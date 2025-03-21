«Железный Самсон»: история русского атлета Александра Засса

Александр Иванович Засс остался в мировой истории как один из самых сильных людей. Он мог нести на плечах лошадь, рвать руками стальные цепи и поднять пианино вместе с музыкантом. Силач едва не стал машинистом поезда, но выбрал другой путь и, будучи сильным от природы, развил свои возможности до невероятных пределов.

Александр Засс был одним из пяти детей в простой крестьянской семье. Его родители, Иван Петрович и Екатерина Емельяновна Засс возделывали землю на хуторе, недалеко от Вильно, в Литве. Будущий силач появился на свет 23 февраля 1888 года и первые годы своей жизни ничем не отличался от сверстников.

Первые серьезные изменения в жизни мальчика произошли после переезда его семьи в деревню под Саранском, в Пензенской губернии. Город был совсем рядом и Александр открыл для себя цирк. Позднее он вспоминал, что ему доставалось от родителей за то, что он сбегал на представления. Но ничего поделать с собой крестьянский мальчик Саша не мог — огни рампы и громкая музыка гипнотизировали его.

Больше всего впечатляли паренька цирковые силачи. Он решил, что непременно будет таким же, как они, и начал тренироваться. В семье Зассов никогда не было спортивных снарядов, поэтому их пришлось создавать самому. В ход шли любые увесистые предметы — сельскохозяйственные инструменты, кухонная утварь и даже ветки деревьев.

Отец и мать не понимали увлечения сына атлетическими упражнениями. Они хотели, чтобы сын работал на земле, как многие поколения его предков. Но все было бесполезно и любую свободную минуту Александр тратил на тренировки. В 1908 году отец отправил 20-летнего сына учиться в Оренбург, надеясь, что тот станет машинистом. Зассу нравилась железная дорога и, возможно, если бы не цирк, он таки связал с ней жизнь.

Работа в цирке и первые успехи

Но сейчас паровозы и стрелки не интересовали парня. Пробыв на курсах машинистов несколько недель, он бросил учебу. Чтобы не расстраивать отца, Александр писал ему, что продолжает осваивать профессию и трудится в паровозном депо. Но на самом деле, Засс отправился в цирк и нашел себе работу там.

Уже в 20 лет Александр Засс мог похвастаться невероятной силой и выносливостью. Он без труда гнул руками подковы и забивал руками гвозди в доску. Одним из первых его самостоятельных номеров стал «Баланс». В ходе этого трюка Засс выходил на арену и ставил себе на лоб большой самовар с горячей водой и раскаленными углями. Держа равновесие, силач проходил с опасным грузом вокруг манежа.

Засс не просто хотел работать на арене — он стремился к росту и развитию. Именно поэтому за первые 8 лет своей карьеры он сменил три цирка: Анджиевского, Юпатова и Хойцева. Везде Александру сопутствовал успех и любовь публики. Свою удивительную силу русский богатырь проявлял не только во время представлений. Часто Засс просто демонстрировал свою удаль на спор.

Однажды, поспорив с другим цирковым атлетом, Сергеем Николаевским, Засс разогнул стальные прутья клетки со львом. При этом внешними данными силач совершенно не впечатлял. Он был невысокого роста, всего 168 см и не мог похвастаться массивной мускулатурой, как, например, Иван Поддубный. Засс выглядел подтянутым и мускулистым, не более. Именно этот контраст между заурядной внешностью и невероятной силой во многом способствовал успеху циркового артиста.

Засс на войне

Когда грянула Первая мировая война, Александра призвали в армию и отправили на фронт. Силач служил в 180-м Виндавском кавалерийском полку, известном своими отважными разведчиками. Засс быстро прославился и тут — однажды он вынес на себе из-под обстрела раненного австрийцами коня Малыша. Нужно сказать, что богатырь очень любил животных и особенно лошадей, с которыми часто работал в цирке.

Возможно, Засс прославился бы и другими подвигами на поле брани, но его военная служба быстро закончилась. Силач получил тяжелое ранение шрапнелью в ноги и попал в австрийский плен. Ему грозила ампутация, но австрийские врачи попытались спасти ноги цирковому артисту и у них получилось.

Едва начав ходить, Засс стал планировать побег из плена. Никто не ожидал особой прыти от человека с тростью, которого считали инвалидом, поэтому охрана была не особо бдительной. Побег удался только с третьего раза и Александр, оказавшись на свободе, сразу же отправился… в цирк.

Он выбрал для себя небольшой венгерский городок Капошвар и там устроился в цирковую труппу Шмидта. Именно в цирке его и арестовали австрийские жандармы. После побега Засса отправили в крепость, под надежную охрану. Там силач должен был находиться до окончания войны.

Разработка системы и тренировки в крепости

Как склонного к побегу, Засса заключили в надежную одиночную камеру. Свободного времени у него было очень много и Александр взялся за разработку собственной системы. Программа тренировок была позднее опубликована им в книге «Удивительный Самсон. Рассказано им самим», ставшей в России и Европе бестселлером.

Тренировки Засса в тюрьме строились на изометрических упражнениях. Они не требовали много свободного места и специальных спортивных снарядов. Занятия спортом, по словам богатыря, не давали ему сойти с ума в каменном мешке. «Впадать в хандру — это хуже всего на свете», — говорил Засс и поэтому старался всегда быть чем-то занятым.

Не дожидаясь, пока окончится война, Засс совершает свой четвертый побег, самый успешный. Он находит надежное убежище в Будапеште, у старого знакомого Чая Яноша, владельца цирка. Вскоре артист решает поставить самый опасный свой трюк, который назвал «Человек-снаряд».

Рождение «Железного Самсона»

Для нового номера сконструировали специальную пушку, способную стрелять снарядами весом до 90 кг. Сначала Засс планировал ловить руками ядра, но потом усложнил трюк. Пушку решили заряжать ассистенткой, которую атлет должен был поймать в воздухе и при этом удержать равновесие. «Человек-снаряд» имел громкий успех и опасный номер начали копировать во многих цирках мира.

Когда война закончилась и Засс мог жить и работать не скрываясь, он вернулся в цирк Шмидта. Именно там он и получил прозвище «Железный Самсон», под которым вошел в историю. Называть так начали Засса после номера «Чертова кузница». В нем атлета укладывали на доску с гвоздями, а сверху устанавливали каменную глыбу весом 500 кг. После этого ассистенты разбивали глыбу кувалдами прямо на теле артиста.

Успех Александра Засса быстро стал международным и 20 мая 1923 года он подписал контракт с парижским цирком Шарля Дэбре. Также силач сотрудничал с итальянским импрессарио Пазолини, который организовывал гастроли артиста по всей Европе. Несмотря на то что после войны Засс так и не вернулся в Россию, он всегда называл себя русским артистом и особо акцентировал это на афишах.

Александр Иванович Засс выступал удивительно долго, до 1954 года. В 66 лет силач, будучи еще в отличной форме, решил уйти на покой. «Железный Самсон» хотел остаться в памяти поклонников молодым и непревзойденным. Его обожали во Франции, Швейцарии, Италии и Великобритании, но совершенно не знали на родине.

Выйдя на пенсию, цирковой силач занялся другим любимым делом — дрессировкой. Засс работал с собаками, обезьянами, львами и, конечно же, с лошадьми. Жизнь артиста оборвалась трагически, когда он спасал своих питомцев.

В 1962 году загорелся фургон с обезьянами и силач бросился спасать животных. Он получил обширный ожог головы и скончался в больнице от сердечного приступа. Похоронен «Железный Самсон» на кладбище города Хокли, в Великобритании, где жил и работал последние годы.