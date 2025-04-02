Семен Тимошенко: неоднозначный маршал Великой Отечественной войны

Семен Тимошенко — титулованный военачальник, сумевший одержать не одну победу на полях сражений. Однако во времена Великой Отечественной войны его фигура воспринималась неоднозначно: уже в 1942 году Тимошенко стал прототипом для пьесы Александра Корнейчука «Фронт», олицетворяя полководцев старой школы, не готовых к реалиям новой войны. О личности маршала, его победах и поражениях — в материале MIR24.TV.

Детство и юность

Для Семена Тимошенко призыв в армию стал трамплином в военной карьере. Он появился на свет 6 (18) февраля 1895 года в селе Орман Бессарабской губернии (сейчас село Фурмановка Одесской области) в семье отставного солдата-батрака. Будущий маршал Советского Союза рос в многодетной семье и был семнадцатым ребенком.

Тимошенко был представителем крестьянского сословия. Он окончил церковно-приходскую школу, после нее работал на зажиточных соседей. Все изменилось с началом Первой мировой войны, когда Семен Константинович оказался в армии.

Начало службы

Семен Тимошенко — будучи выпускником обычной сельской школы — успешно окончил не только полковую, но и образцовую пулеметную школы в Ораниенбауме. После его отправили в кавалерийскую дивизию в составе шестого армейского корпуса, где он был инструктором пулеметного дела. Воевал будущий маршал на Западном и Юго-Западном фронтах, участвовал в знаменитом Брусиловском прорыве, в обороне крепости Осовец и был награжден Георгиевскими крестами трех степеней — высшими наградами для низших чинов.

В конце 1916 года Тимошенко стал свидетелем потасовки: офицер ударил его боевого товарища. Семен Константинович вступился за товарища и ударил старшего по званию, за что угодил под военно-полевой суд. В январе 1917 года Тимошенко приговорили к расстрелу, от смерти его спасла февральская революция. После нее Тимошенко, имевший неприязнь к дворянскому сословию, встал на сторону большевиков и сделал блестящую карьеру в Красной армии.

В годы гражданской войны Тимошенко был инициативным военачальником и оставался в строю даже с ранениями. Он воевал с поляками, подавлял крестьянские бунты. Тактика кавалерийских рейдов, которыми пользовался Тимошенко, изучалась в военных академиях. Также он прошел курсы командиров и ездил в заграничные командировки в страны Европы.

Семен Константинович участвовал в обороне Царицына, где познакомился с Иосифом Сталиным. Это событие помогло спасти множество офицеров от смертельных репрессий РККА в 1937-1938 годах. В армии и за ее пределами Тимошенко уважали. Он вступился за офицеров перед верховным главнокомандующим: он понимал, что такие масштабные «зачистки» могут обескровить армию, которая стояла на пороге войны с Германией. Благодаря ходатайству Семена Константиновича 250 из 300 осужденных высших чинов вернулись к службе. Среди них именитые полководцы: будущий маршал СССР и Польши Константин Рокоссовский и будущий генерал армии Александр Горбатов.

Великая Отечественная война

В 1939 году маршал стал героем Польского похода, участвовал в присоединении Бессарабии и в войне с Финляндией. За операцию по прорыву оборонительной линии Маннергейма Тимошенко получил звание Героя Советского Союза.

В ходе Великой Отечественной войны удача уже не сопутствовала полководцу. Тактика времен гражданской войны не подходила для новых реалий, подразделения под командованием Тимошенко несли большие потери. Из-за этого немецкие войска смогли занять Смоленск и заставили капитулировать советских солдат под Киевом.

Но были и успехи в копилке полководца: войска под командованием Семена Константиновича заняли Ростов-на-Дону, что стало первой крупной победой времен Великой Отечественной войны. Также Тимошенко отвлек часть подразделений, участвовавших в битве за Москву. После, правда, была провалена операция под Харьковом в 1942 года — этого маршалу долго не могли забыть, войска понесли огромные потери.

В 1943 году Тимошенко вновь не справился с поставленной задачей: полководец не сумел осуществить разгром группировки противника под Демянском. После того как немецкая армия вышла из окружения, маршала перевели в Ставку Верховного командования. Семен Константинович координировал действия фронтов при освобождении Кавказа и деблокаде Ленинграда, провел операции в Румынии, Венгрии и Австрии.

После войны

По окончании войны Семен Тимошенко остался в армии и командовал военными округами на западе страны. Был кандидатом в члены ЦК КПСС, занимал должность председателя Советского комитета ветеранов войны. Маршал оставался в тени других военачальников Великой Отечественной войны, но его вклад в реорганизацию РККА в 1940 годах был отмечен вручением второй Звезды Героя Советского Союза.

Личная жизнь полководца

Тимошенко отличался горячим нравом. Свою первую жену Екатерину, дочь донского казака, он привез в расположение воинской части на коне. Оба оказались темпераментными, семейная жизнь была полна ссор и побоев. Семен Константинович узнал об измене супруги с Дмитрием Ларионовым и избил Екатерину прикладом. Женщина сбежала от маршала и забрала их дочь Катю.

В 1926 году советский полководец женился на сельской учительнице Анастасии Жуковской. В браке родились двое детей — Ольга и Константин. В семье маршал стал спокойным и домашним человеком, тяжело переживал смерть супруги от рака в 1962 году.

Тимошенко ушел из жизни 31 марта 1970 года после долгой болезни. Полководец похоронен на мемориальном кладбище у Кремлевской стены. Примечательно, что Семен Константинович не оставил после себя мемуаров.