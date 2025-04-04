Елена Глинская: как мать Ивана Грозного правила Россией

Она прожила всего 30 лет, но вошла в историю как первая женщина со времен великой княгини Ольги, которая встала во главе государства. Благодаря ей Россия окончательно обрела национальную денежную единицу – рубль, она заключила выгодный договор с Литвой, построила Китайгородскую стену в Москве. Но помним мы ее как мать будущего первого царя Ивана Грозного. Это – Елена Глинская.

© Соцсети // Василий III и Елена Глинская

Точная дата рождения неизвестна, но исследователи не сомневаются, что на свет она появилась в 1508 году и случилось это не в России. Род Глинских был одним из самых влиятельных в Великом княжестве Литовском, но очень беспокойным – постоянно устраивали мятежи. После очередного такого восстания отец Елены Василий Глинский бежал в Москву и летописи указывают, что сделал это вместе с женой Анной Якшич и новорожденной дочерью. Было это как раз в 1508 году.

Род Глинских на Руси считался «худым», то есть не самым великим. Даже в «Государевом родословце» под этой фамилией много пустого места – вписывать некого было. Предполагается, что имя получили по селу Глинское не то под Полтавой, не то под Сумами. Сами Глинские поддерживали легенду, что вели свой род от знаменитого темника Мамая, проигравшего Куликовскую битву Дмитрию Донскому. Тот как раз потом убежище в Литве нашел.

Елена выросла красавицей. Стройная, рыжеволосая с правильными чертами лица, она считалась самой привлекательной невестой в Москве. К тому же родители позаботились о хорошем воспитании и образовании – Елена свободно владела немецким и польским языками, была начитана. Но о царском венце даже мечтать не могли.

© Клавдий Лебедев "Василий III вводит во дворец невесту свою, Елену Глинскую"

Помогла угроза династического кризиса. Великий князь Василий III был женат на Соломонии Сабуровой, но за двадцать лет брака у них так и не появились дети. Наследника не было. Тогда он решил развестись. Это оказалось не так просто, пришлось сместить митрополита Варлама, который не давал разрешения, и это был первый такой случай в истории Руси, чтобы иерарха должности лишили.

Новый митрополит Даниил оказался сговорчивее и разрешение на развод дал. Сабурову сослали в монастырь, что тоже было в новинку – разводы у князей и раньше бывали, хоть и не часто, но в монастыри неугодных жен правители стали отправлять только после этого случая.

Невеста же великому князю так понравилась, что он даже сбрил бороду, переоделся в европейское платье, носил красные сафьяновые сапожки с модно загнутыми носками. 50-летний государь хотел показать 18-летней невесте, что он еще ого-го-го какой!

Разводу и новой жене были рады родные братья Василия III, так как он запретил им жениться пока не появится наследник. Но и в браке с Еленой Глинской первенец Иван появился не сразу, а только спустя три года.

Не все дядья дождались этого, так что из двоюродных братьев у будущего Ивана Грозного был только Владимир Старицкий. Это обстоятельство скажется к концу XVI века, когда прервется основная царская линия и окажется, что ближайших родственных к ней нет. И начнется Смута.

Счастье Василия III длилось недолго. Уже через три года после рождения Ивана он заболеет и в 1533 году скончается. Сохранилась «Повесть о болезни и смерти Василия III», в ней сказано, что появился какой-то огромный нарыв на ноге, сейчас полагают, что это был рак.

© Свадьба Глинской и Василия III

Понимая, что уходит, великий князь отдал распоряжения относительно правления в малолетство Ивана Васильевича. Он назначил семь бояр в качестве опекунов и особо оговорил роль Елены Глинской: «како ей без него быти и как к ней бояром ходити». Получается, что бояре-опекуны должны были ей подчиняться – «ходити».

Но есть одно обстоятельство. Перед самой кончиной Василий III, благословив сыновей, хотел было уточнить положение своей жены в правительстве, но та подняла такой крик, что последнюю волю великого князя никто не расслышал. А следом он сразу скончался.

Тем не менее все бояре, в том числе и опекуны, все братья почившего государя, были немедленно приведены к присяге и целовали крест на верность Ивану Васильевичу и Елене Васильевне. Все они обязались «им прямо служити».

Семи боярам опекунам, которых муж оставил в качестве правительства, Елена Глинская власти не дала. Она решительно всех разогнала и сосредоточила бразды правления в своих руках. Помогал ей в этом боярин Иван Овчина-Телепнев-Оболенский. Его Василий III обошел вниманием и тот затаил обиду на семерых бояр. К тому же, поговаривали об его особых отношениях с Еленой.

Вдвоем они сумели сосредоточить всю власть в своих руках. Под стражу были заключены все братья Василия III — Елена не пощадила и своего родного дядю Михаила Глинского, который высказал недовольство, что племянница управляет государством. Он скончается от голода и суровых условий содержания. Так что саму Елену уже тоже, как потом сына, начнут называть Грозной.

С этого момента все распоряжения выходят от имени «благочестивого и христолюбивого великого князя Ивана Васильевича всеа Руси самодержца и его матери благоверной и христолюбивой великой княгини Елены». Никакие иные лица, отмечают исследователи, в качестве правителей в указах не упоминаются.

© Москва, Китайгородская стена, 1887 г.

За небольшой срок Елена Глинская успела сделать довольно много. Прежде всего она прекратила длительную войну с Великим княжеством Литовским и Польшей. Это была ее родина, но договор о мире, подписанный с Сигизмундом I оказался очень выгодным для России – тут она показала себя действительно правительницей своего государства. Завоеванные Себеж и Заволочье остались за Россией.

При ней была построена Китайгородская стена в Москве, отдавались распоряжения о строительстве церквей. Была начата реформа местного самоуправления, которую завершит Иван Грозный – на места передавалось больше полномочий, ослаблены и разгромлены удельные князья. Введен запрет на покупку аристократией земель у дворян и разорения их, ограничивался рост церковного землевладения.

Глинская в 1535 году провела денежную реформу. Именно при ней основной единицей стал рубль и была определена его стоимость – 200 московских денег или 100 копеек. Такая система сохраняется в России и по сию пору, вот только деньги исчезли. Кроме того, она «не велела лихим деньгам ходити, а поддельщиков и обрезщиков велела обыскивати и казнити».

За время своего правления Елена никого из олигархов-бояр не казнила, но все равно репрессии вызывали недовольство. Причем не только среди аристократии, но и простого народа. Ранней весной 1538 года Елена Глинская была на одном из пиров, после которого внезапно заболела и скоропостижно умерла.

Иван Грозный был уверен, что мать отравили. Позднейшие исследования, в целом, подтвердили эту версию – в ее останках обнаружили большое количество ртути. Так в 30 лет скончалась Елена Глинская, которая стала первой женщиной правившей Россией со времен великой княгини Ольги, жившей за 600 лет до нее.