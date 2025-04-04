Петр Врангель: загадочная история смерти «черного барона»

105 лет назад пост главнокомандующего белогвардейских Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) занял генерал барон Петр Николаевич Врангель. Храбрый кавалерист, монархист по убеждениям, он был последним вождем русских антибольшевистских сил в Крыму. Как яхту Врангеля протаранил пароход с агенткой Разведуправления РККА, от чего умер Врангель и почему загадочная смерть «черного барона» могла быть операцией советских агентов — в материале «Газеты.Ru».

«Держитесь, орлы»

Одним из «белогвардейских пугал», которых советские художники изображали для «окон РОСТА» в годы Гражданской войны, был «черный барон» генерал Петр Николаевич Врангель. Про него даже в песне пелось: «Белая армия, черный барон снова готовят нам царский трон».

Барон Петр Врангель действительно был монархистом — в отличие от своих предшественников и «конкурентов» в белом движении, в основном поддержавших Февральскую «буржуазную» революцию. Его род в Российской империи был хорошо известен, сам Петр Николаевич служил в лейб-гвардии конном полку, был представителем высшего света Петербурга.

Добровольческую армию ветеран Первой мировой, отчаянный кавалерист Врангель возглавил 22 марта (4 апреля) 1920 года, после того, как генерал Антон Деникин сложил с себя полномочия.

За пару лет Гражданской войны Деникин успел испортить отношения с большим количеством офицеров и генералов. Его правительство критиковали за коррупцию, его штаб — за неверные, по мнению многих белых, стратегические решения. Сам Врангель был крайне недоволен решением Деникина летом 1919 года идти на Москву и считал это серьезной ошибкой. Он сам был на фронте и командовал наступлением «в полях».

«Все принципы стратегии предавались забвению. Выбор одного главного операционного направления, сосредоточение на этом направлении главной массы сил, маневр — все это отсутствовало. Каждому корпусу просто указывался маршрут на Москву», — писал генерал барон Врангель.

В войсках Врангель, в отличие от дискредитировавшего себя неудачами Деникина, был популярен. Рядовой участник Гражданской войны на стороне ВСЮР Георгий Орлов запомнил командующего Врангеля как «представительного и обаятельного мужчину».

«Я слышу ваш стон, — сказал он войскам. — Я знаю, как тяжело вам приходится в этой борьбе, но помните, что врагу еще тяжелее, потому что этот враг — презренный враг. Он за своей спиной имеет разоренную страну, которая его проклинает. Вы же имеете за собой родные села и станицы, которые вас поддержат. Держитесь, орлы. Через короткое время я обещаю сменить вас новыми, свежими частями», — писал Орлов в дневнике.

Главнокомандующим ВСЮР Врангель сумел стать благодаря непопулярности Деникина и его правительства. Хотя принято считать, что политических амбиций у Врангеля особо не было.

Когда в результате конфликта Деникин решил отстранить Врангеля от командования, в тылу у белых поднялся мятеж. Капитан Николай Орлов в Ялте потребовал от Деникина признать Врангеля «нашим молодым вождем».

«Весь многочисленный гарнизон гор. Ялты и ее окрестностей и подошедший десант из Севастополя с русскими судами, вместе с артиллерией и пулеметами, сознавая правоту нашего общего Святого Дела, перешли к нам по первому нашему зову со своими офицерами. <...> По дошедшим до меня сведениям наш молодой вождь генерал Врангель прибыл в Крым. Это тот, с кем мы будем и должны говорить. Это тот, кому мы верим все, все, это тот, кто все отдаст на борьбу с большевиками и преступным тылом. Да здравствует генерал Врангель, наш могучий и сильный духом молодой офицер». Николай Орлов капитан Добровольческой армии

Врангелю в 1920 году исполнялось 42 года.

Но «черный барон» от этой самодеятельности поспешил отмежеваться — хотя мятежники требовали передачи ему власти главнокомандующего.

В начале февраля 1920 года Деникин уволил Врангеля из армии за публичную критику главнокомандующего. Но популярность Деникина окончательно подорвала катастрофическая эвакуация из Новороссийска. Антон Иванович подал в отставку и предложил военному совету выбрать преемника — и генералы избрали Врангеля, который в тот момент был в Константинополе. Врангель, впрочем, был против выборов и потребовал от Деникина приказом оформить его назначение.

Опытный командир барон Врангель («черным» его прозвала советская пропаганда из-за черкески, в которой он появлялся практически везде) хорошо понимал обстановку на фронтах. И уже не пытался добраться до Москвы — только реалистично стремился удержать подконтрольные его правительству и армии территории (в конце концов, остался лишь Крым).

Стань Врангель во главе белой армии раньше — кто знает, может быть, он и сумел бы изменить ход истории. Но оставалось лишь беречь свои войска и мирное население, не желавшее жить под большевиками.

© Слева направо: глава Правительства Юга России Александр Васильевич Кривошеин, Главнокомандующий Петр Николаевич Врангель и начальник его штаба Павел Николаевич Шатилов. Крым. Севастополь, 1920 год

Последняя надежда пропала, когда Польша заключила с РСФСР мир, и освободившиеся части Красной армии устремились к Крыму. Какое-то время, напрягая все силы, Врангель удерживал полуостров. Главной задачей его стала эвакуация людей. И с ней он, в общем-то, справился — эвакуация из Керчи в 1920 году была поставлена не в пример лучше «деникинской» эвакуации из Новороссийска, обернувшейся катастрофой. Уйти по морю удалось почти всем желающим.

Таран яхты поэтессой-террористкой

Русские эмигранты были никому не нужны — ни во Франции, ни в Англии, ни в Турции. Впрочем, ценились русские специалисты, например, в Югославии или в США. Но в основном судьба белоэмигрантов была незавидной.

Для Врангеля с исходом из Крыма война не закончилась. Он ощущал ответственность за судьбы своих подчиненных и подопечных, сотен тысяч человек. Он предпринимал множество дипломатических усилий, чтобы разместить бежавших из Крыма — на Балканах, в Восточной Европе, в Западной.

Люди Врангеля любили, он был для них символом сопротивления большевикам. Символом того, что борьба продолжается. В Москве это хорошо понимали. Врангеля решили убрать по-тихому.

Первое время после эвакуации из Крыма Врангель с семьей и прислугой жил на своей яхте «Лукулл», стоявшей на рейде Константинополя.

В октябре 1921 года итальянский пароход «Адриа», шедший из советского Батума, протаранил яхту. По сведениям Максима Горького, участие в этом покушении, которое поначалу сочли случайностью, принимала советская шпионка и поэтесса Елена Феррари — агент Разведуправления РККА. Ее, кстати, расстреляли в 1938-м.

Врангель в момент столкновения судов находился на берегу. Но погибли из-за тарана мичман Сапунов, кок Краса и матрос Аршинов. Яхта утонула.

«Кричал не своим голосом»

Потеряв все во время покушения в Константинополе, Врангель с семьей переезжает в Бельгию, в Брюссель. Политические амбиции барон оставил в прошлом.

Тут он устраивается на работу как горный инженер — по профессии, полученной еще до войны. Отказывается от пенсии, которую ему предлагал созданный им Русский общевоинский союз (РОВС).

Так проходит несколько лет. И вот, в апреле 1928 года, в возрасте 49 лет Петр Николаевич Врангель скоропостижно умирает.

Его секретарь Николай Котляревский отмечал, что Врангель начал чувствовать себя плохо за несколько месяцев до кончины. В январе того года он заболел гриппом и много кашлял.

Хотя на публике Врангель старался появляться «при параде», демонстрируя своим видом силу и уверенность, здоровье его было подорвано в окопах Первой мировой войны. Он тяжело переболел тифом. Гражданская война и постоянный стресс усугубили состояние здоровья кавалериста.

Добавила горя и страшная новость — в Петрограде большевики убили его дядю на глазах у детей. Зверски казнены были его кузены и родственники жены. Но о враге он всегда говорил сдержанно. В общем, отличался личным благородством и стойкостью характера.

Перенеся зимний грипп, весной Врангель заболевает вновь. Врач Вейнерт ставит диагноз — кишечный грипп. Вызванные из Парижа доктора вдруг обнаруживают у барона еще и острый туберкулез — хотя до этого никаких признаков этой болезни у Врангеля не замечали.

Вскоре у Врангеля случился нервный припадок: от страшного внутреннего перевозбуждения он кричал около 40 минут «не своим голосом». Одновременно наступило судорожное сокращение мышц тела.

Мать генерала, баронесса М. Д. Врангель, вспоминала о последних днях сына: «Это были 38 суток сплошного мученичества! Его пожирала сорокаградусная температура. Он метался, отдавал приказы, порывался встать. Призывал секретаря и делал распоряжения до мельчайших подробностей».

Врангель жаловался приехавшему к нему из Парижа профессору медицины И. П Алексинскому:

«Меня мучает мой мозг. Я не могу отдохнуть от навязчивых ярких мыслей, передо мной непрерывно развертываются картины Крыма, боев, эвакуации... Мозг против моего желания лихорадочно работает, голова все время занята расчетами, вычислениями, составлением диспозиций... Меня страшно утомляет эта работа мозга... Я не могу с этим бороться... Картины войны все время передо мной, и я пишу все время приказы, приказы, приказы!»

После первого припадка у Врангеля сильно ослабло сердце. В ночь на 21 апреля случился второй нервный припадок.

Во время болезни Врангель дважды исповедовался и причащался у своего духовника, протоиерея Василия Виноградова, которому Петр Николаевич сказал:

«Я готов служить в освобожденной России хотя бы простым солдатом».

25 апреля 1928 года в 9 часов утра барон Петр Николаевич Врангель скончался. Последними его словами были:

«Я слышу благовест... Боже, храни армию...»

Смерть Врангеля для русской эмиграции была шоком. Многие военные стрелялись, узнав о гибели своего вождя. Похороны прошли в Белграде, при огромном стечении народа.

И, естественно, сразу же поползли слухи об отравлении. То, что Европа была наводнена чекистскими агентами, не было тайной. Да и РОВС предпринимал усилия по диверсионной деятельности в СССР, а в организации состояли десятки тысяч военных. Врангель умер слишком молодым и слишком быстро.

Подозрения пали на брата денщика Врангеля Якова Юдихина. Брат приехал из Советской России — он был матросом советского торгового судна, остановившегося в порту Антверпена. Ни о каком «брате» Юдихин раньше не говорил, но барон дал согласие на визит нежданного гостя.

Гость пробыл в доме Врангеля сутки и уехал. И после этого визита Врангель заболел. Полагали, что тот был агентом Москвы, подсыпавшим барону туберкулин — бактерии, вызывающие туберкулез.

Денщик Юдихин тоже куда-то пропал. А в 1930-х по Европе прокатилась волна похищений и загадочных смертей белых генералов — например, Александра Кутепова или Евгения Миллера.