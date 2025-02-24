Святой адмирал: каким был легендарный флотоводец Федор Ушаков

280 лет назад родился Федор Ушаков русский военачальник, адмирал, командующий Черноморским флотом. Он не проиграл ни одного сражения, а после смерти был канонизирован Русской православной церковью. Об успешной стратегии Ушакова корреспондент «МИР 24» Артем Васнев.

Про тренировочную стрельбу с «ушаковских качелей» спорят до сих пор. Вроде как миф, законы физики такого не позволяют, отдача сломала бы конструкцию. В фильме Михаила Ромма красивый режиссерский ход. Чтобы показать: Федор Федорович был не промах, истинный новатор.

Отец Дионисий из Рыбинска говорит: надо хоть немного соответствовать легендарному земляку. Есть легенда: Ушаков после драки с медведем хромал на одну ногу, в пехоту не взяли пошел в моряки.

В 2001 году Ушаков был причислен к лику святых, хотя столько убитых неприятелей на нем. А все равно праведник.

«Не просто добро должно быть с кулаками, а добро должно быть с Богом. Не распространять зло, а останавливать зло. Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя», – отметил протоиерей Дионисий Растопчин настоятель Храма Сретения Господня г. Рыбинска.

Боевой капитан первого ранга Владимир Андреев в общей сложности пять лет провел в походах. И знает, как это рисковать жизнью. По его словам, Ушакова уважает каждый моряк:

Врагов не считают, их бьют. Это первое. Несмотря на то, сколько их надо бить. А потом, смотрите, в годы Великой Отечественной войны, когда орден учреждали, какой первый Нахимова или Ушакова? Сталин придал значение все-таки Ушакову, хотя он был в то время забыт.

Звездный час для него Русско-турецкая война. В 1788 году в бою у Фидониси командир авангарда, капитан бригадирского ранга Ушаков атаковал флагман Хасан-паши.

«С двух бортов расстреливали его, пока тот не загорелся и вынужден был уйти, что привело в замешательство турецкий флот и заставило его отступить», – рассказал Владимир Андреев.

Его называли «морской медведь», турки - Ушак-паша. Ему подражал адмирал Нельсон. Основатель частного музея Ушакова Андрей Родин несколько десятилетий изучает историю жизни адмирала. 43 кампании, пять выигранных сражений, ни одного потерянного корабля, ни одного пленного моряка. Каждого своего матроса Ушаков любил, как отец родной

Андрей Родин, создатель Музея Ф. Ф. Ушакова:

Среди афоризмов Федора Ушакова есть такая фраза, которая говорит о нем, как о заботливом отце, о заботливом командире: «Матрос должен иметь четыре рубахи. Одна на тело, другая в дело, третью мыть, четвертую про запас хранить».

В кафедральном Спасо-Преображенском соборе Рыбинска есть придел святого воина Федора Ушакова икона с частицами мощей. А на алтарном иконостасе Ушаков рядом со Спасителем. Даже в советское время русские моряки, попадая в тяжелые ситуации, знали, что кто-то там, на небе, их прикрывает.

Ушаков единственный адмирал, который водил в бой целые флоты. Был обласкан царями. На пенсии же скромная жизнь молитвенника и мецената.

Иконы святого праведного адмирала Ушакова по всей стране. У морского собора в Кронштадте пятиметровый памятник. Кстати, до сих пор спорят, как на самом деле выглядел Ушаков. Портретов не любил. Был человеком скромным.