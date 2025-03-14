Многие российские знаменитости известны не только своими творческими успехами, но и серьезными научными достижениями. Некоторые из них имеют ученые степени и даже преподавали в вузах.

Например, певец Николай Басков защитил диссертацию по музыкальному профилю, а в 2016 году попробовал себя в роли преподавателя в Московском медицинском университете. Врач и телеведущая Елена Малышева стала кандидатом наук еще в 1987 году, а спустя 20 лет защитила докторскую диссертацию.

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Комик и бывший участник команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко также серьезно занимался наукой – он является кандидатом педагогических наук. Некоторое время он преподавал в Магнитогорском государственном университете, а позже читал лекции в московском вузе.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.