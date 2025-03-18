Как депутат Лукашенко стал Батькой

35 лет назад началась политическая карьера Александра Лукашенко. Его избрали народным депутатом Верховного Совета Белорусской Республики. На тот момент ему было меньше 40 лет. О политике, чьи цитаты уходят в народ, в материале корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.

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Политическую карьеру Александр Лукашенко начал 18 марта 1990 года. До этого прошел все ступени «управленческой школы. Секретарь комсомольских и общественных организаций, зампредседателя колхоза и замдиректора комбината, глава совхоза на своей малой родине, а через три года — народный депутат.

Это выступление молодого парламентария стало сенсацией. Лукашенко объявил войну коррупции и возглавил специальную комиссию. Такой бескомпромиссный подход к воровству — один из основных лейтмотивов дальнейшей политики президента. А фраза «Лучше быть бедным и на свободе, чем богатым, но в тюрьме» ушла в народ.

Я не хочу, чтобы меня упрекали, что перед каким-то электоральным циклом или во время него я сажусь на антикоррупционного коня. Умные журналисты уже давно заметили, что Лукашенко уже давно, лет 30 на нем сидит. Я не забыл, откуда я пришел. Я видел эту всю несправедливость. Коррупция — это ржавчина нашей экономики.

Однако не все разделяют антикоррупционную политику президента. О них белорусский лидер говорит публично, а такие уголовные дела становятся резонансными.

В тайниках квартиры и загородном доме фигуранта дела изъято более трех миллионов 200 тысяч долларов. Железная дорога. Первый заместитель. Он первый заместитель у вас! Что я могу думать про руководство железной дороги? Я же вам намекал: не лезьте, не берите чужое, это не ваше! Тайной в Беларуси это не будет! Последний разговор с вами! — отмечал белорусский лидер.

Еще одна принципиальная позиция — единство. Не только внутри страны, но и между братскими народами.

«Один депутат из всего парламента, который воевал против распада Советского Союза. Всегда тогда говорил, когда в Беловежской пуще наши господа собрались. Мое было предложение Комитету Госбезопасности немедленно всех арестовать и посадить. Ну, может быть, по молодости слишком ярко и жестко. Но я часто бываю в тех местах. И, проходя мимо, думаю: «А там вообще никого не надо было арестовывать. Надо было просто колючей проволокой это огородить. Там небольшое место. Они в баню ходили, пили там», — уверен Александр Лукашенко.

После распада Советского Союза экономика Беларуси пришла в упадок. В стране началась гиперинфляция. Процветал бандитизм и массовые забастовки. Напряженная ситуация в стране не остановила Лукашенко. Он вступил в президентскую гонку. Поддержали политика 80% граждан во втором туре. Кандидат обещал «отвести страну от пропасти и еще тогда решил делать это проще в союзе, чем в одиночку.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации:

Александр Григорьевич стоял у истоков создания нашего Союзного государства. Он очень умный и дальновидный политик, потому что именно он был инициаторов такого сближения России и Беларуси. И был очень последовательным в этом, то есть это была его идеология. Через все годы и трудные когда были, и когда были желающие развести отношения между Россией и Беларусью, он все это стоически переносил и проводил эту линию.

В 2021 году президенты двух стран подписали 28 союзных программ. Это оказалось выгодно для обеих сторон. Увеличился не только товарооборот, но и реальные доходы граждан.