«Гитлер влюблен в него»: как главный архитектор Третьего рейха подружился с фюрером

120 лет назад, 19 марта 1905 года, родился главный архитектор Третьего рейха Альберт Шпеер. Страстный поклонник архитектуры, Гитлер стремился увековечить свой рейх в гигантских сооружениях — а Шпеер создавал эти проекты. Часами фюрер мог обсуждать с ним архитектуру. Как Шпееру удалось создать имидж «хорошего нациста» и как архитектор «Столицы мира Германии» был замешан в Холокосте — в материале «Газеты.Ru».

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Как речь Гитлера взбудоражила Шпеера

Альберт Шпеер родился 19 марта 1905 года в семье потомственного архитектора. Его рождение сопровождали раскаты весеннего грома и звон колоколов, рассказывал он в мемуарах. Получив хорошее образование в частной школе (ему лучше всех в классе давалась математика), юный Шпеер продолжил учебу, пойдя по стопам отца.

Шпеер успешно сдал экзамен на архитектора, когда ему было 23 года. «Когда в последний год войны устроили благотворительный базар, гадалка предсказала мне: «Ты рано познаешь славу и рано уйдешь на покой», — вспоминал он.

Однако заказы молодому архитектору не поступали, ему пришлось остаться в университете в качестве ассистента профессора. В своих мемуарах Шпеер писал, что его студенты, загоревшиеся идеями национал-социализма, как-то раз позвали его посмотреть выступление лидера НСДАП Адольфа Гитлера. Это было в 1930 году, Шпееру было 25 лет, Гитлеру — 41.

«Неухоженные интерьеры производили впечатление бедности; обычно здесь проходили рабочие пирушки. Зал был переполнен. Казалось, будто почти все студенчество Берлина хотело видеть и слышать этого человека, которому его сторонники приписывали столько замечательного, а противники — так много плохого», — писал он.

Гитлер вживую поразил Шпеера — на плакатах и карикатурах будущего фюрера рисовали в военной гимнастерке, с портупеей и «диковатой челкой».

«Здесь же он появился в хорошо сидящем синем костюме, он старался продемонстрировать хорошие буржуазные манеры, все подчеркивало впечатление разумной сдержанности. Позднее я узнал, что он отлично умел — осознанно или интуитивно — приспосабливаться к своему окружению», — отмечал Шпеер.

Он был поражен: ожидал увидеть «истеричного демагога, визжащего, жестикулирующего фанатика». Однако Гитлер «тихим голосом, медленно и робко начал даже не речь, а своего рода исторический доклад».

Но постепенно робость Гитлера сошла на нет. Он повышал тон, начинал говорить более напористо и убедительно. Шпеера «захватил физический ощущаемый восторг» от каждой фразы Гитлера:

«Взбудораженный, я уехал на своем маленьком автомобиле в ночь, остановился в сосновом лесу, раскинувшемуся на холмах, и долго бродил там».

Шпеер вскоре стал членом НСДАП с билетом номер 474481. Спустя пару лет из штурмовых отрядов СА он перешел в СС.

Партия помогла молодому архитектору — уже в 1932 году его бюро получило первые небольшие заказы от нацистов. Например, он перестроил партийный дом НСДАП в Берлине. А уже в 1933 году НСДАП победила на выборах.

Знакомство с фюрером

Сначала Альберт Шпеер познакомился с министром пропаганды Йозефом Геббельсом. Тот поручил ему перестройку здания своего ведомства и оформление интерьеров. Шпеер описывал случай, когда он выбрал несколько акварелей для оформления кабинета Геббельса, и они привели его в восторг. Однако Гитлер, придя в кабинет министра, раскритиковал картины, выполненные в «современном» стиле. Геббельс, взбешенный, потребовал от Шпеера немедленно заменить акварели на что-то более классическое.

«На меня тогда произвел очень тяжелое впечатление такой симбиоз власти и покорности; зловещим был также тот безусловный авторитет, которым Гитлер пользовался даже в вопросах вкуса, даже у давних и ближайших сотрудников. Геббельс проявил свою безоговорочную зависимость от Гитлера. Так было со всеми нами. И я, которому было близко современное искусство, молча принял решение Гитлера», — вспоминал он.

Вскоре Шпееру поручили оформление партийного съезда нацистов. Тогда-то он и познакомился с Гитлером лично. Войдя в кабинет фюрера, архитектор увидел, как тот сидел и чистил пистолет:

«Положите ваши рисунки сюда», — бросил он. Не взглянув на меня, он отодвинул пистолет в сторону, с интересом, но молча рассмотрел мой проект: «Согласен». Ни слова больше. Поскольку он опять занялся своим пистолетом, я, немного смущенный, покинул помещение».

Впоследствии Шпеер сопровождал Гитлера, который, будучи страстным поклонником архитектуры (ведь он сам, как художник, рисовал в молодости разные здания для открыток), лично посещал нацистские стройки. Однажды фюрер пригласил Шпеера пообедать с ним. И даже поручил своему слуге отдать Шпееру его, Гитлера, пиджак — потому что костюм архитектора на стройке был запачкан штукатуркой.

«Я пошел за Гитлером в столовую, сидел, избранный из всех гостей, рядом с ним. Я явно ему понравился».

Вскоре Гитлер назначил Шпеера ассистентом своего любимого архитектора Пауля Трооста. К тому же Шпеер участвовал в оформлении партийного съезда НСДАП в Нюрнберге, впервые использовав огромные красные полотнища со свастиками и 30-метровую фигуру орла. Работу Шпеера сняла режиссер Лени Рифеншталь для фильма «Победа веры».

В 1934 году, после смерти Трооста, Шпеер стал личным архитектором Гитлера. Он занимался реконструкцией штаб-квартиры НСДАП в Мюнхене — «коричневого дома», работал над проектами перестройки берлинской рейхсканцелярии и строил городок съездов нацистской партии в Нюрнберге. Туда каждый год приезжали на слет десятки тысяч членов НСДАП.

Тогда же Шпеер «влюбил» в себя Гитлера благодаря «теории ценности развалин», которую сам и придумал. Суть ее заключалась в том, что здания должны строиться таким образом, чтобы даже спустя века, обветшав, они впечатляли потомков. Так же, как впечатляют романтиков античные руины. Говорили, что фюрер почти прослезился, глядя на эскизы еще не построенных зданий Рейха, но уже заброшенных и поросших плющом.

Среди проектов Шпеера 1930-х — переработка проекта Олимпийского стадиона, на котором проходили состязания Олимпиады 1936 года, а также Немецкий павильон для Всемирной выставки 1937 года в Париже. Там шпееровский нацистский орел располагался аккурат напротив советского павильона с «Рабочим и Колхозницей». И выстроил огромный комплекс зданий для съездов в Нюрнберге — некоторые из этих построек сохранились до сих пор.

Карьера Шпеера шла в гору — удовлетворяя гигантоманию Гитлера, он был награжден золотым знаком НСДАП, войдя в элиту Третьего рейха. Был избран депутатом рейхстага от Берлина, а в 1940 году, когда Франция капитулировала, сопровождал Гитлера в его вояже в Париж.

«За крупный заказ я, как Фауст, продал бы душу. И вот я нашел своего Мефистофеля. Выглядел он не менее обаятельно, чем у Гете», — писал Шпеер.

Он стал другом Гитлера. С ним и свитой ездил в горную резиденцию фюрера в Баварских Альпах — Берхтесгаден. Там для него даже построили отдельный особнячок.

Вельтхауптштадт Германия

В 1937 году Гитлер назначил Шпеера генеральным инспектором по перестройке Берлина. План реконструкции подразумевал, что старая германская столица должна была стать «мировой столицей», «вельтхауптштадтом». А старое название «Берлин» должно было заменить новое — латинизированное «Германия».

Шпеер разработал план, согласно которому город должны были пронизывать две перпендикулярные оси — Север-Юг и Восток-Запад. В центре предполагалось воздвигнуть гигантский Зал Народа — самое большое купольное сооружение в мире площадью 315 на 315 метров.

Однако были и более насущные проблемы. В Берлине не хватало почти 200 тыс. квартир, а план реконструкции подразумевал снос 17 тыс. жилых домов в историческом центре столицы. У Рейха не хватало рабочей силы и стройматериалов для такого проекта.

Биограф Шпеера Магнус Бречкен писал, что архитектор предложил для освобождения жилищного фонда выселить из города десятки тысяч евреев.

В годы Второй мировой войны Альберт Шпеер был назначен министром вооружений. Он отвечал за все большее количество объектов — в первую очередь военных, например, оборонительного «Атлантического вала» или испытательного ракетного полигона Пенемюнде. При Шпеере военная промышленность Рейха стала опираться на рабский труд военнопленных и узников концлагерей. По оценкам историков, из-за крайне тяжелых условий труда на работах погибло до полумиллиона «остарбайтеров». Кстати, Шпеер проектировал даже крематории в концлагерях. Очень любил работать.

Несмотря на постоянную занятость военными вопросами, Гитлер продолжал тратить десятки часов на обсуждение архитектурных проектов со Шпеером. По словам историка Иоахима Феста, отношения архитектора и фюрера носили «гомоэротическую интенсивность».

А британский журнал Architects Journal утверждает, что Гитлер был «влюблен в Шпеера, но безответно».

Перед крахом Третьего рейха Шпеер прилетал к Гитлеру в осажденный Берлин. Фюрер допытывался, верит ли Шпеер в победу Германии. И приказал уничтожить всю инфраструктуру страны, чтобы союзникам досталась выжженная земля. А судьба населения Германии фюрера уже не особо интересовала — по его мнению, немцы не справились со своей исторической миссией и должны кануть в Лету, как в свое время древние греки или римляне.

В своих мемуарах и на суде после войны Шпеер приписывал себе роль чуть ли не спасителя Германии от тотального разрушения. А также весьма удачно создал имидж «хорошего нациста» — мол, он был просто архитектором, а не политиком.

«Если бы у Гитлера были друзья, я был бы его другом», — заявлял Шпеер на Нюрнбергском трибунале. Суд союзников приговорил архитектора к 20 годам лишения свободы, которые он провел в тюрьме Шпандау «от звонка до звонка» как военный преступник. Ему повезло — трое из семи судей проголосовали за смертную казнь, еще один — за пожизненное заключение. Но хитрая стратегия защиты — признание коллективной вины нацистов и отрицание собственной, мол, он был очарован Гитлером и ничего не знал — принесла плоды.

Выйдя на свободу в 1966 году, Альберт Шпеер сохранил свое имущество, которое имел до прихода нацистов к власти. От семьи он отстранился. Деньги зарабатывал благодаря публикации мемуаров и многочисленных интервью.

А также — продажей спрятанных предметов искусства, купленных на черном рынке в гитлеровские годы.

В 1981 году он вновь посетил Олимпийский стадион. Потрогав осыпающийся бетон, Шпеер пошутил: «Хорошо, что фюрер не с нами. Это ведь должно было простоять тысячи лет».

В том же году Альберт Шпеер умер в Лондоне от инсульта, развлекаясь с молодой любовницей. Ему было 76 лет.