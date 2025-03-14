Почему на суде над фашистами нацистский генерал стал свидетелем обвинения

Милая девушка ведет душевные беседы об СССР, о русской природе и культуре с... человеком в нацисткой форме. Все происходит под звуки авианалетов. 1943 год, самый разгар войны.

© ТАСС

Эта девушка — советская разведчица Марина Кирина, а нацист — плененный генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Марина вместе с легендарным разведчиком Федором Парпаровым убедили Паулюса в пагубности идеи нацизма. Благодаря им на знаменитом Нюрнберском процессе над фашистами нацисткой Германии Паулюс выступил в качестве... свидетеля обвинения!

Романтичная туристка в изысканной шляпке, молочница в передничке, легкомысленная красотка в короткой юбке... Бывшая учительница немецкого языка из Самары, советская разведчица Марина Кирина «примеряла» на себя множество образов. Новая легенда — новая жизнь.

Когда-то начальник московского управления НКВД ей сказал, что ее единственный недостаток в том, что она - женщина. Но Марина доказала обратное: именно благодаря тому, что она - женщина, Кирина могла сделать то, что было невозможно.

В Международный женский день обозреватель «МК» узнал детали биографии самой необычной сельской учительницы.

«Спала под столом на рогожке»

О разведчице Марине Кириной до сих пор мало что было известно. Причины две: многие ее операции до сих пор засекречены, а о тех, с которых сняли гриф «секретно», она сама не очень любила рассказывать. Но она много общалась с историком разведки Владимиром Сергеевичем Антоновым (который, к огромному сожалению его близких друзей, ушел из жизни в первую волну ковида).

Чтобы понять характер человека, его мотивы, стоит «нырнуть» в его детство.

- Марина в два года осталась без отца (он погиб на фронте во время Первой мировой войны), - рассказывал автору Владимир Антонов. - А мама снова вышла замуж, причем, за многодетного вдовца. Марина в итоге росла сама по себе, как круглая сирота. Ходила по деревне босиком, в старом драном платье. Однажды она забрела в сельскую школу, сказала, что хочет учиться (ей было тогда шесть лет, а принимали с семи). Местный сторож пожалел ее и попросил учительницу взять сиротку. И для маленькой босоногой девочки сделали исключение.

Училась она отлично, особенно любила читать. После школы закончила педагогический колледж, стала сельской учительницей немецкого языка.

На нее покушались недоброжелатели - времена были неспокойные, а она была активисткой в колхозе. Ей восхищались, так как Кирина учила грамоте не только детей, но и их родителей, а еще ставила спектакли, где сама играла главные роли. Долго в селе девушка не задержалась. Когда родной дядя Марины отправился в Москву, она поехала с ним, чтобы поступить в педвуз. Очень она хотела получить высшее образование и ради этого готова была вынести любые страдания. И вот что она сама рассказывала: прежде, чем ей дали общежитие, целый год ютилась в одной комнате с семьей дяди. Места не было, и Марина спала под столом на рогожке.

В вузе она была одной из лучших на своем курсе по немецкому языку. Хотя отношения с языком, скажем так, не сразу сложилось. В сельской школе язык преподал поволжский немец, и она рано научилась читать и писать. Но вот произношение ей никак не давалось. А в вузе она «ухватила» особенности языка, научилась передавать их. И это определило во многом судьбу девушки. Но не только это.

Знакомство с Крупской, дружба с Платтеном

В жизни Кириной было несколько удивительных эпизодов. Вот, к примеру, один из них. Марина летом работала пионервожатой в школе для детей политэмигрантов. Там было много немцев, с которыми она общалась. Среди них - немецкие писатели-антифашисты, которые получили в СССР политическое убежище. Так вот, они помогли ей понять менталитет нации, передали ей свои сильные антифашистские настроения. А с сыном известного драматурга и коммуниста Вольфа Маркусом (в лагере его звали Миша) Марина сильно подружилась. И эта дружба прошла сквозь всю жизнь, более того, уже после войны оба узнали, что связаны одной профессией.

А еще судьба столкнула ее с Надеждой Крупской, в то время уже вдовой Ленина. Они вместе обедали в столовой. По случайности одним из преподавателей Марины в вузе оказался друг Ленина, вывозивший его из Швейцарии весной 1917 года — Фриц Платтен. Он же спас Ленина от пули, буквально заслонив его собой (получил ранение).

-Марина часто вспоминала, что рассказывал Платтен им, студентам, - говорил Антонов.

А Платтен в годы «большого террора» был арестован, сгинул в лагерях. Реабилитирован посмертно... Вообще репрессии коснулись многих, у кого Марина училась, или с кем потом ей довелось работать.

Став в вузе комсоргом, Марина объявила борьбу с ханжеством. Говорила на комсомольских собраниях примерно так: «Девчонки! Вы же красивые советские девчата, а посмотрите на себя. Почему так выглядите? Я считаю, что губы красить можно, на высоких каблуках ходить можно, платье с вырезом носить можно. Никакого преступления в этом нет. Но надо, чтобы это было уместно, надо знать – где, когда и как».

Собеседница Паулюса

После окончания вуза Марину распределили в школу в Свердловской области. Но она туда не успела отправиться: девушку вызвали на Лубянку и предложили работать. К тому времени советская разведка из-за репрессий была почти уничтожена. Пришлось заново набирать кадры, чтобы ее восстановить. И вот Кирина вместе с другими выпускниками вузов вошла в первый обновленный «поток».

24-летняя Марина с самого начала занималась переводом и анализом секретных материалов из Германии. Уже тогда стали поступать сигналы о приближающейся войне.

В годы войны Кирина работала с военнопленными, как одна из немногих, кто в совершенстве знал немецкий язык.

- Первым нацистом, которого она опрашивала, был племянник Геринга, - рассказывал Антонов. - Вел он себя, по ее словам, вызывающе. Был надменным. Марина Ивановна отлично помнила первый допрос, который проходил под аккомпанемент взрывов авиабомб. Племянник Геринга так ничего и не сказал. Но это была не ее оплошность. В ту пору немцы были уверены в победе, так что племенник Геринга надеялся на скорейшее освобождение. А вот те пленные, которые были захвачены позже, уже в этом сильно сомневались.

Рассказывает внучка легендарного разведчика Федора Парпарова.

- Весной 1943 года она вместе с моим дедом Федором Парпаровым выехала в лагерь для военнопленных, который размещался в санатории под Иваново. Там были около 30 генералов. Марина и мой дед допрашивали их и других пленных и отбирали тех, кого можно привлечь к работе, к выполнению задания разведки за линией фронта.

Речь шла, по сути, о вербовке агентов среди солдат Вермахта. Федор Парпаров был в этом деле непревзойденный мастер (в свое время завербовал ценнейших агентов, но подвергся репрессиям, попал в тюрьму, из которой был освобождён в связи с полным оправданием). А главной целью вербовщиков был Паулюс.

- Разведчики получили задание - склонить фельдмаршала на нашу сторону, - продолжает Парпарова. - Они должны были убедить его выступить с обращением к солдатам Вермахта. И он это сделал. Сейчас сложно даже представить, как Марине и Федору это удалось, какие они аргументы приводили. Знаю, что вели с ним беседы о доброте человеческой души, о смысле жизни. Как бы то ни было, кажется, советские разведчики смогли донести до Паулюса, что фашизм недопустим.

Еще как смогли! В 1944 году он подписал воззвание к немецкому народу с призывом, а в 1946 году выступил на Нюрнбергского трибунале над нацистскими преступниками в качестве свидетеля обвинения. К слову, после войны он возвратился в Германию, в ГДР, где и жил до самой смерти.

Венская молочница

После войны у Кириной было несколько знаковых командировок. Рассекречена (и то частично) ее миссия в Австрии. Там она была связной, передавала в Центр важную информацию, которую получала от источников, устанавливала связи, занималась вербовкой. Причем, многое делала в образе молочницы – беженки из Чехословакии. Милая девушка с молочником в руках ни у кого не вызывала подозрения.

Но в Вене она уже преображалась в элегантную даму – в стильном деловом костюме и элегантной модной шляпке.

Сама Кирина тоже рассказывала о нескольких эпизодах.

Однажды ей поручили предупредить советского агента о грядущем аресте. Город в тот период был поделен на сектора, действовал пропускной режим. Но Марина преодолела все КПП, представляясь туристкой, которая заблудилась. Риск был невероятный, но ее обаяние сотворило чудеса. В итоге она успела предупредить агента, и к моменту ареста его уже не было в городе.

В другой раз агент ей назначил встречу на улице, которая оказалась полна девушек легкого поведения. Они приняли Марину за возможную конкурентку и едва не набросились с кулаками. Благо, агент вовремя подоспел и буквально вырвал разведчицу у агрессивных ночных бабочек.

В какие только переплеты не попадала советская разведчица! Но факт остается фактом: у нее не было ни одного провала. Уже после своей отставки она не осталась без дела, а преподавала будущим коллегам.

Она никогда не давала интервью даже после того, как ее рассекретили. А последнее случилось в начале 1990 года. Тогда председатель Комитета государственной безопасности СССР Крючков назвал ее имя на встрече с членами международного женского клуба «33+1».

Мария Парпарова по открытым материалам и воспоминаниям своего деда как профессиональный психолог дала такую характеристику:

- Могу сказать: Кирина - человек безусловного самообладания, с развитым аналитическим складом ума, организованный и дисциплинированный, с высокой работоспособностью, напористостью и силой воли. Люди такого склада как никто другой умеют контролировать эмоции и делать свое дело в любых условиях. Кстати, Кирина говорила: «Раз надо, значит, сделаю любой ценой. Вернусь или нет неважно, ведь это тоже война, здесь мой фронт». Кроме этого, я предполагаю, что она имела предпочтение к уединению, была склонна к внутренним размышлениям, и не желала быть в центре внимания.

И тут возникает извечный вопрос - женщине сложнее, чем мужчине в разведке? Однозначного ответа на него нет. С одной стороны, исторически сложившиеся стереотипы и предрассудки могли создавать дополнительные препятствия для женщин в разведывательной сфере. С другой, ряд гендерных особенностей в определенных ситуациях давал им безусловные преимущества.

- Женщины имеет больше способности к эмпатии и установлению доверительных отношений, - продолжает Парпарова. - Они более восприимчивы к эмоциональному состоянию других людей и обладают лучшими навыками общения. Это способствует не только установлению контакта с источниками информации, но и помогает в получении ценных сведений. Кроме этого, женщины обладают естественным умением маскироваться и оставаться незамеченными.

«Там, где появление мужчины вызвало бы подозрение, посылали меня…» — это тоже слова Кириной.

Работа в разведке — это сложная и многогранная деятельность, которая предъявляет высокие требования к профессионализму, психологической и физической подготовке, а также к стрессоустойчивости и способности адаптироваться к экстремальным условиям. Успех в разведке, в конечном итоге, зависит от индивидуальных особенностей человека (в том числе природных способностей). И не столь важно, о мужчине мы говорим или о женщине.