Лиза Кульман: чей образ запечатлен в статуе ангела на Александровской колонне

По образу прекраснейшая из прекраснейших, уму вместилище всех талантов Надпись на надгробии Лизы Кульман

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Елизавета Борисовна Кульман - юная поэтесса, младшая современница Пушкина. Впервые я узнал о ней от монаха Лазаря, в миру - литературоведа Виктора Афанасьева. Сегодня, 5 марта, исполнилось 10 лет, как Виктор Васильевич отошел ко Господу.

Еще в 1970-х он принялся писать книгу о Елизавете Кульман под названием "Сказка о Золушке".

Издание книги не состоялось, но в 1988 году "Сказка о Золушке" вошла в сборник "Свободной музы приношенье" - наряду с литературными портретами Жуковского, Вяземского, Крылова, Гнедича...

Будущий инок Оптиной пустыни так завершил свое исследование: "Так что же такое Елизавета Кульман? Сказка? Несбывшиеся надежды? Нет. Она - поэт пушкинской эпохи... Она - замечательный человек, пример для юных на все времена..."

Мне давно хотелось рассказать о Лизе Кульман читателям "Календаря поэзии", но я чего-то ждал. Как оказалось - вот этого письма. Оно пришло на днях из Павловска Воронежской области от поэта и переводчика Сергея Луценко.

"...Мне хочется поведать об удивительной девочке - Елизавете Кульман. Лиза прожила всего 17 лет, но успела так много! Знала одиннадцать языков, свободно говорила на восьми. Писала стихи чаще всего на немецком. Поэзию Кульман высоко ценил Гёте. На ее произведения писал музыку Шуман. Елизавета - наша соотечественница, родилась и жила в Петербурге. Тем обиднее, что наши школьники ничего не знают о своей гениальной ровеснице. В нынешнем году исполняется 200 лет с тех пор, как ее жизнь оборвалась. А появилась она на свет в 1808 году в немецкой семье потомственных офицеров, состоявших на службе в русской армии. Рано осталась без отца. Шесть старших братьев погибли или скончались от ран во время наполеоновских войн. Лиза жила с матерью в отчаянной бедности. Простудившись во время наводнения 1824 года, Лиза заболела чахоткой, которая вскоре унесла ее в могилу. Смерти она не боялась - боялась забвения. Горевала, что больше ничего не успеет сделать. Доктор, лечивший ее, был восхищен ее терпением и отказался от денег, а священник признался, что никогда не видел такой твердости духа в умирающих. В последний год жизни девушке покровительствовала царская семья. Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, очень любила стихи своей гениальной тезки. Бытует предание, что статуя ангела на Александровской колонне представляет собой скульптурный портрет Елизаветы Кульман. Несколько лет я занимался переводами ее стихов. Подстрочники мне готовила преподаватель, знаток немецкого языка, ныне покойная Тамара Григорьевна Корецкая. После сделанного мной перевода мы снова встречались, перепроверяли каждое стихотворение. И радовались свершенному. Издать сборник стихотворений Елизаветы Кульман - моя давняя мечта. Но, наверное, невыполнимая. Кому из спонсоров в глубинке интересна полузабытая, умершая 200 лет тому назад петербургская девочка, даже гениальная? Но Господь Бог милостив, и пути Его неисповедимы. Если Ему угодно, то свершится..."

Эхо любви

Из дневника Вильгельма Кюхельбекера, 28 января 1835 года:

Елизавета Кульман - что за необыкновенное восхитительное существо!.. Как жаль, что я ее не знал! Нет сомнения, что я в нее бы влюбился. Сколько дарований, сколько души, какое воображение...

Роберт Шуман. Из посвящения к вокальным циклам на стихи Элизы Кульман "Семь песен" и "Девичьи песни". Дюссельдорф, 7 июня 1851 года:

Эти скромные песни посвящены памяти девочки, которой давно уже нет среди нас и имя которой известно совсем немногим... Я верю, что поэтесса, которая три десятилетия назад была знакома на Севере лишь единицам, рано или поздно будет встречена в Германии как светозарная звезда и сиянье ее широко разольется над всеми странами...

Девичий альбом

Стихи Елизаветы Кульман в переводах Сергея Луценко

К Паутинке

Не бойся, Паутинка, Не трону твой покой, Лишь посмотрю немножко На лик узорный твой. Барометры откуда Прибудут беднякам? Ты ж солнце или ветер Предсказываешь нам. Твои все вьются нити Одна к другой, и что ж? -Ты, несмотря на Осень, Привет от Солнца шлешь. 1819

Брусника

О как взглянуть приятно: Вот шарик, ярко-ал, На серой мхов постели Внезапно заиграл. "Откуда он?" - с улыбкой Все задают вопрос: - "Не утренней зари ли Он алость вдруг унес?". 1819

Страсть к странствиям

Была бы я мальчишкой, То весело взяла Дорожный посох в руки И странствовать пошла. Я стала б неустанно Исследовать миры - Старинные чертоги, Кочевников шатры. Моря, пустыни, горы, Озера, острова, Вулканы, водопады Минула бы едва. И Нил, и Ганг тогда бы Порадовали глаз, Через пески, чащобы К истокам добралась. По собственной бы воле Ловила вновь и вновь Полярное сиянье С Гренландских берегов. 1820

Небесное утешение