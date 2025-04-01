Ефим Шифрин: как «не народный» любимец публики живет на 13 тысяч рублей

Знаменитый юморист Ефим Шифрин называет себя «работающим пенсионером», поскольку на то пособие, что платит ему государство, по собственному признанию, выжить невозможно. О том, почему юморист в свое время вдрызг разругался с «открывшей» его советскому зрителю телеведущей Региной Дубовицкой, и, правда ли, что у него – двойное гражданство, позволяющее в любой момент поселиться на Земле обетованной, - в нашей статье.

Лидер с душой ребенка

Нахим (настоящее имя юмориста) родился в Магаданской области в семье ранее репрессированного политического заключенного и освобожденного за год до своего рождения Залмана Шифрина. Однако детство и юность будущей звезды эстрады прошло в Латвийской ССР. В Юрмале он окончил школу, а в Риге недолго проучился на филфаке республиканского госуниверситета.

Впрочем, с педагогикой у него не заладилось, а вот по артистической стезе он пошел более охотно, тем более, что и «попутчик» оказался весьма солидный и достойный. В середине 70-х его под свое «крыло» взял театральный режиссер и педагог, будущий народный артист России и Украины Роман Виктюк.

«Он был самый талантливый на курсе в эстрадно-цирковом училище, где я преподавал, - вспоминал позднее в одной из своих книг Виктюк. - Он единственный, кто сразу же стал лидером. При этом он так ребёнком и остался, жутко ранимым. В нем есть та доля иронии, которая всегда заставляет человека посмотреть со стороны на то, что он делает».

© Ефим Шифрин и Роман Виктюк

С Региной Дубовицкой, ставшей впоследствии практически крестной мамой большинства российских юмористов, собравшей их всех в одну эстрадно-юмористическую лодку под названием «Аншлаг», судьба свела Шифрина еще в 80-е. Ефим был начинающим артистом, а Регина Игоревна работала на Всесоюзном радио в отделе сатиры и юмора.

Со временем он стал лицом «Аншлага» наравне с Михаилом Евдокимовым, Кларой Новиковой, Владимиром Винокуром и еще рядом деятелей юмористического цеха. Правда, в отличие от последних, остававшихся с Дубовицкой до конца (некоторые до сих пор снимаются в ее «Аншлаге»), Шифрин покинул программу с большим скандалом.

Дело в том, что ему, как рассказывала в одном интервью Елена Воробей, еще один завсегдатай «Аншлага», в какой-то момент стало неприятно «быть одним из»… К тому же Шифрин мечтал о смене комического амплуа, горел желанием работать на настоящих театральных подмостках.

© С Региной Дубовицкой и коллегами по юмористическому цеху

Пути с Дубовицкой разошлись, однако юморист впоследствии был недоволен тем, что его старые выступления продолжают демонстрировать по ТВ, при этом он не получал за них ни копейки. Началась череда громких судебных разбирательств, которые в конце концов Шифрин выиграл.

«Я перестал жить в той «семье». Ушёл, не хлопая дверью, а осторожно прикрыл её за собой. Оказалось, что имущество, оставленное мною в том доме, стало коммерческим товаром, много раз перепродаваемым. Но почему, с какой стати?» - недоумевал Шифрин.

«И жнец, и швец, и на дуде игрец»

С его уходом из «Аншлага» ни сам артист, ни зрители ничего не потеряли. Наоборот, россияне увидели нового Шифрина – театрального и киноактера, исполнителя песен. Он активно сотрудничал с Театром Романа Виктюка, Театром мюзикла и даже попробовал свои силы на легендарной вахтанговской сцене. В частности, исполнил роль короля Игнация в спектакле «Принцесса Ивонна».

Народный артист России Михаил Козаков незадолго до своего ухода из жизни успел поставить с Ефимом Шифриным спектакль «Цветок смеющийся». Кстати, режиссер впоследствии отмечал, что «Ефим великолепно играет драматические роли, четко понимая свою задачу».

© Ефим Шифрин и Андрей Данилко на съемочной площадке, кадр из мюзикла «Морозко»

В свое время без этого юмориста не обходился ни один новогодний мюзикл. Шифрин снялся в «Золотом ключике», «Морозко», «Новых приключениях Аладдина», «Красной Шапочке», «Трех богатырях», «Золушке», а также в фильмах «Глянец», «Ее звали Муму», «Филфак», «Стендап под прикрытием», «Возвращение попугая Кеши» и других.

Шифрин, кстати, один из немногих артистов, которые не только активно пользуются соцсетями, но и лично общаются с поклонниками. По его мнению, социальные сети – реальный способ найти путь к своему зрителю.

«Там я получаю советы, критику, море комплиментов», - признался в одном из интервью артист, который, к слову, до сих пор не является ни заслуженным, ни народным.

Соответственно, и пенсия без «собянинской» доплаты у него весьма скромная. Поэтому приходится много трудиться, благо, Шифрин до сих пор весьма востребован и в театре, и в кино, и на эстраде. Его с нетерпением ждут и в российской глубинке, где артист – нередкий гость. В своё время Шифрин отказался от разного рода званий, хотя сейчас бы имел солидную прибавку.

«Когда-то я от всего этого сбежал. Мне казалось, что это такие советские атрибуты. Сравнивал, как так у западных звёзд… Поэтому когда мне в Театре эстрады предложили подать на звание, я замахал руками и сказал: «Не надо!» Если бы я знал, что в будущем к нему будут прилагаться 30 тысяч, может, подумал бы. Теперь уже поздно. «Заслуженным» быть как-то стыдно, у меня уже ученики «народные», - откровенно делился в одном из интервью юморист.

А вот в Израиль, где его давно и упорно «прописали» отдельные интернет-пользователи, Нахим Залманович явно не собирается на ПМЖ. Хотя и не отрицает, что регулярно бывает на Земле обетованной, поскольку там у него много родственников. И все же гражданство, как заверяет Шифрин, у него одно. Что касается спецоперации, по поводу нее знаменитость в свое время высказалась весьма лаконично: «Мне очень больно, я не умею разводить тучи руками». Что имел ввиду Ефим Шифрин, так и осталось загадкой…

25 марта Шифрину исполнилось 69 лет. Правда, на свой возраст юморист явно не тянет. Как подметили многие пользователи Сети, «время для него словно застыло на отметке, максимум, 45». Впрочем, Шифрин этому явно способствовал сам, десятилетиями занимаясь спортом, в частности, бодибилдингом, в котором довольно неплохо преуспел.

Так, в начале «нулевых» он был удостоен премии Международной сети клубов World-Class - «Мистер фитнес», а позже получил Диплом комитета физкультуры и спорта, Федерации бодибилдинга и фитнеса Правительства Москвы за пропаганду спорта и здорового образа жизни. Такой вот он, «не народный», а просто любимый народом артист!