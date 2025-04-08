Тагуи Ванян: армянская «королева неба»

Ее называли «королевой неба», ведь имя Тагуи с армянского переводится, как королева. Тагуи Ванян самоотверженно сражалась с фашистскими захватчиками и вписала свое имя в историю, как бесстрашная летчица. Тагуи, которую близкие и друзья называли Асей, грезила небом с детства. В студенческие годы записалась в летную школу авиаклуба, где она получила первый опыт управления самолетом. Училась очень усердно и спустя короткое время снискала уважение преподавателей и опытных пилотов. В 1930-е годы наравне со многими комсомольцами отправилась осваивать Сибирь и Дальний Восток. Там Ася Ванян агитировала, писала статьи в газеты. Когда началась Великая Отечественная, девушка не осталась в стороне.

Боевой путь

Тагуи (Ася) Ванян добровольцем вступила в ряды Красной Армии. Как писали в газетах, она буквально рвалась в бой с немцами. Сражалась отважно и хладнокровно. К лету 1943 года летчица совершила немало успешных боевых вылетов. В июне командир авиаэскадрильи поставил боевую задачу отбомбить позиции врага. Среди поднявшихся в небо летчиков была и Ася. Вместе с боевыми товарищами уничтожили три самолета врага, склад боеприпасов, десятки солдат и офицеров. Но фашистам удалось подбить самолет Аси Ванян, повредив мотор. Самолет стал резко терять высоту. Ася решила не катапультироваться, чтобы не попасть в плен, и направила боевую машину на скопление фашистской техники и живой силы.

© ТАСС/DPA

Возродившаяся из пепла

После боя газеты написали, что Ася Ванян погибла смертью храбрых. Однако, какова была радость ее родных, близких и друзей, когда выяснилось, что она выжила. Оказывается, Асю выбросило из кабины при ударе самолета о землю. К счастью, Тагуи оказалась неподалеку от передового края советских войск, что позволило красноармейцам, наблюдавшим воздушное сражение, спасти раненую летчицу. Ее подобрали в бессознательном состоянии рядом с полуобгоревшим самолетом. Впереди было долгое лечение и новые подвиги. После выздоровления Ася Ванян продолжила военную службу в рядах Красной Армии и дошла до Германии. Была удостоена орденов Красной Звезды и Ленина.

Жизнь после войны

После войны Ася Ванян переехала в Ленинград, где вышла замуж за своего боевого товарища. Бывшая летчица выучилась на педагога, стала преподавать, затем работала директором детдома. Но на достигнутом она не остановилась и поступила в Институт марксизма-ленинизма. После окончания Ася-Тагуи начала работать по партийной линии, потом стала председателем районного народного суда и повсюду пользовалась уважением. «Королева неба» прожила 80 лет и скончалась в 1996 году.