История любви легендарного битла и авангардной художницы началась в 1966 году на лондонской выставке концептуального искусства. Йоко мгновенно поняла, что встретила «своего человека», и разработала настоящий план по завоеванию музыканта.

Несмотря на отсутствие взаимности и тот факт, что оба состояли в браке, Йоко начала методичную осаду: загадочные открытки с философскими посланиями, неожиданные звонки и настойчивые попытки втянуть Леннона в интеллектуальные беседы.

Порой настойчивость художницы переходила все границы. Однажды Синтия Леннон получила шокирующую посылку: коробку из-под прокладок с разбитой чашкой, испачканной краской. Эта странная инсталляция напугала жену музыканта, но не остановила Йоко.

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Постепенно раздражение Леннона сменилось интересом, а затем и глубоким чувством. Окончательную точку поставила Синтия, заставшая мужа с художницей. Вскоре Джон и Йоко поженились, создав один из самых противоречивых союзов в истории рок-музыки.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.