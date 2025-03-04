Герцогиня Меган Маркл заявила, что принц Гарри обожает бекон

Герцогиня Меган Маркл назвала вредную привычку принца Гарри в еде. Об этом сообщает Independent. Меган Маркл рассказала о пищевых привычках своего мужа принца Гарри, запустив свое новое кулинарное шоу "С любовью, Меган". Во время съемок 43-летняя актриса поделилась историей из личной жизни. По ее словам, каждое утро она сама готовит детям завтрак и занимается школьными делами, а также высказалась о своей любви к созданию вещей с нуля, включая еду, а также соли для ванн, свечи и арки из воздушных шаров. "Я часто готовлю бекон. Когда я его готовлю, моя кухня сразу же наполняется мужем и тремя собаками. Это не мои духи привлекают их всех. Мой бекон приводит всех мальчиков на кухню", — высказалась о Гарри и детях Маркл. Позже она рассказала о любви принца Гарри к соли. Маркл объяснила, что влияние Гарри побудило ее быть более осторожной. "У меня есть семья, муж, который, какое бы блюдо перед ним ни поставили, прежде чем попробовать его, кладет соль. Поэтому я стараюсь меньше солить", — заключила Маркл.