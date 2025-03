4 марта на платформе Netflix вышло кулинарное шоу жены британского принца Гарри Меган Маркл — «С любовью, Меган». Хотя дату его премьеры перенесли на несколько месяцев, вряд ли его можно назвать долгожданным. Огромное количество дизлайков и негативных комментариев собрал еще трейлер шоу. Оценки у вышедших эпизодов не лучше. Рейтинг «С любовью, Меган» на Rotten Tomatoes составляет всего 18 процентов. На сайте IMDb его оценили в 2,7 из 10. Что не так с шоу Меган Маркл и почему его невзлюбили критики — в материале «Ленты.ру».

Маркл запустила шоу ради «докоролевской» эстетики

В интервью американскому изданию People Меган Маркл призналась, что на создание шоу ее вдохновил ее старый лайфстайл-блог The Tig. С 2014 года бывшая актриса писала в нем о кулинарии, путешествиях, здоровье и моде. Ей пришлось оставить блог в 2017 году, когда она поняла, что ее отношения с принцем Гарри серьезны. В шоу теперь уже герцогиня Сассекская решила вернуться к своей «докоролевской» эстетике.

«С любовью, Меган» состоит из восьми эпизодов, в которых Маркл готовит, мастерит и садовничает. В каждую серию она приглашает какого-то друга, необязательно публичного. Вместе они занимаются домашними делами и беседуют.

Как объясняет Маркл, в шоу она показывает непубличную сторону: в основном готовит, потому что это, как она объясняет, ее главный язык любви. При этом жена принца настаивает, что не пытается представить себя традиционной домохозяйкой. Она уверена, что даже в домашних делах важно соблюдать баланс: например, в один день угощать семью самостоятельно приготовленной курицей, а в другой — заказывать китайскую еду навынос.

«Как женщина, мама и жена я могу снова обрести себя — я себя не теряла, но раньше не всегда получалось уделять себе столько внимания, сколько сейчас, когда дети немного подросли. И это прекрасное чувство», — Меган Маркл.

По словам Маркл, ее друзья, побывавшие на съемках шоу, заметили, что в этом формате она ведет себя непринужденно — так же, как в жизни. Одна из подруг сказала Маркл:

«Это как будто твое любовное письмо, обращенное к тому, что тебе нравится делать».

В Британии письма часто подписывают фразой «С любовью». Так и было придумано название шоу.

Критики заскучали на шоу

Первое, что отметили все критики, — шоу скучное. Британское издание The Independent обратило внимание на то, что Маркл разговаривает с гостями только о готовке, повторяя что-то типа:

«Давай добавим немного меда, дорогая».

Она почти не делится интересными фактами о семье и не пытается раскрыть личности гостей. При этом она не стесняется поправлять их, если они делают что-то неправильно.

Так, во второй серии шоу Маркл резала огурцы вместе с подругой — американской актрисой Минди Калинг. В какой-то момент Калинг шутливо отметила, что вряд ли кто-то бы поверил, что Меган Маркл заказывает дешевый фастфуд. В ответ герцогиня задумчиво посмотрела на огурец и, не дослушав подругу, произнесла:

«Так забавно, что ты продолжаешь называть меня Меган Маркл. Ты же знаешь, что я теперь Сассекская».

«Когда у тебя появляются дети, ты думаешь: "Я разделяю свою фамилию с моими детьми, и это ощущается так… Я не знала, насколько это много будет для меня значить, когда можно говорить: “Это наша семейная фамилия, фамилия нашей маленькой семьи”"», — Меган Маркл.

Британский король Карл III и его ближайшие родственники, как правило, действительно указывают вместо фамилии один из своих титулов. Так, в юности принц Гарри звался Гарри Уэльским, поскольку его отец в то время был принцем Уэльским. После свадьбы Гарри и Меган получили титулы герцог и герцогиня Сассекские. Тем не менее в шоу Маркл впервые публично заявила, что хочет, чтобы к ней обращались так и никак иначе.

Маркл назвали «вечной отличницей»

Второй пункт критических рецензий «С любовью, Меган» — «вылизанность» и искусственность. Причем за это ее ругали не британские таблоиды, с которыми у нее традиционно натянутые отношения, а прежде довольно лояльные к ней американские издания. Так, американский журнал Variety заметил, что шоу, которое призвано раскрыть Маркл как хозяйку и показать ее особый стиль ведения быта, снимается не в ее доме. Герцогиня пускает съемочную группу только в свой курятник, сад и огород.

Кроме того, даже «грязные» дела Маркл неизменно выполняет в выглаженной бежевой одежде. За выпуск она переодевается несколько раз, отмечая, что не гонится за брендами и иногда покупает вещи в массмаркете. Автор The Hollywood Reporter замечает, что готовка Маркл настолько вычищена, что на ее белоснежных брюках из Zara и топе от Loro Piana не остается ни одной капли взбиваемого теста.

«Я чувствую, что все это фальшивка», — Дэниел Мартин, один из гостей шоу Меган Маркл, визажист.

Variety заявил, что в шоу Маркл скрывается за маской «вечной отличницы», пытающейся впечатлить гостей «аккуратностью и чистоплотностью». Согласно автору издания, герцогиня так переживает о своем образе, что забывает просто веселиться. Американский журнал Vanity Fair предположил, что в шоу Маркл старательно пытается показать, как сильно она обо всем заботится.

«"С любовью, Меган" добивается успеха в качестве памятника усилиям», — заявил источник издания.

The Hollywood Reporter высмеивает желание Маркл казаться экспертом в пчеловодстве. А Vanity Fair считает, что отсутствие глубоких знаний в некоторых хозяйственных отраслях придает шоу хоть какой-то живости. Тем не менее таких мелочей оказывается недостаточно. The Hollywood Reporter приходит к выводу, что погоня Маркл за идеалом домохозяйки лишает шоу откровенности и мешает ему выполнить свои цели: раскрыть повседневность Маркл и показать ее непринужденное общение с друзьями.

Меган Маркл обвинили в нарциссизме

Как вспоминает один из участников съемочной группы, принц Гарри появлялся на площадке, но лишь на недолгое время.

«Было ясно, что он хотел, чтобы это был звездный час Меган», — объяснил работник.

И шоу, по мнению критиков, с этим успешно справилось — стало для Маркл «упражнением в нарциссизме».

«"С любовью, Меган" существует как своего рода прославление всего, что связано с герцогиней Сассекской», — пишет Variety.

«Шоу похоже на принудительный марш, в котором гости Меган должны расхваливать ее в качестве платы за возможность разделить с ней полдень на кухне, созданной для телевидения», — Variety, американский журнал.

С этой оценкой соглашается и The Telegraph: «Меган приглашает людей в свой воображаемый дом, и они говорят ей, какая она потрясающая. И это длится восемь серий». Британский The Guardian объясняет, что Маркл не хватило иронии и понимания происходящего «апокалипсиса» вокруг.

«"С любовью, Меган" сделано с большой любовью — в том смысле, что самая большая любовь из всех — это та, которую человек испытывает к самому себе», — Variety, американский журнал.

Сама Маркл, напротив, считает, что в шоу много импровизации. По мнению герцогини, ее разговоры с друзьями перед камерой искренни, как и ее промахи. Так она вспомнила, как во время съемок одного эпизода у нее закончились ложки, и она оставила этот неловкий момент при монтаже.

Роскошный образ жизни герцогини возмутил общественность

Многие зрители обратили внимание на непомерную роскошь, окружающую Маркл. Так, интерьер кухни, в которой она снималась, отличается столешницами от Caesartone, стоимость которых составляет от 200 до 550 фунтов (23-63 тысячи рублей) за «квадрат». В шоу Маркл также использовала духовку марки Thermador за 15 тысяч фунтов (1,7 миллиона рублей), сковородки Le Creuset за 180-250 фунтов (20-28 тысяч рублей) и блендер Vitamix E320 Explorian за 450 фунтов (51 тысяча рублей).

Хотя Маркл и попыталась «приблизиться к народу» за счет демонстрации своей повседневной жизни, ей не удалось зацепить зрителей. Как замечает The Hollywood Reporter, фанаты кулинарного шоу даже не смогут повторить рецепты герцогини. И дело даже не их причудливости, а в высоких ценах на продукты.

Издание подчеркивает, что просить Маркл извиняться за свое богатство глупо. Однако герцогиня, показывая такой изысканный образ жизни, могла бы найти иные точки соприкосновения с аудиторией. По мнению автора The Hollywood Reporter, ей, например, стоило честно говорить в шоу о трудностях материнства, а не отмахиваться созданием для детей арки из воздушных шаров.

Американские и британские издания обвинили Маркл и в плагиате. Из-за этого ей даже пришлось переименовать свой бренд товаров для дома с American Riviera Orchard на As ever. Правда, позже оказалось, что бренд As ever тоже существует.

Читра Рамасвами из The Guardian колко заметила, что Маркл стоило назвать бред WhatEver (в переводе с англ. As ever — «как всегда», Whatever — «что угодно»).

В интервью People Маркл признала, что действительно столкнулась с проблемой авторского права.

«Я разбиралась с этим в режиме реального времени», — вспомнила она.

Один из журналистов заметил схожесть шоу Маркл с передачей актрисы Памелы Андерсон — «Мартой Стюарт, прославившейся благодаря своим советам по домоводству, и с британской журналистской Найджелой Лоусон, написавшей несколько кулинарных книг. Нетрудно догадаться, что во всех сравнениях Маркл оказалась хуже «конкуренток».

Шоу пытается обелить Меган Маркл

Рецензенты в один голос утверждают, что «С любовью, Меган» пытается отмыть репутацию Маркл и потешить ее уязвленное самолюбие. Ранее Vanity Fair поднимал вопрос отношений герцога и герцогини Сассекских с персоналом. Один из бывших работников пары рассказал, что стиль общения Маркл с подчиненными остается «теплым и эмоциональным» до тех пор, пока что-то не идет вразрез с ее планами. Тогда она становится «холодной и отстраненной».

«Она постоянно играет в шашки — я даже не собираюсь называть это шахматами, — но она прекрасно понимает, где кто находится на ее доске. А когда ты не в игре, тебя в любой момент могут бросить на съедение волкам», — бывший сотрудник Меган Маркл.

Кроме того, источник упомянул склонность супруги принца Гарри к сплетням и злым разговорам за спиной. В ужасе от поведения Маркл оказались и в Голливуде.

«Она унижает людей и не слушает ничьих советов… Гарри невероятно обаятельный человек — совершенно без пафоса, но он позволяет ей все. А она просто ужасна», — заявил источник The Hollywood Reporter.

Образ «диктатора в юбке» и пытается развеять шоу. В некоторых эпизодах его создатели специально рушили «четвертую стену» и поворачивали камеру на съемочную группу. Тогда Маркл угощала их своими блюдами. Так, в шестом эпизоде на видео попал режиссер Майкл Стид, жующий бутерброд от герцогини.

Журналисты предсказывают разрыв Netflix и Маркл

До выхода шоу Маркл была серьезно настроена вернуться в медиа как предпринимательница и основательница различных шоу и брендов. Она рассказала People, что этой весной в продаже снова появится ее фирменный джем. Тогда же начнет выходить ее новый подкаст с Lemonada Media. Вернулась Маркл и в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Однако журналисты настроены не так позитивно.

«Это также может быть последним, что она сделает для Netflix», — прокомментировал выход шоу The Guardian.

По мнению автора издания, зрители не хотят видеть на экране приторную Меган, которая рассуждает о божьих коровках.

Аудиторию больше интересует другая Маркл — яростная супруга опального принца из сериала «Гарри и Меган», идущая против королевской семьи. «Гарри и Меган» стал лучшим документальным дебютом видеоплатформы за всю ее историю.

81,6 миллиона часов просмотров набрал за первые четыре дня их прошлый сериал, посвященный скандалам с королевской семьей.

В сериале герцог и герцогиня Сассекские рассказали, как завязался их роман, раскрыли подробности свадьбы и поведали об отношениях с королевской семьей и причинах, побудивших их покинуть Великобританию. Сегодня многие уверены, что принц Гарри и Меган Маркл окончательно исчерпали себя. Вряд ли «С любовью, Меган» удастся завоевать ту же популярность.

Гарри и Меган не интересны без королевских скандалов

В 2022 году Маркл запустила подкаст «Архетипы» для Spotify, посвященный стереотипам, которые современное общество навязывает женщинам. Было выложено 12 выпусков, но второго сезона не случилось. Информация, что 20-миллионный контракт со Spotify разорван, появилась в СМИ 15 июня. Комментируя на следующий день прекращение сделки, директор по подкаст-инновациям и монетизации компании Дэн Симмонс обматерил бывших партнеров и назвал их жуликами.

«Часть их проблемы заключается в том, что они построили бренд на своих контрах с королевской семьей. Теперь эта вражда зашла в тупик, и кажется, что сказать им больше нечего», — Луис Стейплс, из статьи Meghan Markle and Prince Harry Are in Their Flop Era для Rolling Stone.

Несмотря на неодобрение критиков, «С любовью, Меган» занимает сейчас четвертое место в британском рейтинге шоу на Netflix. В США шоу поднялось до шестой строчки.

«Это только начало. Жизнь полна сюрпризов», — заявила Маркл в конце интервью с People.

Кто знает, может, она и права.