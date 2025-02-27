Мария Шарапова: есть ли жизнь после тенниса

26 февраля 2020 года Мария Шарапова объявила о завершении карьеры. Это не было сделано с пафосом и торжественными фанфарами – она выбрала путь искренности и опубликовала личное письмо в Vogue и Vanity Fair, где призналась, что настало время попрощаться с кортами, на которых она провела большую часть своей жизни.

Как расстаться с тем, что было частью тебя с детства? Как уйти из мира, в котором ты жил так долго? Теннис, я говорю «до свидания, – писала Мария.

Решение далось ей нелегко, но оно стало неизбежным – проблемы со здоровьем становились всё серьёзнее.

Боль в плече стала моим постоянным спутником. Со временем сухожилия так ослабли, что каждый удар по мячу отдавался нестерпимой болью, – признавалась она.

Однако, даже несмотря на сложный финал карьеры, Шарапова ушла с гордо поднятой головой, оставив после себя наследие, которое навсегда останется в истории мирового тенниса.

Подъём на вершину и мельдоний

Россиянка вписала своё имя в историю как единственная российская теннисистка, выигравшая все четыре турнира «Большого шлема», оформив так называемый карьерный Grand Slam: Уимблдон-2004 с невероятной победой над Сереной Уильямс в 17 лет, блестящий триумф на US Open – 2006, абсолютное доминирование в финале Australian Open – 2008 и две победы на «Ролан Гаррос» (2012, 2014).

Шарапова 21 неделю была первой ракеткой мира и стала знаменосцем российской сборной на Олимпиаде-2012 в Лондоне, где завоевала серебряную медаль.

В 2016 году Мария оказалась в эпицентре громкого допингового скандала – в её пробе обнаружили мельдоний. Она не стала скрываться и призналась, что на протяжении многих лет принимала милдронат по медицинским показаниям, не подозревая, что он был внесён в список запрещённых веществ.

Я никогда не пыталась обойти правила. Мне просто никто не сказал, что мельдоний теперь под запретом, – объясняла она.

Первоначально ей вынесли жёсткий вердикт – дисквалификация на два года, но позже срок сократили до 15 месяцев, признав, что нарушения не носили умышленного характера. В 2017 году Мария вернулась на корт, но после долгого перерыва уже не смогла вернуться на прежний уровень.

Жизнь после тенниса

После ухода из тенниса Шарапова не растерялась и с успехом переключилась на бизнес и инвестиции. За свою карьеру она заработала $ 325 млн, но только $ 38 млн пришлись на призовые. Основные доходы приносили рекламные контракты с Nike, Porsche, Samsung, Evian, Colgate, Palmolive и другими мировыми брендами.

Мария не ограничилась только сотрудничеством с брендами – она вложила деньги в успешные стартапы: Bala (премиальная экипировка для фитнеса), Supergoop (бренд солнцезащитной косметики), Charly (инновационное мобильное приложение), UFC (инвестиция в крупнейшую лигу смешанных единоборств).

Отдельным проектом стал бренд элитных сладостей Sugarpova. До пандемии его годовой оборот достигал $ 10 млн, однако в последние годы бизнес столкнулся с трудностями.

После завершения карьеры Шарапова купила трёхэтажный особняк в Лос-Анджелесе с видом на океан. Она лично занималась его дизайном, вдохновляясь японским минимализмом.

Я всегда старалась окружать себя только теми вещами, которые действительно имеют значение. Если вещь просто занимает место, значит, она мне не нужна, – говорила она.

Также в её собственности ранчо за $ 8,6 млн в окрестностях Санта-Инес, где она отдыхает с семьёй, наслаждаясь уединением и природой.