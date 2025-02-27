Как танкист Соколов стал Героем Советского Союза и министром обороны

В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает о Героях Советского Союза, об их боевых заслугах и подвигах. Один из них — Маршал Советского Союза и министр обороны СССР Сергей Соколов. Он прошёл путь от курсанта бронетанковой школы до главы военного ведомства страны, воевал с японскими милитаристами и нацистами. В Афганистане лично руководил Оперативной группой Минобороны СССР. По словам историков, богатый военный опыт Соколов активно применял, выстраивая оборону Советского Союза в пиковые моменты холодной войны.

Командирские качества

Сергей Соколов родился 1 июля 1911 в городе Евпатории Таврической губернии в семье служащего. Однако в Крыму прошло только раннее детство будущего маршала. Вскоре после Октябрьской революции его семья переехала в город Котельнич Вятской губернии, где Сергей окончил школу.

Проработав некоторое время упаковщиком посуды в райпотребсоюзе, Соколов перешёл на «освобождённую» деятельность в комсомол. Он трудился комсомольским секретарём промкомбината механических мастерских в районном доке и был членом бюро райкома. В 1932 году Сергей ушёл служить в Красную армию и по комсомольской путёвке получил направление в Горьковскую бронетанковую школу. Окончив её, Соколов получил назначение на Дальний Восток. Там он в должности командира танковой роты принимал участие в Хасанских боях с японскими милитаристами.

С лета 1941 года Сергей Соколов сражался с нацистами на Западном фронте, находясь на должности начальника штаба танкового полка. В дальнейшем его перевели на Север, где он служил на различных должностях в автобронетанковом управлении Карельского фронта и принимал участие в Битве за советское Заполярье. В 1944 году Соколов был командующим бронетанковыми и механизированными войсками 32-й армии, задействованной в том числе в Свирско-Петрозаводской операции. В возрасте 32 лет он получил погоны полковника.

Осенью 1944 года 32-я армия была выведена в резерв Ставки, а Сергей Соколов получил направление на дальнейшую учёбу. Три года спустя он окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, получив назначение на должность командира танкового полка. А ещё через год стал начальником штаба танковой дивизии.

В 1950—1960-е годы в судьбе Соколова наблюдается карьерный взлёт: он проходит путь от командира механизированной дивизии до первого заместителя министра обороны.

«Примечательно, что такой рост произошёл в судьбе человека, который по образованию был танкистом. Чаще на высшие руководящие должности в военной сфере стараются всё-таки назначать общевойсковиков. Соколов продемонстрировал особые командирские качества», — отметил в беседе с RT член ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

Серьёзный боевой опыт

В 1978 году Сергею Соколову было присвоено звание Маршала Советского Союза. И вскоре его ждало суровое испытание. Он стал одним из руководителей боевых действий советских войск в Афганистане.

«За личное мужество и умелое управление войсками 28 апреля 1980 года Сергей Соколов был удостоен звания Героя Советского Союза. С этого года он, сохраняя должность замминистра, был параллельно руководителем Оперативной группы Министерства обороны СССР в Афганистане. Официально он отвечал за взаимодействие с местными силами, но на практике планировал действия нашего контингента», — рассказал в разговоре с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков.

По словам Михаила Кузовкина, во многом благодаря усилиям Соколова советские войска смогли добиться в Афганистане определённых успехов.

«Сергей Соколов сыграл важную роль в ликвидации угроз Кабулу и другим крупным городам, а также в разгроме ряда группировок боевиков», — отметил историк.

22 декабря 1984 года, вскоре после смерти Дмитрия Устинова, Соколов был назначен новым министром обороны Советского Союза.

«Были более молодые кандидаты, но руководство СССР предпочло назначить 73-летнего Соколова, который получил серьёзный боевой опыт в годы Великой Отечественной войны. 1984 год — один из пиковых периодов холодной войны, мир был очень близок к ядерному противостоянию. Армия нуждалась в человеке, лично прошедшем через серьёзные испытания, способном проводить учения в условиях, приближенных к боевым, понимающем, какие системы вооружения нужны войскам», — рассказал Михаил Кузовкин.

Сергея Соколова освободили от должности министра обороны в 1987 году после полёта в Москву Матиаса Руста. Однако, по словам историков, к такому кадровому решению всё шло и до этого, так как опытный военачальник со скепсисом смотрел на внешнеполитическую активность окружения Михаила Горбачёва, из-за которой СССР многое уступал, не получая ничего взамен.

С 1987 года Соколов служил в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, затем был советником главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными силами СНГ и советником при Минобороны РФ. В 1990—2000-е годы он активно занимался общественной деятельностью в рядах ветеранских организаций. После создания в 2008 году Службы генеральных инспекторов Министерства обороны РФ Соколов стал её ведущим аналитиком.

Сергей Соколов умер 31 августа 2012 года. Он стал старейшим из всех Маршалов Советского Союза.