Почему выживший в лагере смерти русский солдат отказался вернуться на Родину

Василий Рамбовский был в числе миллионов советских военнопленных, которые в годы Великой Отечественной войны прошли через концентрационные и трудовые лагеря. Его травили собаками, били, истязали, морили голодом и даже отправляли в газовую камеру. Но он смог уцелеть благодаря тому, что никогда не терял надежду выжить.

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Один из миллионов

В довоенной биографии Василия, как у каждого советского гражданина, были минуты радости и отчаяния. Правда, сведения об основных моментах его жизни в разных источниках отличаются. Он родился то ли в марте, то ли в феврале 1918 или 1920 года на Украине – то ли в Рыбках, то ли в Репках. Был самым младшим из четверых детей. С ранних лет работал на ферме отца и чудом выжил во время голода – об этом писал в своей статье «Дикий человек из лесов Тренделага» норвежский журналист Асбьерн Д. К. Экло.

В 18 или 20 лет Василий женился, но семейное счастье длилось недолго. Сначала один за другим умерли два его сына, затем пришла повестка и Василий ушел в Красную Армию. В момент фашистского вторжения Василий служил на польской границе, и уже 26 июня 41-го он оказался в числе пленных, которых пешком погнали в концентрационный лагерь на территории Польши.

Лишенные шанса выжить

Василий оказался в Освенциме – и «лагерь смерти» стал первым в числе других мест, где советским военнопленным нацисты не оставляли шанса выжить. Где именно Василий чудом спасся из газовой камеры, неизвестно. Возможно, именно в Освенциме. Нацисты вполне могли «списать» его со счетов из-за изуродованной после ранения руки. Такой, посчитали, много не наработает. Но затем передумать, ведь молодой парень и с одной рукой может послужить. О том, что удалось выжить после камеры смерти, сам Василий вскользь упоминал в послевоенных интервью. А еще рассказывал, что его пытали и морили голодом, избивали и травили собаками, заставляли копать братские могилы, куда тела погибших военнопленных сотнями ссыпали экскаваторами.

Позднее Василий оказался в лагере немецкого Гамбурга, затем – в норвежском Бергене. В Норвегию Василия с другими узниками оправили на судне, усадив на палубе в качестве «живого щита» для британских бомбардировщиков. В 1943 году Василий с группой из 25 советских военнопленных прибыл в норвежский трудовой лагерь Левангер. Понимая, что теряет последний шанс остаться в живых, с двумя другими заключенными Василий осенью 44-го года бежал, проделав лаз в колючей проволоке. И опять чудом уцелел. Один один из троих сбежавших.

Медвежья берлога

Уже в мирное время Василий признавался во время интервью, что не знает, как сумел выжить, но мысль о том, что он должен уцелеть, никогда его не покидала. Вероятно, нацисты прекратили преследование, махнув на третьего пленного беглеца рукой, ведь у него не было шансов выжить с наступлением зимы.

Поначалу Василий думал лишь об одном – как завтра не умереть с голода. Он ловил рыбу, не брезговал мертвыми птицами, а по ночам воровал на полях норвежских фермеров картошку. Иногда решался на отчаянный поступок – пробирался в хлев, чтобы жадно съесть то, что оставили свиньи. Но надвигалась зима и Василий стал думать, как пережить холода. Он нашел медвежью берлогу, а когда явился ее хозяин, сумел прогнать медведя зажженным хворостом. Часами Василий лежал в медвежьей берлоге, стараясь не двигаться, чтобы не терять силы и тепло.

Роковая ошибка

Весной 45-го Василий нашел новое пристанище – большой коровник с душистым сеновалом на ферме некоего Андерса Мерка в поместье Турсхауг. На сеновале сарая и прятался, выходя только по ночам, чтобы подоить корову и съесть остатки отбросов для свиней. Так Василий прожил несколько лет, уходя в лес только летом. Подвела Василия любовь к парному молоку. Фермер начал замечать, что по утрам одна из его коров хорошенько подоена.

Норвежский журналист Экло излагает историю иначе. В марте 47-го года работник одной из норвежских ферм нашел Василия, греющимся между двумя коровами. Через космы и бороду сложно было рассмотреть его лицо. Василия отвели на кухню, а затем сопроводили в полицию. Василий не верил окружающим, что война закончилась, и вел себя как совершенно одичавший безумец. Он страдал паранойей, боялся незнакомцев, не шел на контакт. Было решено поместить Василия в одиночку психиатрической лечебницы для опасных пациентов.

Смерть на чужбине

Вскоре выяснилось, что Василий является советским гражданином, но он якобы отказывался возвращаться в Союз из-за страха быть расстрелянным за сдачу в плен. Экло пишет, что главврач психбольницы Генри Лунд посоветовал Василию притвориться поляком.

Из психлечебницы Василий несколько раз сбегал. Ему удавалось подолгу скрываться от полиции, но каждый раз его находили и возвращали в камеру. Чтобы выжить после побегов, Василий совершал кражи, за что был позже судим и приговорен к 5 годам тюрьмы. Его дочь Анита, рожденная позднее в браке с норвежкой Бригиттой, рассказывала, что отец до последних дней оставался подозрительным и нервным. Он каждую секунду, писал Экло, боялся, что советские власти его выследят и расстреляют.

Только в 70-е годы Василию дали норвежский паспорт и стали выплачивать военную пенсию. Он купил в Нессете крошечный домик, где стал разводить кроликов. Норвежский журналист и ведущий ток-шоу Торе Стремей заинтересовался судьбой Василия, помог выйти на связь с проживающей на Украине сестрой Анной. За девять дней до поездки на родину, в августе 1992-го года, разменявший восьмой десяток Василий скоропостижно скончался в больнице. От перспективы наконец-то обрести счастье и спокойствие он так распереживался, что его сердце не выдержало.