Александр Алехин: самая загадочная смерть в истории шахмат

24 марта 1946 года в номере гостиницы «Парк» португальского Эшторила был найден труп мужчины. Постоялец сидел умиротворённо в кресле. На столе перед ним расставленная шахматная партия. Так, в возрасте 53 лет умер 4-й чемпион мира Александр Алёхин. Его жизнь была полна противоречий, а смерть обросла загадками.

Жизнь…

Один из величайших шахматистов в истории родился в семье предводителя дворянства Воронежской губернии Александра Алёхина, впоследствии члена Государственной думы от фракции октябристов, и дочери владельца Трёхгорной мануфактуры Анисьи Прохоровой. Именно мать показала ему шахматы и увлекла игрой.

Будущий чемпион мира начал играть в шахматы в семь лет, а уже через три года сумел добиться ничьей с легендарным Гарри Пильсбери, специализировавшемся на сеансах игры вслепую. В 1910-х Алёхин выдвинулся в ряд сильнейших шахматистов в Российской империи. Первая мировая война застала его на турнире в Германии. В день, когда немцы объявили войну России, шахматист боролся за победу на турнире в Мангейме. Ему досрочно вручили главный приз, но вскоре тот оказался в тюрьме как гражданин вражеского государства.

Александру удалось получить справку о болезни, с которой его освободили. Осенью 1914 года он вернулся в Россию. Там будущий чемпион мира выступал с сеансами одновременной игры, а затем отправился на фронт добровольцем в качестве начальника летучего отряда Красного Креста. За спасение раненых с поля боя Алёхин был награждён. После двух контузий попал в госпиталь, а затем вернулся в Москву.

Какой-то чёткой политической позиции у Алёхина не было. Поэтому и после революций 1917 года он не примыкает ни к одному из лагерей. В 1919 году тот оказывается в центре другого террора – в Одессе. Шахматист был приговорён к расстрелу за связи с белогвардейцами. Только личное вмешательство председателя Совнаркома Украины Христиана Раковского спасло его от смерти.

В 1921 году маэстро уезжает из РСФСР в Латвию для участия в международных шахматных турнирах. Отъезд этот был не тайным, а вполне официальным, с разрешения советских властей. Об эмиграции тогда не шло и речи. Шахматы – единственное, что тогда его интересовало. Он поставил задачу стать чемпионом мира. И стал. Правда, на родину Алёхин больше не вернётся.

Осенью 1927-го года ему удаётся отобрать шахматную корону у великого Хосе Рауля Капабланки. Для организации матча требовались огромные по тем временам деньги – 10 тысяч долларов. У Алёхина таких средств, естественно, не было, а гонораров с многочисленных сеансов было недостаточно. Спонсор нашёлся в лице правительства Аргентины, в столице которой, Буэнос-Айресе, и состоялась легендарная встреча. Русский шахматист, на тот момент уже будучи гражданином Франции, выиграл шесть партий при трёх поражениях.

© Хосе Капабланка (2-й справа, сидит), Эмануэль Ласкер (3-й слева, сидит), Александр Алёхин (3-й слева, стоит) // РИА Новости

На одном из банкетов русской эмиграции в Париже, устроенном в его честь, тот якобы сделал ряд язвительных заявлений в адрес советской власти. На следующий день эмигрантские газеты передали его пожелание:

«Чтобы миф о непобедимости большевиков развеялся, как развеялся миф о непобедимости Капабланки».

Точных свидетельств, имели ли место данные высказывания, до сих пор нет.

Так или иначе, в ответ шахматные власти СССР объявили новоиспечённого чемпиона врагом. Даже родной брат Алексей опубликовал заявление, в котором осуждал антисоветские высказывания и настроения шахматиста. Заместитель наркома юстиции РСФСР и глава шахматной организации СССР Николай Крыленко в записке Иосифу Сталину характеризовал его как совершившего политическое предательство «белогвардейца». Брат Алёхина был расстрелян в 1939-м, сестра скончалась в 1944-м.

Он владел «короной» до 1935 года, когда с разницей в одну партию уступил голландцу Максу Эйве. В ходе матча чемпион злоупотреблял спиртным, порой будучи пьяным прямо за доской. Через два года соперники сыграли матч-реванш, в котором Алёхин сумел взять 10 партий и вернуть себе звание. Впоследствии именно Эйве станет одним из самых ярых критиков русского шахматиста за связи с нацистским режимом.

Однако прежде, в сентябре 1939 года на Олимпиаде в Буэнос-Айресе, будучи капитаном французской сборной, Алёхин не вывел свою команду на матч с немцами в знак протеста против нападения Германии на Польшу. И только в январе он возвратился в Европу. Через две недели после встречи в Лиссабоне тот прибыл в Париж, вступил добровольцем во французскую армию и летом 1940 года попал в плен к немцам.

После освобождения он переезжает в Португалию. Как утверждал сам чемпион, разрешение на выезд в страну ему удалось получить после целой серии антисемитских статей. Цикл назывался «Еврейские и арийские шахматы». В публикациях шахматист провёл исследование, которое было призвано показать отсутствие концептуальной силы и смелости у евреев. Начиная с 1941 года, он участвовал в целой серии турниров на оккупированных территориях.

В сентября 1942-го даже выиграл чемпионат Европы, который фактически являлся нацистской пропагандой, ведь в турнире, естественно, не участвовали противники Германии. Алёхин доминировал во время войны, побеждая в большинстве соревнований Третьего рейха. Уже после окончания войны русский чемпион утверждал, что его теоретические заметки о шахматах были серьёзно отредактированы нацистами. Однако его четвёртая и последняя жена Грейс Висхард передала адвокатам шесть рукописей, которые были написаны игроком и «Еврейские и арийские шахматы».

… и смерть

В период войны Алёхин жил крайне скромно, ведя почти затворнический образ жизни. По окончанию Второй мировой для него и вовсе настали тёмные времена. В 1945-м в Европе возобновилась шахматная жизнь. Однако, чемпиону мира был объявлен бойкот. Была создана комиссия для расследования его сотрудничества с нацистами. Во Франции и вовсе хотели судить его как изменника.

В том же году он приезжает в Португалию. По мнению ряда исследователей, здесь страдающий от одиночества и болезней чемпион мира надеялся переждать опасное время, когда повсюду в Европе искали и судили военных преступников и коллаборационистов. В эти месяцы игрок живёт в полупустом отеле провинциального Эшторила, где его держат фактически из милости. Контактов с женой нет. Друзьям отправляются письма с попытками оправдаться.

И всё это на фоне тяжелой гипертонии (давление до 280), безденежья и алкоголя. Небольшие и редкие гонорары за комментарии к партиям и сеансы одновременной игры, которые удаётся организовать помогавшему Александру Александровичу португальскому мастеру Франсишку Люпи, уходят на коньяк. Единственным лучом надежды в этой отчаянной ситуации явился вызов на матч за мировое первенство. Алёхин получил телеграмму от Михаила Ботвинника в начале февраля 1946 года. Через полтора месяца его не стало...

53-летний Алёхин был найден мёртвым в своём номере 43 в отеле 24 марта. Обстоятельства, при которых обнаружили тело и сделали заключение о смерти, активно обсуждались прессой после произошедшего. Кроме официальной позиции португальских властей о том, что чемпион мира подавился мясом, были версии о самоубийстве, сердечном приступе и убийстве. Лупи рассказывал, что ночью на 22 марта шахматист жаловался ему на одиночество и предложил пойти с ним в ночной клуб, где мечтал о матче с Ботвинником.

По его словам, в субботу 23 марта, вернувшись с вечерней прогулки, Александр Александрович попросил принести ужин в номер и забрать тарелки в 11 часов следующего дня. Как рассказывал португальский игрок, тот ел руками, когда был не в компании, и уже мёртвым держал в руке кусок стейка. Франсишку был представителем агентства Associated Press в Португалии. Для агентства он сделал знаменитый посмертный снимок чемпиона.

Врач Мануэл Маркеш да Мата зафиксировал смерть и направил тело на вскрытие в лиссабонский Институт судебной медицины. В 2002 году в газете Público были опубликованы документы по результатам вскрытия, из которых следует, что Алёхин умер из-за «асфиксии в результате закупорки дыхательных путей куском мяса размером 10×1 см».

15 апреля, за день до похорон чемпиона, на первой полосе газеты Diario de Lisboa вышла статья Артуру Портелы под названием «Секрет комнаты 43; Загадочная смерть Александра Алёхина». В ней ставился вопрос о причастности к ней советских спецслужб. Также там указывались странности в официальной версии смерти. Прежде всего, то, что в комнате поменяли мебель, тарелки рядом с телом были пустыми, а в качестве официальной версии принята та, что русский шахматист подавился куском мяса. Однако, согласно Портеле, не это стало причиной смерти. Чемпиона убил сердечный спазм.

Обсуждались и другие версии, с оттенком конспирологии. В том числе, самоубийство, спровоцированное проблемами с алкоголем, депрессией, безденежьем, расходом с женой. Главной же гипотезой являлось участие советских спецслужб. Мотивом для убийства могло быть желание советских властей избежать возможного поражения Ботвинника. По утверждению Гарри Каспарова*, придерживался её и сын чемпиона, Александр Алёхин-младший.

Канадский шахматист Кевин Спраггетт, живший в Португалии, посвятил много времени расследованию смерти великого шахматиста. В своей обстоятельной статье 2009 года тот делает вывод, что мастер был убит вне стен гостиничной комнаты, предположительно советскими агентами, а обстановка в комнате и результаты вскрытия были по каким-то причинам подделаны агентами португальской политической полиции PIDE.

Первоначально Александр Алёхин был похоронен в Эшториле. Спустя десять лет встал вопрос о перезахоронении, и власти Советского Союза готовы были принять прах первого русского чемпиона мира. Но в итоге была исполнена воля последней супруги шахматиста Грейс Висхар, которая просила перезахоронить мужа в Париже.

Перезахоронение состоялось 25 марта 1956 года на кладбище Монпарнас при участии президента ФИДЕ Фольке Рогарда и делегации из СССР. Надпись на надгробии гласит: «Шахматному гению России и Франции». Он ушёл из жизни действующим чемпионом мира. Это единственный подобный случай в истории шахмат.

Его несостоявшийся соперник по матчу за «корону» Ботвинник как-то сказал:

«Шахматные произведения Алёхина, крупнейшего шахматного художника прошлого, будут жить века. Разыгрывая алёхинские партии, шахматисты грядущих поколений будут получать истинное эстетическое удовольствие и удивляться мощи его гения».

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* – внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов, признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.