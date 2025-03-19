Почему героя в майке-алкоголичке любит и жалеет весь мир

Брюсу Уиллису — 70 лет. Герой боевиков, секс-символ и любимый отец. Через что прошел актер, которого любит и жалеет весь мир?
19 марта исполняется 70 лет легендарному Брюсу Уиллису. Три года назад актер завершил карьеру по состоянию здоровья, но остается любимцем нескольких поколений зрителей по всему миру. «Лента.ру» рассказывает о том, как Уиллис пришел к статусу самого народного героя боевиков конца XX века.
В последние три года новости, связанные с Брюсом Уиллисом, посвящены преимущественно его здоровью. Одна дочка актера говорит, что лобно-височная деменция прогрессирует, другая — что Брюс в отличной форме. Соцсети завалены перепостами коротких видео, где чуть растерянный Уиллис празднует день рождения и пританцовывает. Последние десять лет карьеры он сыграл в десятках плохих и очень плохих фильмов, благодаря которым на «Золотой малине» даже придумали специальную номинацию в его честь. Но как ни удивительно, ничто из этого не смогло уничтожить любовь зрителей, которым остается лишь с горечью констатировать, что заменой Уиллису не смог стать ни похожий фактурой Джейсон Стэйтем, ни кто-либо еще.
Под софиты юного Брюса Уиллиса толкнуло заикание: оказалось, что на сцене стеснительный юноша разговаривает увереннее, чем в жизни. Феномен, надо сказать, не самый редкий — то же открытие в свое время сделал, например, Петр Мамонов. Уиллис же из школьного драмкружка шагнул на сцены маленьких нью-йоркских театров и в ряды актеров массовки. Первое появление на экране — закрытый просторной кепкой человек, который заходит в закусочную в фильме «Первый смертный грех». Зато в центре кадра Брюс встретился здесь с самим Фрэнком Синатрой — задним числом это столкновение кажется неслучайным. Другим партнером Брюса в те годы поневоле стал Пол Ньюмен: в «Вердикте» Сидни Люмета он играл главного героя, а Уиллис на секунду появился в роли наблюдателя в суде. Двенадцать лет спустя Ньюмен и Уиллис встретятся на съемках фильма «Дураков нет» и вместе посмеются над обстоятельствами первой киновстречи.
Тогда, в середине девяностых, Уиллис уже был суперзвездой, которой прочили скорый закат. Уберечься помогли способности к работе в разных жанрах и постоянное стремление к расширению амплуа
В конце концов, и в боевики его привели не мускулатура или победы на первенствах по карате, а случай. Первая большая удача Брюса принадлежит телевидению. В 1985-м он получил главную роль в сериале «Детективное агентство "Лунный свет"», где его партнершей стала Сибил Шепард — уже вполне состоявшаяся звезда «Таксиста» и «Последнего киносеанса». О съемках «Лунного света» ходят легенды — в том числе о том, что Шепард и Уиллис на дух не переносили друг друга. Как бы то ни было, в кадре они смотрелись одним из лучших дуэтов в истории американских сериалов. При этом Сибил и Брюсу приходилось запоминать огромное количество текста, который они выдавали с пулеметной скоростью. Уиллис именно здесь впервые примерил майку-алкоголичку и образ бедового частного детектива.
Благодаря «Лунному свету» он в 1988-м получил и главную роль в карьере. К моменту, когда Уиллиса пригласили на кастинг «Крепкого орешка», от фильма уже отказались Арнольд Шварценеггер, Ричард Гир и, как ни смешно, Фрэнк Синатра. Режиссер Джон Мактирнан настаивал на персонаже из народа, продюсеры в такой подход не верили, так что фильм выпустили в прокат в мертвый сезон (в августе), а на постерах не было даже лица исполнителя главной роли. Сегодня «Крепкий орешек» — общепризнанная классика, внесенная в Библиотеку Конгресса США (а также один из главных рождественских фильмов в истории).
Природу непреходящего успеха Джона Макклейна у публики за эти годы объясняли очень по-разному. Общим местом стала его ранимость, причем в буквальном смысле — способность истекать кровью и бояться, например, высоты
Наверняка дело еще и в том, что Уиллис с его вечным фантомным похмельем создал героя, для которого спасение мира это не работа, а перерыв в понятной любому зрителю рутине. Он настоящий антисупергерой, наличие заурядного бэкграунда роднит всех его лучших персонажей. Корбин Даллас из «Пятого элемента» — похмельный таксист из будущего, угодивший в межгалактический замес. Бурильщик Гарри Стэмпер из «Армагеддона» не хочет спасать Землю от астероида, но больше просто некому.
Джо Хэлленбек из «Последнего бойскаута» — жертва собственной порядочности. Пластический хирург из «Смерть ей к лицу» или психиатр из «Шестого чувства» — затюканные мужчины средних лет, у которых с Макклейном ничего общего, кроме органической способности на подвиг — в данном случае трагикомический и мистический соответственно. Пиковая в этом смысле работа это, конечно, боксер Бутч, насквозь прошивающий постмодернистский китч «Криминального чтива».
Шварценеггер был недостижимым идеалом и совершенной отцовской фигурой, а Уиллис — человеком, на которого буквально можно положиться в любой жизненной ситуации. Неслучайно он так удачно вписался в сказочный мир «Королевства полной луны». Из биографических сведений в этот ряд, пожалуй, лучше всего встает история про то, как в 2002-м Брюс купил печенья на 12 тысяч долларов и отправил американским солдатам, воюющим в Ираке.
Среди героев боевика конца XX века у Уиллиса самая живая мимика и самый широкий актерский диапазон. Строго говоря, его дарование вообще имеет принципиально иную природу. В один ряд с Чаком Норрисом, Сильвестром Сталлоне, Жан-Клодом Ван Даммом и прочими «Неудержимыми» он угодил лишь потому, что на рубеже веков именно боевик стал самым народным киножанром, потеснив в этом качестве даже комедию. И в статусе самого народного из голливудских актеров у Уиллиса так и не нашлось конкурентов.
Причины десятилетия съемок в дурном кино строго финансовые — почувствовав резкое ухудшение здоровья, Брюс поспешил заработать побольше для детей и внуков. Видимо, это честное объяснение и стало причиной, по которой все эти «Крепости» и «Детективы Найты» не смогли разрушить репутацию Уиллиса. В конце концов, смотреть эти картины вовсе не обязательно, а на их постерах была все та же уиллисовская ухмылка, что остается человечнее любой голливудской улыбки. Та ухмылка, которой в современном кино особенно не хватает.