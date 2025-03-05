Евгений Гинзбург: как советское ТВ превращали в американский Бродвей

80 лет исполнилось бы Евгению Гинзбургу, великому телевизионному режиссеру. Автору всех этих замечательных бенефисов, «Волшебного фонаря», «Острова погибших кораблей», «Рецепта ее молодости». Да, вот так он расцвечивал нашу серую жизнь, делал ее яркой, запоминающейся.

Из телевидения он создал американский Бродвей в самом лучшем смысле этого слова. Творил прямо у всех на глазах. Исполнял любую мечту любимых артистов. Вот хотят они спеть, сыграть эту песню, западный хит, — пожалуйста. Хотят перевоплотиться в необыкновенного странника или ковбоя — пожалуйста. Станцевать так, что у зрителей голова закружится, — и это пожалуйста, нет проблем. Из каждого бенефицианта (а самой любимой его была, конечно, Людмила Гурченко) он доставал Чарли Чаплина, не меньше. И этим чаплианством занимался с таким удовольствием, казалось, легко и изящно. Вот так устроил блистательный бенефис будто бы уже забытому Мартинсону, почти запрещенному Крамарову. А что он сделал с Гурченко, с Голубкиной, с Ширвиндтом, с Джигарханяном, с Марисом Лиепой — ну просто чудо чудесное!

Гинзбург создавал нам праздник, вот так. На фоне бесконечного «Ленинского университета миллионов», той самой программы «Время», где это всё о нем и немножко о погоде, шла «Кинопанорама» с Каплером, Гердтом и потом уже с Эльдаром Рязановым, «Театральные встречи», «Что? Где? Когда?» с КВНом. И он, Гинзбург, со своими сказками, ставшими былью, шедеврами советского ТВ. Голливуду и не снилось!