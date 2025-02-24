Каким был настоящий барон Мюнхгаузен

А вы знали, что легендарный фантазёр и выдумщик — это реальный человек?

© Чемпионат.com

Барон Мюнхгаузен – знаменитый литературный персонаж немецкого писателя Рудольфа Распе, прославившегося невероятными приключениями, оказывается, жил и здравствовал в родном городишке Боденвердере.

Жизнь в России

Из родного города он однажды и отправился в далёкую Россию, где набрался столько впечатлений, которых с лихвой хватило не на одну удивительную историю, нередко больше смахивающей на небылицу. Это случилось в декабре 1737 года, когда барон Карл Мюнхгаузен в качестве пажа герцога Антона Ульриха, преодолев тяжёлый путь на санях по заснеженным дорогам, продрогший от холода до мозга костей, въехал в Петербург.

К нему благоволила сама императрица Анна Иоанновна и даже выбрала его женихом для принцессы Анны Леопольдовны – своей племянницы. В России барон дослужился до ротмистра и проявил себя боевым и храбрым офицером.

Карл Мюнхгаузен обладал отличной физической формой, которую поддерживал тренировками и закаливанием. А ещё он великолепно стрелял и мог попасть из пистолета в подброшенную вверх монету, умело обращался с саблей и шпагой.

Возвращение на родину

Не случись очередного дворцового переворота, барон сделал бы в России блестящую военную карьеру. Увы, он попал в список опальных лиц. Ему пришлось возвращаться на родину. Единственное, что скрасило жизнь барона Мюнхгаузена в трудную минуту, – это женитьба на милой и доброй девушке Якобине фон Дунтен, дочери рижского судьи. Правда, он ещё не подозревал, что впереди его ждёт слава непревзойдённого Короля лжецов, которая шагнёт далеко за пределы Германии.

В 1750 году он с семьёй окончательно осел в Боденвердере. Прошло некоторое время, и бравый ротмистр превратился в обычного помещика. С одной только разницей: однажды в Карле проснулся необыкновенный рассказчик, и его буйная фантазия не имела границ!

Невероятные истории

Друзья и соседи посмеивались, но втихомолку заслушивались фантастическими историями барона Мюнхгаузена, где он в одиночку бился с белым медведем, повергнув его в бегство. Правда, зверь в последний момент успел откусить ему два пальца на ноге. На самом же деле, Мюнхгаузену их оттяпал полковой лекарь, когда барон получил обморожение. В каждой истории барон проявлял себя как отчаянный человек с невероятной силой, выносливостью и сноровкой.

Даже когда Мюнхгаузен входил в раж, его лицо сохраняло правдивое выражение. По словам Карла, ему как-то пришлось присутствовать на царском обеде и попробовать кусочек гигантского паштета.

«Когда с него сняли крышку, наружу вышел одетый в бархат человечек и с поклоном преподнёс императрице на подушечке текст стихотворения», – с восторгом, попыхивая огромной пенковой трубкой с коротким мундштуком, делился он впечатлениями с завсегдатаями уютного кабачка.

Ему, конечно, не верили, но все весело хохотали. Однако историки, заметим, придерживались другого мнения. И случай с паштетом действительно имел место в жизни Анны Иоанновны, которая была горазда на странные выдумки.

Предвосхищая будущие спутники и ракеты, Мюнхгаузен летал на ядре к Луне, чтобы благополучно вернуться на Землю. Он избежал верной смерти, когда оказался между свирепым львом и крокодилом, однажды вытащил себя за волосы из болотной трясины. В общем, не счесть «подвигов», совершённых отважным бароном.

Ненужная слава и разорение

Книга Распе просто взбесила Мюнхгаузена: барон обвинял автора в том, что тот бессовестно врёт, выдумывая совершенно немыслимые истории. Сам писатель по большому счёту должен был благодарить своего прототипа. Побывав в гостях у барона, он, видимо, остался под впечатлением его рассказов.

К тому времени Рудольф Распе завяз в долгах, был обвинён в краже старинных монет. И ему ничего не оставалось, как скрыться в Англии. И в Лондоне был напечатан солидный тираж книги о приключениях барона Мюнхгаузена.

В 1790 году умерла жена Карла Мюнхгаузена. Он тяжело переживал утрату. Однако через несколько лет оправился. Чары юной Бернардины фон Брун оказались настолько сильны, что барон не противился второму браку. К сожалению, это был роковой шаг в судьбе Мюнхгаузена – знаменитого рассказчика и фантазёра. Молодая жена быстро окрутила старика, завела романы на стороне и однажды призналась в беременности. Мюнхгаузен не признал родившегося ребёнка своим.

Бракоразводный процесс оказался дорогим и разорительным для Карла. Бернардина вместе с любовником – местным писарем – сбежала за границу, прихватив последние деньги. Всё закончилось печально: барон Мюнхгаузен умер в нищете и одиночестве от апоплексического удара в возрасте 76 лет.

Историческая память

В память о великом Короле лжецов на его родине недалеко от Ганновера открыли музей. Необыкновенные приключения барона стали настоящей творческой пищей для мастеров кино, театральных режиссёров. К примеру, Марк Захаров поставил фильм «Тот самый Мюнхгаузен», где главную роль великолепно сыграл Олег Янковский.

Свой заметный след барон Мюнхгаузен оставил и в психиатрии. Его именем назовут редкое заболевание, когда пациент красочно и убедительно рассказывает о несуществующих недугах, которыми он якобы страдает.

В 1951 году синдром Мюнхгаузена впервые описал психолог Ричард Ашер. По его словам, изобличённые «мюнхгаузены» имели навязчивую привычку кочевать из одной клиники в другую, чтобы им наконец-таки всерьёз поверили и начали соответствующее лечение. Хотя проведённые обследования и анализы показывали, что они фактически – мнимые больные.

Ричард Ашер отметил сходство этих пациентов со знаменитым бароном Мюнхгаузеном, который обладал невероятной фантазией и пылкой страстью всё преувеличивать.