Как Владимир Высоцкий умер в первый раз

Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года. Однако до этого смерть не раз предупреждала Высоцкого о своем приближении. Мало того, ровно за 12 месяцев до кончины артист уже побывал на том свете.

Первые сигналы

Смерть к известному артисту Владимиру Семеновичу Высоцкому стала подбираться еще в конце 1960-х годов. Так, в июле 1969 году, если верить биографу Федору Раззакову, автору книги «Сияние негаснущих звезд», у Высоцкого лопнул сосуд в горле. Тогда бард чуть не истек кровью. Врачи «скорой» не хотели забирать Владимира Семеновича, так как опасались, что тот умрет еще в дороге. Только благодаря Марине Влади Высоцкого доставили в больницу, где его жизнь сумели спасти.

Многие уверены в том, что подобные сбои в деятельности организма Владимира Высоцкого были вызваны его пристрастием к наркотическим веществам. Впрочем, Зинаида Агеева, лечившая Высоцкого, утверждала, что он впервые попробовал наркотики лишь в 1975 году. Однажды Владимиру Семеновичу понадобилось срочно снять похмельный синдром, но прибегать к алкоголю он не хотел, так как у него была намечена важная репетиция в театре. В тот момент в ход и пошли наркотики.

Клиническая смерть

Ровно через 10 лет после того, как Высоцкий едва не распрощался с жизнью в результате открывшегося кровотечения, ситуация повторилась. Летом 1979 года Владимир Семенович отправился на очередные гастроли в Узбекистан. Вместе с артистом туда же улетели его друзья Всеволод Абдулов и Валерий Янклович, а также любовница Оксана Афанасьева и врач Анатолий Федотов. Последний в буквальном смысле вытащил Высоцкого с того света.

25 июля 1979 года Владимир Высоцкий, будучи в Бухаре, ушел прогуляться по местному рынку. Потом оказалось, что он искал там продавцов наркотиков. Добыть заветное вещество Высоцкому не удалось, поэтому он вколол себе препарат, использовавшийся стоматологами при лечении зубов. В результате у барда остановилось сердце. Федотов сделал инъекцию прямо в сердечную мышцу артиста, а Абдулов принялся делать искусственное дыхание. Общими усилиями Высоцкого удалось «оживить».

Печальный исход

Упомянутые события произошли ровно за 12 месяцев до даты, которая стала датой кончины Владимира Высоцкого. Как известно, 25 июля 1980 года Высоцкий распрощался с жизнью окончательно. И это несмотря на то, что в момент смерти Владимир Семенович был не один. В квартире Высоцкого в ту ночь снова находились Оксана Афанасьева и Анатолий Федотов. Они спали в соседних комнатах, когда сердце артиста остановилось уже навсегда.

В. Киеня на страницах своей книги «Киносудьба Владимира Высоцкого» приводит слова Федотова о том, что у Владимира Высоцкого тогда случился инфаркт миокарда. Врач приступил к реанимационным мероприятиям, которые, впрочем, не увенчались успехом. Хотя поговаривали, что Высоцкий буйствовал и приятели связали его для того, чтобы утихомирить. Есть версии, что связанный артист захлебнулся собственными рвотными массами или удушье наступило вследствие запавшего в гортань языка.