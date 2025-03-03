Как пловчиха бежала из Сирии и стала звездой Олимпийских игр

Олимпийский принцип «Главное не победа, а участие» давно потерял актуальность — тех, кто так и не поднялся на пьедестал, чаще всего забывают, однако есть исключения. Сирийская пловчиха Юсра Мардини дважды очень неудачно выступала на Олимпиадах, но получила мировую известность и признание благодаря поступкам за пределами бассейна. «Лента.ру» — подробнее об удивительной биографии спортсменки, которая прошла страшные испытания на пути к мечте.

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«С нами были маленькие дети. Я, изнемогая, толкала лодку и улыбалась им: они не должны были знать, что мы в беде. Опустить руки и все бросить невозможно — потому что ты несешь ответственность не только за себя, но и за всех, кто находится в лодке», — рассказывала Мардини о бегстве из Сирии.

Пловчиха легко могла погибнуть в водах Эгейского моря, но стальной характер помог ей не только выжить, но и заслужить мировое признание.

Неспокойное детство

Мардини родилась в Дамаске в марте 1998 года в христианской семье — не самое типичное явление для Сирии, где более 90 процентов населения исповедуют ислам. Эззат, отец будущей спортсменки, профессионально занимался плаванием, поэтому в юном возрасте привел в бассейн двух дочерей, став их первым тренером. Вместе с Юсрой плаванием занималась ее старшая сестра Сара.

Почти сразу стало понятно, что спортивный потенциал у младшей сестры выше. В юном возрасте она попала в сборную Сирии, выступила на ЧМ-2012 на короткой воде и продолжала тренироваться даже тогда, когда в стране началась гражданская война. В возрасте 15 лет спортсменке все же пришлось прекратить тренировки, бои за Дамаск обострились, и сестрам стало не до посещения бассейна. Главной задачей было выжить.

Юсра с первых дней тренировок мечтала выступить на Олимпийских играх. Пловчиха долго надеялась, что обстановка в родной стране нормализуется, и мечта от нее никуда не уйдет. Терпение иссякло летом 2015-го, когда сначала в ее спортшколу, а затем и в дом прилетели снаряды. По счастливому стечению обстоятельств все остались целы, но сестры решили, что не хотят ждать следующего попадания. Девушки задумали перебраться в Европу, а родители изначально были категорически против, но в конце концов уступили и дали добро. Задумка состояла еще в том, что несовершеннолетняя Юсра по прибытии в Европу запросит воссоединения с родителями, и те смогут уехать из Сирии на вполне легальных основаниях.

«Мои родители всегда оказывали мне невероятную поддержку и с юных лет давали мне возможность принимать самостоятельные решения. Они доверяли моим суждениям и всегда старались учить, а не контролировать», — Юсра Мардини.

Морской бой

Отец лично разработал план побега дочерей, а для его осуществления занял у знакомых 10 тысяч долларов. На бумаге все выглядело так: через полстраны добраться до границы с Турцией, незаконно ее пересечь за взятку с помощью знакомого контрабандиста, затем сесть на автобус до Венгрии, а оттуда проследовать в конечный пункт назначения — Германию.

«Я допускала мысль, что могу погибнуть в пути. Но в своей стране я и так была почти мертва и бессильна», — рассказывала Юсра.

Сестры кое-как добрались до границы с Турцией, где им пришлось четыре дня ждать сигнала от контрабандиста. Границу они все-таки пересекли, но вот на автобус до Венгрии беженок сажать наотрез отказались. Пособник бегства предложил другой проверенный путь — морем на греческий остров Лесбос. Так Юсра и Сара оказались в небольшой надувной лодке, рассчитанной на семь человек, в которую погрузили 20 пассажиров. Преодолеть нужно было всего около 12 километров, но в тех краях часто даже такое расстояние становилось непреодолимым.

Поначалу «трансфер» проходил в штатном режиме, однако в какой-то момент у лодки заглох мотор. Уже был виден греческий берег, но до него было еще очень далеко. Море, как назло, заштормило, волны начали перехлестывать за борт, все поняли, что судно вот-вот пойдет ко дну. Люди стали выбрасывать вещи в море, что не дало особого эффекта. Весел в лодке не предусмотрели, ждать помощи было неоткуда. Вдобавок ко всему, плавать практически никто из пассажиров не умел.

Сестры Мардини вполне могли бы распрощаться с попутчиками, прыгнуть в воду и направиться к берегу вплавь, но они не бросили несчастных людей. Сара, Юсра и еще одна умеющая плавать женщина все же оказались в воде, но начали вручную буксировать лодку к берегу. Так они плыли на протяжении трех часов в полной темноте, ориентируясь лишь на береговые огни.

«Я и сестра держались за лодку одной рукой, а другой загребали. В последние полчаса я не могла плыть и с трудом забралась в лодку. Мне было очень холодно», — Юсра Мардини.

Старания пловчих не пропали даром, лодку все же прибило к берегам греческого острова, а все 20 пассажиров благополучно добрались до пункта назначения. Однако на этом приключения для сестер Мардини не закончились. Местные жители были не очень рады появлению беженцев, по воспоминаниям Юсры, им даже не хотели продавать еду и воду.

«Греки думали, что мы дикари из какой-то пустыни. Когда они увидели у меня в руках iPhone, они страшно удивились», — говорила пловчиха.

Из беженок в звезды

Дальнейший путь беженок был длинным и тернистым, но хотя бы плыть больше не пришлось. Да и пересечение границ уже не вызывало таких сложностей, хотя побегать от полиции все же пришлось. Транзитом через Македонию, Сербию, Венгрию и Австрию Сара и Юсра все же оказались в Германии. Там их первым пристанищем стал лагерь для беженцев в Берлине. В нем девушкам пришлось провести несколько месяцев, пока рассматривалось их заявление на получение политического убежища.

Почти сразу по прибытии в Германию Юсра справедливо решила, что освоиться в незнакомой стране ей может помочь спорт. Наудачу она отправилась в известный берлинский спортклуб Wasserfreunde Spandau 04, где рассказала тренерам свою историю. Специалисты посмотрели на девушку на дорожке и остались очень довольны увиденным. С техникой и физической подготовкой не наблюдалось никаких проблем. Спустя месяц тренер Мардини объявил подопечной о том, что у нее будет шанс поучаствовать в отборе на Олимпиаду-2020 в Токио в качестве немецкой пловчихи. Пока же нужно заняться получением гражданства и участием в квалификационных соревнованиях.

Однако вскоре оказалось, что для исполнения олимпийской мечты Юсре не нужно ждать четыре года. В январе 2016-го глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о создании команды беженцев для участия в Играх в Рио-де-Жанейро. Идея была в том, чтобы предоставить шанс атлетам, у которых нет ни необходимых документов, ни финансовых возможностей, ни шансов пройти квалификацию на Олимпиаду.

Мардини подала заявку в МОК, а журналисты, узнавшие историю тренирующейся в Берлине сирийки, принесли ей известность. В таких условиях не получить одобрение на участие в Играх было просто невозможно, и Юсру пригласили в Бразилию.

«Я была так счастлива. Сбылась моя мечта. Олимпиада — это для меня все!» — делилась спортсменка.

Спортивных подвигов от Юсры в Рио никто не ждал, и она их не совершила. В квалификационных заплывах Мардини заняла 45-е место на дистанции 100 метров вольным стилем и 41-е — на 100-метровке баттерфляем. Однако результаты девушки мало кого волновали. Она стала звездой Олимпиады еще до ее начала, а на церемонии открытия Мардини доверили стать знаменосцем команды беженцев.

«Хочу сказать каждому, что "беженец" не является плохим словом. Мы — люди и можем делать добрые дела и показывать это каждому. Много людей помогает нам, что нас впечатляет, мой девиз — "никогда не сдавайся"», — Юсра Мардини.

Вне бассейна

После Игр в Рио Мардини продолжила тренироваться, но ее жизнь изменилась. В 2017-м она стала самым молодым послом доброй воли агентства ООН по делам беженцев. Спортсменка начала посещать лагеря для беженцев по всему миру, раздавать интервью и выступать публично, а в 2018-м презентовала автобиографию, в которой подробно описала свои приключения.

Понятно, что на подготовку к новой Олимпиаде у пловчихи оставалось совсем немного времени, но тем не менее спустя пять лет Юсра приехала и в Токио. На Играх Мардини снова не блеснула, показав худшее время на 100-метровке баттерфляем. Несмотря на предложение сирийских властей представлять страну, Юсра снова выступила за команду беженцев.

Слабые спортивные результаты не расстраивали Мардини, тем более в Германии ей удалось воссоединиться с семьей: туда перебрались отец, мать и младшая сестра. На Игры-2024 в Париж Юсра приехала в качестве ведущей телеканала Eurosport, в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) составляет 820 тысяч подписчиков. Бывшая пловчиха сотрудничает с крупными брендами, а также основала собственный фонд, который помогает беженцам по всему миру получать образование и заниматься спортом. В 2022-м Netflix выпустил художественный фильм «Пловчихи», посвященный приключениям сестер Мардини.

У Сары Мардини жизнь в Европе сложилась не так радужно. Она бросила тренировки и вскоре после прибытия в Германию вернулась на Лесбос, чтобы на месте помогать другим беженцам из Сирии и других стран. В 2018-м ее арестовали. По версии следствия, Мардини не помогала беженцам, а вместе с подельниками организовывала их трансфер из Турции. В том числе помогала прибывшим на остров скрываться от береговой охраны. Суд над группой волонтеров, который жестко критиковали многие международные правозащитные организации, длился очень долго. Лишь в мае прошлого года с Сары и ее коллег окончательно сняли все обвинения.

«Я скучаю по всему, что оставила в Сирии. Например, у нас отличная еда, которой мне не хватает. Конечно, там осталась моя семья. Я думаю, что когда-то вернусь, но пока не имею понятия, когда это будет, — надеюсь, когда прекратится война», — говорила Мардини в 2018-м.

С того момента прошло почти семь лет, а Сирия, к большому сожалению, так и не выглядит местом, куда стоит возвращаться.