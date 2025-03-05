Незавидные рекорды: печальные истории трех самых тучных людей планеты

Является ли тело багажом, который чем тяжелее, тем короче путь? Лекцию на эту тему в ходе открывшегося в Москве V Международного конгресса, посвященного Всемирному дню борьбы с ожирением, рассказал профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии ФГБОУ ВО «Российский университет медицины» Минздрава России Ашот Мкртумян.

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Темпы распространения ожирения на нашей планете профессор Мкртумян называет пугающими — буквально за каких-то 25 лет количество людей с лишним весом выросло в несколько раз. Сегодня в мире ожирение есть у каждого десятого мужчины и у каждой седьмой женщины. Самый низкий индекс массы тела (ИМТ) — у японцев. Самый высокий — у американцев. В Америке за последние годы количество детей, заболевших диабетом, выросло в 9 раз!

Гиппократ еще 2,5 тысячи лет назад обратил внимание на то, что внезапная смерть гораздо чаще настигает тучных людей, чем стройных. При этом про жировые клетки (апоциты) наука в те времена даже не догадывалась и объяснить причину рисков для организма с избытком жировой ткани не могла. Сегодня известно, что каждый апоцит вырабатывает около 800 различных цитокинов, многие из которых повышают уровень хронического воспаления в организме, а значит, и риски сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, болезней почек и печени и пр.

В России сегодня, по разным оценкам, от 40 до 45 млн человек страдают ожирением. Самый увесистый россиянин — Леонид из Тюмени, вес которого достиг почти 300 килограммов, 5 лет не выходил из дома и практически не вставал с кровати — он умер в прошлом году.

Однако это далеко не самый весомый человек на планете. Профессор Мкртчян рассказал о весьма негативных рекордах, которые лучше не повторять.

Так, мексиканец Мануэль Урибе, который весил 597 кг (при росте 196 см), смог сбросить 225 килограммов. Но даже такое похудение его не спасло — он умер в возрасте 48 лет. Его индекс массы тела составлял 155 (для справки: ожирение начинается от показателя выше 30).

На втором месте этого антирейтинга — Халид из Саудовской Аравии, которому всего 29 лет. Благодаря внезапному интересу к своей персоне сегодня Халид ничем не отличается от своих ровесников и весит всего 65 кг. Ему удалось похудеть в 10 (!) раз. Когда Халиду было 19 лет, он весил 610 кг при росте 173 см. По указу правителя к Халиду направили специальный самолет, который лично оплатил король Абдалла. Мужчине сделали несколько бариатрических операций. Только во время первой ему удалили 80 кг жира. Впоследствии ему удалили и 45 кг обвисшей кожи. 320 кг ему удалось сбросить с помощью диетологов.

Наконец, первое место принадлежит американцу Джону Брауэру Минноку, который достиг веса в 635 кг при росте 185 см (ИМТ — 186). Он сбросил 419 кг, и это абсолютный рекорд. Который также, к сожалению, не вернул здоровье — бедняга умер в возрасте 41 года.

Как говорит Ашот Мкртумян, чудес не бывает: лишний вес создает серьезные риски для здоровья и уж точно не несет ему никакой пользы. А подкрадывается он незаметно: