Как танкист Соколов стал Героем Советского Союза и министром обороны

За какие подвиги маршал Сергей Соколов стал Героем Советского Союза
В преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне RT рассказывает о Героях Советского Союза, об их боевых заслугах и подвигах. Один из них — Маршал Советского Союза и министр обороны СССР Сергей Соколов. Он прошёл путь от курсанта бронетанковой школы до главы военного ведомства страны, воевал с японскими милитаристами и нацистами. В Афганистане лично руководил Оперативной группой Минобороны СССР. По словам историков, богатый военный опыт Соколов активно применял, выстраивая оборону Советского Союза в пиковые моменты холодной войны.
Командирские качества
Сергей Соколов родился 1 июля 1911 в городе Евпатории Таврической губернии в семье служащего. Однако в Крыму прошло только раннее детство будущего маршала. Вскоре после Октябрьской революции его семья переехала в город Котельнич Вятской губернии, где Сергей окончил школу.
Проработав некоторое время упаковщиком посуды в райпотребсоюзе, Соколов перешёл на «освобождённую» деятельность в комсомол. Он трудился комсомольским секретарём промкомбината механических мастерских в районном доке и был членом бюро райкома. В 1932 году Сергей ушёл служить в Красную армию и по комсомольской путёвке получил направление в Горьковскую бронетанковую школу. Окончив её, Соколов получил назначение на Дальний Восток. Там он в должности командира танковой роты принимал участие в Хасанских боях с японскими милитаристами.
С лета 1941 года Сергей Соколов сражался с нацистами на Западном фронте, находясь на должности начальника штаба танкового полка. В дальнейшем его перевели на Север, где он служил на различных должностях в автобронетанковом управлении Карельского фронта и принимал участие в Битве за советское Заполярье. В 1944 году Соколов был командующим бронетанковыми и механизированными войсками 32-й армии, задействованной в том числе в Свирско-Петрозаводской операции. В возрасте 32 лет он получил погоны полковника.
Осенью 1944 года 32-я армия была выведена в резерв Ставки, а Сергей Соколов получил направление на дальнейшую учёбу. Три года спустя он окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, получив назначение на должность командира танкового полка. А ещё через год стал начальником штаба танковой дивизии.
В 1950—1960-е годы в судьбе Соколова наблюдается карьерный взлёт: он проходит путь от командира механизированной дивизии до первого заместителя министра обороны.
«Примечательно, что такой рост произошёл в судьбе человека, который по образованию был танкистом. Чаще на высшие руководящие должности в военной сфере стараются всё-таки назначать общевойсковиков. Соколов продемонстрировал особые командирские качества», — отметил в беседе с RT член ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.
Серьёзный боевой опыт
В 1978 году Сергею Соколову было присвоено звание Маршала Советского Союза. И вскоре его ждало суровое испытание. Он стал одним из руководителей боевых действий советских войск в Афганистане.
«За личное мужество и умелое управление войсками 28 апреля 1980 года Сергей Соколов был удостоен звания Героя Советского Союза. С этого года он, сохраняя должность замминистра, был параллельно руководителем Оперативной группы Министерства обороны СССР в Афганистане. Официально он отвечал за взаимодействие с местными силами, но на практике планировал действия нашего контингента», — рассказал в разговоре с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков.
По словам Михаила Кузовкина, во многом благодаря усилиям Соколова советские войска смогли добиться в Афганистане определённых успехов.
«Сергей Соколов сыграл важную роль в ликвидации угроз Кабулу и другим крупным городам, а также в разгроме ряда группировок боевиков», — отметил историк.
22 декабря 1984 года, вскоре после смерти Дмитрия Устинова, Соколов был назначен новым министром обороны Советского Союза.
«Были более молодые кандидаты, но руководство СССР предпочло назначить 73-летнего Соколова, который получил серьёзный боевой опыт в годы Великой Отечественной войны. 1984 год — один из пиковых периодов холодной войны, мир был очень близок к ядерному противостоянию. Армия нуждалась в человеке, лично прошедшем через серьёзные испытания, способном проводить учения в условиях, приближенных к боевым, понимающем, какие системы вооружения нужны войскам», — рассказал Михаил Кузовкин.
Сергея Соколова освободили от должности министра обороны в 1987 году после полёта в Москву Матиаса Руста. Однако, по словам историков, к такому кадровому решению всё шло и до этого, так как опытный военачальник со скепсисом смотрел на внешнеполитическую активность окружения Михаила Горбачёва, из-за которой СССР многое уступал, не получая ничего взамен.
С 1987 года Соколов служил в Группе генеральных инспекторов Министерства обороны СССР, затем был советником главнокомандующего Объединёнными Вооружёнными силами СНГ и советником при Минобороны РФ. В 1990—2000-е годы он активно занимался общественной деятельностью в рядах ветеранских организаций. После создания в 2008 году Службы генеральных инспекторов Министерства обороны РФ Соколов стал её ведущим аналитиком.
Сергей Соколов умер 31 августа 2012 года. Он стал старейшим из всех Маршалов Советского Союза.
«Сергей Соколов смело отстаивал честь армии и интересы офицеров. Говорят, однажды один из высокопоставленных руководителей ЦК КПСС возмутился тем, что советским офицерам якобы слишком много платили. Соколов сразу нашёлся и поинтересовался у представителя номенклатуры, почему тогда в армии не служат его дети. К сожалению, как министр обороны Соколов не все свои наработки успел довести до конца, но в этом его вины не было», — подытожил Михаил Кузовкин.