиста за то, что тот обвинил его в развале СССР и получении спонсирования США во время предвыборной избирательной кампании.

В 2021 году Александр Гордон во время интервью Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) признался, что он зашел в тупик: