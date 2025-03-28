Как Смоктуновский вытянул счастливый билет и стал звездой

Иннокентия Михайловича Смоктуновского называли первым интеллектуальным актером советского кинематографа. Он был мастером сложных, тонких образов, а его появление на сцене и на экране действовало на зрителей магнетически. Потомок сосланных белорусских крестьян, выросший в полной нищете, отличался интеллигентной внешностью и столь необычной для своего времени фактурой, что в столичные театры его не хотели принимать — режиссеры не видели в нем того, кто сыграет комсомольца или передовика производства. Однако случайное знакомство с Георгием Товстоноговым перевернуло жизнь провинциального артиста и показало его истинный потенциал. Вспоминаем биографию Иннокентия Смоктуновского.

Сложное детство

Иннокентий Михайлович Смоктунович родился 28 марта 1925 года в селе Татьяновка Томской губернии. Он был вторым из шестерых детей в семье Михаила Петровича Смоктуновича и Анны Акимовны Махневой — крестьян, выходцев из Беларуси. В одном из интервью Иннокентий рассказывал историю о том, как его прадед Николай Смоктунович служил егерем в Беловежской пуще и в 1861 году убил зубра. "Кто-то "настучал", и его сослали в Сибирь вместе со всей семьей", — вспоминал актер. Таким образом, Смоктуновский — это псевдоним артиста, который он взял, когда начинал карьеру.

В конце 1920-х отца и деда Иннокентия Смоктуновского раскулачили и репрессировали. Спасаясь от голода, семья будущего актера перебралась сначала в Томск, а затем в Красноярск. Отец работал грузчиком, мать устроилась на колбасную фабрику, но денег не хватало. В 1932 году Иннокентия и его брата Владимира забрала на воспитание тетя — медсестра Надежда Чернышенко, сестра отца. Жизнь детей при этом все равно оставалась тяжелой: по воспоминаниям Смоктуновского, иногда он воровал продукты на рынке, потому что есть было нечего, а Владимир и вовсе вскоре умер.

С началом Великой Отечественной войны Михаила Смоктуновича призвали на фронт. Тогда 16-летнему Иннокентию пришлось взять на себя заботу о семье. Он учился в фельдшерско-акушерском училище, затем окончил курсы киномехаников. Работал в госпитале при воинской части, размещенной в Красноярске, и статистом в Красноярском драматическом театре.

Участие в Великой Отечественной войне

В 1942 году Михаил Смоктунович пропал без вести — как выяснилось позже, погиб. Год спустя в армию призвали 18-летнего Иннокентия. Сначала он был курсантом пехотного училища, а летом 1943-го попал на фронт. В составе стрелковой дивизии Смоктуновский воевал на Курской дуге, форсировании Днепра, в Киевской наступательной операции.

В декабре 1943 года Иннокентий Смоктуновский попал в плен под Киевом, но спустя месяц ему удалось сбежать. Вскоре он примкнул к партизанскому отряду, а затем получил должность командира отделения роты автоматчиков и принимал участие в освобождении Варшавы. Закончил войну в немецком городе Гревесмюлен в звании старшего сержанта и демобилизовался в октябре 1945-го. Он был награжден несколькими медалями, в том числе "За отвагу", а также Орденом Отечественной войны I степени (в 1985-м). Тем не менее, как бывший военнопленный, Смоктуновский получил отметку "минус 39" — запрет на проживание в 39 крупнейших городах длился несколько лет.

Служба в Заполярном театре

В детстве Иннокентий Смоктуновский занимался в школьном драмкружке, но долго в коллективе не продержался — его выгнали после первого же спектакля. Артист вспоминал, что он едва не сорвал выступление — в одной из сцен "вместо того чтобы рыдать, начал истерически хохотать".

С большой сценой Смоктуновский познакомился, когда ему было 14 лет, — посмотрел постановку в Красноярском драматическом театре им. Пушкина. "Сейчас уже я понимаю, что это было просто дурно по вкусу, но тогда вышел потрясенный… Должно быть, я был очень добрым зрителем или во мне уже тогда заговорило нутро: попал домой", — рассказывал актер спустя много лет. Также он вспоминал, что в подростковом возрасте научился подделывать театральные билеты, потому что на покупку у него не было денег, а жить без спектаклей не получалось.

Вернувшись с фронта, Смоктуновский решил стать актером. Из-за запрета он не мог поехать учиться в Москву или Ленинград, поэтому поступил в студию при красноярском театре. Окончив ее, в 1946–1951 годах выступал в Заполярном театре драмы в Норильске: считается, что в этот период он и взял псевдоним — под влиянием кампании по борьбе с космополитизмом.

Весной 1951 года Смоктуновский заболел цингой и был вынужден уехать на юг. Он жил в Грозном, затем в Махачкале. После пару лет провел в Сталинграде, играя на сцене областного драматического театра имени М. Горького. К середине 1950-х у актера был уже неплохой репертуар — роли Белогубова в спектакле "Доходное место", Хлестакова в "Ревизоре" и другие узнаваемые герои.

Покорение Москвы

Смоктуновский мечтал служить в театре более высокого уровня, поэтому в 1955 году приехал в столицу. Но Москва оказалась негостеприимна: ни один из театров после проб не пригласил провинциального актера в труппу. По словам критика Анатолия Смелянского, фактура Смоктуновского была совсем не подходящей для спектаклей того периода.

Крохотные роли Смоктуновскому доверили в Театре имени Ленинского комсомола ("Ленком"), где ему платили за выход, и в Театре-студии киноактера. Также он начал сниматься в массовке на "Мосфильме".

Постепенно работы в кино становилось все больше, Смоктуновскому стали предлагать более крупные роли. Одного из центральных героев — интеллигента-лейтенанта Фарбера — артист сыграл в картине "Солдаты" (1956) по пьесе Виктора Некрасова.

Поворот судьбы

В 1957 году Смоктуновский снимался в забытой сегодня драме "Шторм" (Михаил Дубсон), и тогда никто не мог представить, насколько этот фильм окажется судьбоносным для актера. Благодаря череде обстоятельств один из артистов, занятых на съемках, порекомендовал Смоктуновского режиссеру БДТ Георгию Товстоногову. Тот уже долго искал актера на роль князя Мышкина в спектакле "Идиот". Увидев Смоктуновского в образе Фарбера, он пригласил его в Ленинград.

Работа над постановкой была сложной, но после премьеры 31 декабря 1957 года Иннокентий Смоктуновский проснулся знаменитым. Критики превозносили актера в рецензиях: отмечали его точность и тонкость в создании образа, гипнотическую власть над зрителями, называли гением и пришельцем, непередаваемо изящным, интеллектуальным актером.

Работа оказалась знаковой и для самого Смоктуновского, и для театрального искусства в целом. "Этот Мышкин был для советского театра совершенно новым героем, востребованным оттепелью", — писал Анатолий Смелянский. Спектакль шел с невероятным успехом — посмотреть его приезжали зрители из других городов, восторженно о нем отзывались и сами работники сферы искусства. Как пишет Смелянский, "это был прорыв, взрыв, переход в новое качество не только ленинградского театра, но и всей нашей сцены".

Карьера в театре

После триумфа Иннокентий Смоктуновский продолжил служить в труппе БДТ. Однако планка, которую он себе задал, была столь высока, что актер погрузился в рефлексию. Следующие спектакли казались ему "средними", не дотягивающими по уровню до "Идиота", поэтому и ему самому не удавалось достичь в них того же успеха.

Роли, в которых он мог бы вновь раскрыться на максимум, артист решил искать в кино — предложений было много. Смоктуновский начал активно сниматься и в 1960 году из-за занятости на съемках пропустил открытие сезона и начало репетиций в БДТ. Он должен был играть Чацкого в "Горе от ума", но Товстоногов обиделся, не простил измены, разозлился и уволил звезду из театра.

Позже оба сожалели об этой ситуации, но по сложившейся традиции вернуться обратно на родную сцену Смоктуновский не мог — уходили из театра навсегда. Лишь в 1966 году, когда "Идиота" возобновляли для гастролей в Англии и во Франции, артиста ненадолго пригласили репетировать в БДТ.

В целом между кино и театром Иннокентий Смоктуновский выбирал первое. Однако в 1971 году актера утвердили на заглавную роль в спектакле Малого театра "Царь Федор Иоаннович". Постановка по трагедии Алексея Толстого стала также знаковой в творческой биографии Смоктуновского.

В 1976 году Олег Ефремов пригласил Иннокентия Смоктуновского в труппу МХАТа им. Горького. Артист стал одним из ведущих мастеров, играл во множестве спектаклей, нередко выходил на сцену в дуэте с Ефремовым. Среди постановок с участием Смоктуновского — "Чайка", "Дядя Ваня", "Вишневый сад", "Господа Головлевы", "Кабала святош" и другие. Во МХАТе Иннокентий Смоктуновский служил до конца своих дней, последней работой для него стал "Маскарад" — артист репетировал роль Арбенина, но не дожил до премьеры.

Карьера в кино

С конца 1950-х годов Иннокентий Смоктуновский был одним из самых востребованных актеров — на пробы его приглашали лучшие режиссеры СССР. Громкие картины с его участием выходили одна за другой. Он играл у Михаила Калатозова в показанном на Каннском кинофестивале "Неотправленном письме" (1959), у Михаила Ромма — в драме "Девять дней одного года" (1961), получившей приз в Карловых Варах.

Легендарной стала роль Гамлета, сыгранная в 1964 году в одноименной картине Григория Козинцева. Меланхоличный, утонченный образ, воплощенный Смоктуновским, стал одной из визитных карточек в его фильмографии. Экранизация Шекспира получила номинации на "Золотой глобус", главный приз Венецианского кинофестиваля и множество других премий. Самого Смоктуновского номинировали на премию BAFTA, наградили Ленинской премией и присудили ему звание заслуженного артиста РСФСР.

Большим успехом пользовалась и трагикомедия Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля" (1966): в ней Иннокентий Смоктуновский сыграл главную роль — страхового агента Юрия Деточкина, которого в народе называли советским Робин Гудом.

Кстати, от этой роли Смоктуновский сначала отказывался. В его фильмографии в целом могло быть еще больше узнаваемых героев: в разное время он проходил пробы на роли Андрея Болконского и Бориса Годунова в картинах Сергея Бондарчука, Алексея Каренина в экранизации Александра Зархи и др.

Современники актера отмечали, что Смоктуновский обладал уникальной способностью к перевоплощению. Он блестяще играл Чайковского в одноименном фильме Игоря Таланкина и Сальери в "Маленьких трагедиях" Михаила Швейцера; часто снимался в экранизации классики — сыграл Порфирия Петровича в "Преступлении и наказании" Льва Кулиджанова, главную роль в "Дяде Ване" Андрея Кончаловского, Плюшкина в "Мертвых душах" Швейцера. Не брезговал актер и небольшими ролями, потому что даже в них находил интересные для себя задачи: его можно увидеть в картинах "Москва слезам не верит" и "Романс о влюбленных".

В творческой биографии Смоктуновского более 100 ролей в кино. Среди фильмов с его участием — "Звезда пленительного счастья", "Зеркало", "Они сражались за Родину", "Гардемарины, вперед!", "Москва — Кассиопея" и др.

Личная жизнь

Первой женой Иннокентия Смоктуновского была актриса Римма Быкова. Они познакомились в Махачкале — там они вместе играли в Русском драматическом театре. После их перевели в Сталинградский театр. Брак продлился с 1950 по 1955 год. Причиной разрыва стало то, что неожиданно для Смоктуновского актриса ушла от него к более молодому коллеге.

В Москву Иннокентий Смоктуновский приехал разведенным. За время своей недолгой работы в "Ленкоме" он обрел судьбоносное знакомство — с художницей по костюмам Суламифью Кушнир. Уже в 1955 году они поженились. Суламифь была главной любовью актера — они прожили вместе всю жизнь.

Первенец пары умер спустя несколько месяцев после рождения, но после Смоктуновский и Кушнир завели еще двоих детей. Повзрослев, их сын Филипп стал переводчиком научно-фантастической литературы, дочь Мария — балериной, а затем сотрудницей Музея МХАТа.

Иннокентий Смоктуновский скончался 3 августа 1994-го в возрасте 69 лет. Причиной смерти артиста стал инфаркт.