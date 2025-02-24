«На пятом – бомжи, мы – на седьмом». Как закалялся характер железной Этери

Сегодня, 24 февраля, Этери Тутберидзе исполняется 51 год. Все знают её как тренера с большой буквы. Фигуристки, которые приходили в её штаб, уже через несколько лет блистали на соревнованиях и брали призовые места. Но что стоит за всем этим и как она смогла обрести всё то, что имеет сейчас?

Трещина в позвоночнике

Этери родилась в Москве и была самой младшей в многодетной семье. У каждого ребёнка было своё занятие. Маленькая девочка ходила вместе со своим братом на стадион «Юных пионеров», где он занимался футболом, и всегда хотела иметь своё собственное увлечение. Там же проходили занятия по фигурному катанию, которые завораживали её, поэтому она попросила маму отдать её в эту секцию.

Начинала Этери свой путь как одиночница. Её первым тренером стала Евгения Зеликова, которая взяла девочку под своё крыло, когда той было четыре года. Но карьера одиночницы не сложилась, несмотря на всё упорство – Тутберидзе помешала серьёзная травма.

«Последней каплей стала трещина в позвоночнике. Врачи сказали, что полгода не смогу кататься. Но моя мама совершила чудо. Меня кололи кальцием, давали таблетки. За три месяца я умудрилась вырасти на 22 сантиметра, то ли благодаря кальцию, то ли потому, что в папу пошла. Папа был высокий – 186 сантиметров», – говорила Тутберидзе в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Высокий рост – ещё одна причина, по которой Этери не смогла продолжать дальше выступать на льду как одиночница. Ей стало намного сложнее исполнять прыжковые элементы.

После полного восстановления она не сдалась, так как не хотела бросать любимое дело, поэтому ушла в танцы на льду и продолжила усердно тренироваться. В эти годы её тренерами были Лидия Кабанова, Елена Чайковская, Наталья Линичук, Геннадий Аккерман и даже легендарная Татьяна Тарасова.

Но и тут у Этери не сложилось: у Тарасовой она оказалась на втором плане, а за окном было тяжёлое начало 90-х и непростое финансовое положение. В это же время ей поступило предложение уехать в США и выступать в ледовом шоу, и она, конечно, согласилась.

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К американской мечте

Впрочем, не всё у Тутберидзе было гладко с самого начала.

«Мне предложили: «Вот будет шоу, которое поедет в Америку». А это был период непонятной перестройки. Ко мне подошли и сказали, что я должна за хореографию 100 долларов в месяц. То есть я должна подойти к родителям и сказать: «Мам, дай мне 100 долларов», при ситуации, когда я без партнёра. Я попыталась не ходить на эту хореографию, но всё равно не увернулась от оплаты. Это казались такие деньги сумасшедшие. Это был «Российский балет на льду». Мы два раза прокатались в Москве и поехали в Америку – неудачно. Это был период, когда можно было где-то договариваться с паспортами. У нас половина труппы иногородних – им паспорта сделали в Москве», – рассказывала Этери в интервью Леониду Слуцкому.

В итоге половину труппы не пустили в Штаты, так как их паспорта были недействительными. Из-за всей этой ситуации от «Российского балета на льду» отказались все промоутеры.

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Без средств, рядом с бомжами

Следующим испытанием стало затишье в работе, из-за которого у всё ещё юной Этери совсем не было средств на проживание. В Америке артистам приходилось ходить в церковь на службу, чтобы после неё перекусить.

«Потом нас переселили в YMCA. Нам дали заброшенный этаж. На четвёртом или на пятом этаже жили бомжи, а мы – на седьмом», – рассказывала Тутберидзе.

Помимо всех навалившихся проблем, Этери пережила ужасную трагедию. Она стала свидетелем теракта в Оклахома-Сити, который произошёл 19 апреля 1995 года. Заминированный автомобиль взорвался прямо напротив YMCA. В результате погибли 168 человек, 680 получили ранения, повредились 324 здания.

«Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в сланцах, с полотенцем, зубной щёткой. Подбежал какой-то пожарник, схватил за руку, потащил за собой. Полдня, как в бреду, я бродила за ним, пока он проверял разрушенные помещения. Всех русских из нашей балетной труппы американцы разобрали по семьям. Нас с партнёром Колей Аптером приютил тот пожарник. Как пострадавшим в теракте каждому выплатили по 1200 долларов. Купили битую машину, пожарник помог её восстановить, и поехали в Цинциннати», – вспоминала Тутберидзе.

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Домой, пора домой

Вскоре партнёр фигуристки захотел закончить карьеру в спорте и уйти в бизнес. Она не стала возражать и решила попробовать себя в тренерстве, ведь ещё до переезда в США ставила отличные программы.

«На самом деле я ещё до отъезда пыталась в России программы ставить. Тогда смешно было. Программу ставишь – тебе коробка конфет», – отмечала Тутберидзе.

В один момент Этери поняла, что хочет вернуться домой. Она очень скучала по родителям и льду, её тянуло домой.

«Я проводила хореографию для детей и расслабляющий класс для взрослых. В общем, на себя повесила очень многое. В какой-то момент я не то чтобы устала. Поняла: «Вот это моя жизнь в Америке. Так я живу. Тебя уважают, любят, ценят». Вроде бы твоя жизнь. Но мне чего-то не хватало», – признавалась Тутберидзе.

По возращении домой она нашла работу в цирке на льду, где начала тренировать детей. Затем была работа в Зеленограде, а уже после – в Москве на катке «Серебряный».

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Белая полоса

С этого момента в жизни Тутберидзе началась белая полоса. Дети, которых она тренировала, начали брать призовые места на соревнованиях. В 2008 году Этери перешла из катка «Серебряный» на работу старшим тренером в СДЮСШОР №37. В 2013 году школа была преобразована в отделение «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Москомспорта, где тренер работает по сей день.

В 2020-м Тутберидзе была признана лучшим тренером по фигурному катанию Международным союзом конькобежцев. Этери воспитала таких звёзд, как Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Алёна Косторная и Аделия Петросян.

Этери – яркий пример того, как упорство и любовь к своему делу могут привести к великим достижениям. Несмотря на все трудности в прошлом, она смогла стать одним из лучших тренеров в мире, воспитав целую плеяду олимпийских чемпионов и призёров, чемпионов мира и Европы.