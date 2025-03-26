Самые знаменитые русские левши

Отношение к левшам всегда было особенным: их переучивали, считали то гениями, то изгоями; их особенность считали и диагнозом, и даром природы. Левши же – работали и творили.

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Николай Лесков

Автор рассказа о Левше, искусном мастеровом из народа, Николай Лесков сам был левшой! Кстати, его знаменитое произведение многим пришлось не по вкусу, избалованные столичные читатели возмущались: где это он такого мужика видел?

Писатель свою позицию объяснял тем, что «изучал народ не по разговорам с петербургскими извозчиками», а «вырос в народе» и что «не пристало ни поднимать народ на ходули, ни класть его себе под ноги».

Владимир Даль

Писатель, этнограф, создатель «Словаря живого великорусского языка» Владимир Даль был левшой. Заглянем в него и найдем слово «левша»...

Левша ж. — люкша, пакила, пакуша, пакля, пакша, пальга, шуйца, шуя, левая рука.

И производные от него:

Левить — сбиваться налево и направляться влево.

— сбиваться налево и направляться влево. Левшить — быть левшою, употреблять иногда левую руку замест правой.

— быть левшою, употреблять иногда левую руку замест правой. Проходи левешком (пск. и твер.) — проходи левой стороной, левым боком.

Лев Толстой

Автор «Войны и мира», одного из самых читаемых и экранизируемых произведений, Лев Толстой одинаково хорошо мог писать обеими руками. Да так, что и отличить — когда какой он писал — было совершенно невозможно. Может быть, в этом стоит искать ответ на вопрос: почему Толстой мог так долго работать? Ведь когда уставала правая рука, он запросто перекладывал перо в левую.

Сергей Рахманинов

Первую симфонию Рахманинова сегодня исполняют на лучших площадках мира под управлением самых именитых дирижеров, и везде ее принимают с невероятным успехом. Но мало кто знает судьбу этого произведения! Много лет назад на премьере в Москве симфония потерпела громкий провал, и 22-летний Рахманинов впал в настоящую депрессию... Он уничтожил партитуры и долгое время вообще не сочинял музыку! Симфония была воссоздана уже после его кончины по оркестровым голосам.

Василий Кандинский

Русский живописец, график и теоретик изобразительного искусства, основоположник абстракционизма и преподаватель Баухауса — Василий Кандинский. Юрист по образованию, решивший посвятить свою жизнь искусству. Доподлинно известно, что на занятия живописью его вдохновили русский художественный фольклор и картины Клода Моне.

Деталь: Творчество Кандинского истинное подтверждение того, что левши и правши — люди с совершенно разным типов сознания и мировосприятия.

Иван Павлов

Первый россиянин, получивший Нобелевскую премию, великий ученый Иван Павлов был левшой, но упорно разрабатывал правую руку. В результате таких упражнений он даже научился делать ею операции — без последствий для пациентов разумеется.