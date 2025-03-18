Политик, чьи цитаты ушли в народ. 35 лет назад началась карьера Александра Лукашенко

Мир24

35 лет назад началась политическая карьера Александра Лукашенко. Его избрали народным депутатом Верховного Совета Белорусской Республики. На тот момент ему было меньше 40 лет. О политике, чьи цитаты уходят в народ, в материале корреспондента «МИР 24» Полины Срибненко.

Как депутат Лукашенко стал Батькой
© Соцсети

Политическую карьеру Александр Лукашенко начал 18 марта 1990 года. До этого прошел все ступени «управленческой школы. Секретарь комсомольских и общественных организаций, зампредседателя колхоза и замдиректора комбината, глава совхоза на своей малой родине, а через три года — народный депутат.

Это выступление молодого парламентария стало сенсацией. Лукашенко объявил войну коррупции и возглавил специальную комиссию. Такой бескомпромиссный подход к воровству — один из основных лейтмотивов дальнейшей политики президента. А фраза «Лучше быть бедным и на свободе, чем богатым, но в тюрьме» ушла в народ.

Я не хочу, чтобы меня упрекали, что перед каким-то электоральным циклом или во время него я сажусь на антикоррупционного коня. Умные журналисты уже давно заметили, что Лукашенко уже давно, лет 30 на нем сидит. Я не забыл, откуда я пришел. Я видел эту всю несправедливость. Коррупция — это ржавчина нашей экономики.

Однако не все разделяют антикоррупционную политику президента. О них белорусский лидер говорит публично, а такие уголовные дела становятся резонансными.

В тайниках квартиры и загородном доме фигуранта дела изъято более трех миллионов 200 тысяч долларов. Железная дорога. Первый заместитель. Он первый заместитель у вас! Что я могу думать про руководство железной дороги? Я же вам намекал: не лезьте, не берите чужое, это не ваше! Тайной в Беларуси это не будет! Последний разговор с вами! — отмечал белорусский лидер.

Еще одна принципиальная позиция — единство. Не только внутри страны, но и между братскими народами.

«Один депутат из всего парламента, который воевал против распада Советского Союза. Всегда тогда говорил, когда в Беловежской пуще наши господа собрались. Мое было предложение Комитету Госбезопасности немедленно всех арестовать и посадить. Ну, может быть, по молодости слишком ярко и жестко. Но я часто бываю в тех местах. И, проходя мимо, думаю: «А там вообще никого не надо было арестовывать. Надо было просто колючей проволокой это огородить. Там небольшое место. Они в баню ходили, пили там», — уверен Александр Лукашенко.

После распада Советского Союза экономика Беларуси пришла в упадок. В стране началась гиперинфляция. Процветал бандитизм и массовые забастовки. Напряженная ситуация в стране не остановила Лукашенко. Он вступил в президентскую гонку. Поддержали политика 80% граждан во втором туре. Кандидат обещал «отвести страну от пропасти и еще тогда решил делать это проще в союзе, чем в одиночку.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации:

Александр Григорьевич стоял у истоков создания нашего Союзного государства. Он очень умный и дальновидный политик, потому что именно он был инициаторов такого сближения России и Беларуси. И был очень последовательным в этом, то есть это была его идеология. Через все годы и трудные когда были, и когда были желающие развести отношения между Россией и Беларусью, он все это стоически переносил и проводил эту линию.

В 2021 году президенты двух стран подписали 28 союзных программ. Это оказалось выгодно для обеих сторон. Увеличился не только товарооборот, но и реальные доходы граждан.

Люди
Александр Лукашенко