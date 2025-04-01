Сергей Анохин - летчик-испытатель СССР номер 1

1 апреля исполняется 115 лет со дня рождения легендарного летчика-испытателя Сергея Анохина.

В 1959 году в Советском Союзе учредили почетное звание "Заслуженный летчик-испытатель СССР". Первых награжденных было всего 10 человек. Значок №1 вручили Сергею Николаевичу Анохину.

О нем говорили: профессионал высочайшей пробы. Летные испытания, выполненные Анохиным, вошли в историю авиации как поистине уникальные. А многие из них были просто на грани фантастики, не раз подчеркивали коллеги по "воздушному цеху".

К его столетию в редакцию "РГ" о своем друге, наставнике, учителе написали космонавты-испытатели РКК "Энергия", ветераны авиации и космонавтики. А кто лучше них знает цену тому, что делал Анохин? Они вспоминали об испытаниях самых экзотических летательных аппаратов типа "летающего танка" А-40. Об исследованиях сваливания и штопора разных самолетов. О преодолении звукового барьера. О высотных полетах, дозаправки топливом...

За испытания крылатого самолета-снаряда "Комета" в 1953 году Сергей Николаевич Анохин был удостоен звания Героя Советского Союза и Государственной премии СССР.

Шесть раз летчик покидал самолеты из-за полного их разрушения! Настоящей легендой стало его спасение из казалось бы безнадежной западни на самолете Ту-16ЛЛ:

"Сложилась такая ситуация, что Сергей Николаевич, как командир, вынужден был дать команду экипажу катапультироваться, - рассказали соратники. - Когда же дошла очередь самому покидать самолет, его катапульта не сработала. Тогда он отстегнул от кресла парашют, вылез через люк второго пилота на фюзеляж, добрался вдоль антенны до крыла и соскользнул вниз".

Но однажды случилось страшное. Анохин испытывал самолет на предельные перегрузки. На его глазах машина превратилась в груду летящих обломков. Удар одного пришелся по летчику, выбив глаз и переломав ему руку. Теряя сознание, Сергей Николаевич здоровой рукой дотянулся-таки до парашютного кольца...

Летчик-испытатель с одним глазом. Но разве мог он сдаться? Благодаря специальным тренировкам вернул себе нормальное глубинное зрение, столь необходимое летчику. И опять вернулся в строй! Единственный в мире, который после всего случившегося не только летал, но и успешно проводил уникальные испытания практически всех новых самолетов. Сверхзвуковых в том числе.

Всего на его счету - более 200 типов самолетов.

Как говорят, если бы не смерть Главного конструктора Сергея Королева, то один из "Союзов" определенно пилотировал бы Анохин.

"Да, Королев пригласил Анохина как самого опытного в стране летчика-испытателя для выполнения первого полета со стыковкой кораблей на орбите (и это с одним глазом!), - рассказал "РГ" ветеран космонавтики Владимир Бугров, который вошел в первый отряд космонавтов ОКБ-1 (ЦКБЭМ). - Сергей Николаевич многим из нас давал фору на спортивных тестах. Входил в группу подготовки к экспедиции на Луну от ЦКБЭМ".

В приказе "О включении в состав группы космонавтов-испытателей Летно-методического отдела № 731 инженеров ЦКБЭМ для участия в испытаниях нового корабля "Союз" и лунных кораблей Л-1 и Л-3" были перечислены восемь инженеров, прошедших к этому времени медкомиссию. Первым в списке стоял 56-летний и.о. начальника отдела Сергей Анохин. Он прошел медкомиссию в Институте медико-биологических проблем наряду с молодыми инженерами.

Это было уже после скоропостижной смерти Королева. В космос Сергей Николаевич так и не полетел. Но на Земле все свои силы, опыт, знания он до последнего отдавал созданию уникальной школы космонавтов-испытателей в качестве начальника летно-методического отдела, а затем и руководителя отряда гражданских космонавтов.