Кабинетный гений: как невыездной советский ученый разгадал тайну майя

Отгадывать загадки – его призвание. Его логика могла раскрыть любую тайну. Даже когда создатели тайну унесли с собой в могилу много веков назад. Ленинградский ученый Юрий Кнорозов 70 лет назад смог расшифровать письменность цивилизации майя, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Юрий Кнорозов расшифровал письменность далекого заокеанского племени, будучи невыездным. Его называли кабинетным ученым. Он видел эти надписи только на картинках.

Древнее городище на полуострове Юкатан. Это юг Мексики. Цивилизация майя процветала здесь примерно в то же время, когда князь Владимир крестил Русь. Уже тогда они умели строить храмы и дворцы. Хотя колеса так и не изобрели, они умели поднимать камни на высоту. Создали систему ирригационных каналов и водохранилищ.

Дмитрий Беляев,

кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова, исторического факультета РГГУ:

«Это не было общество на стадии варварства, у них уже было классовое общество, у них была государственность».

Солнечный календарь майя – самый точный для того времени. По нему жрецы определяли начало посевных работ, предсказывали ураганы и затмения. Его они составили до 2012 года. В VIII – IX веке нашей эры майя уже умели считать и писать.

Анастасия Ашаева,

старший научный сотрудник Музея криптографии:

«У майя была своя бумага, необычная. Вроде брошюры в виде гармошки. Ко времени испанского завоевания были технологии письма».

Эти книги назывались кодексы майя. До наших времен сохранились три экземпляра. После войны в Ленинград было доставлено множество трофеев из берлинской библиотеки. Среди них Кнорозов и нашел кодексы. С ними он работал, что называется, между делом. По диплому Кнорозов был этнограф. Собирал выставку Туркменских ковров. Жил при музее. В свою каморку уединялся каждую свободную минуту.

Лариса Попова,

заведующая отделом этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского этнографического музея:

«Время уходило основное только на музейную работу. Вечерами или ночью Юрий Валентинович переводил свой главный источник, на основании которого он сделал и провел дешифровку».

Доказано, что люди на американский континент пришли с территории нынешней России. Между Чукоткой и Аляской когда-то была суша. Ученые называют эту местность Берингия.

«Там, где сейчас Берингов пролив, был сухопутный перешеек, по которому, собственно, человечество и заселило Америку. Потом люди постепенно шли на юг и оказались в Мексике, на территории, где живут майя», – рассказала младший научный сотрудник Мезоамериканского центра им. Ю.В. Кнорозова РГГУ Галина Борисова.

Существует версия о том, что майя – родственники сибиряков. Сразу два западных научно-популярных журнала назвали южных алтайцев предками всех американских индейцев. Однако большинство ученых эту теорию ставят под сомнение.

Есть версия о том, что именно сибирские тюркоязычные племена мигрировали с Южного Алтая на Чукотку. Отто Рериг, американский лингвист, даже сравнивал лексику индейцев и татар и нашел схожие по звучанию и смыслу слова. Хотя не все ученые с этим согласны.

«Если мы возьмем два абсолютно случайных языка, можно найти набор похожих слов, особенно если мы максимально широко трактуем семантику. Можем поставить слово «бить» в одном языке и слово «ударить» в другом языке. В любой паре языков найдем похожие слова. Соответственно, если мы начнем последовательно искать слова между каким-то языком майя и каким-то русским, то мы, разумеется, там тоже найдем похожие слова. Однако родства нет ни малейшего», – подчеркнула младший научный сотрудник отдела урало-алтайских языков Института языкознания РАН Евгения Коровина.

В Мексике на Юкатане есть сеть подводных пещер. Когда-то они были сухими, и в них жили люди. Теперь это кладезь для археологов. Сюда не попадает солнечный свет. Температура воды всегда 25 градусов. В таких условиях хорошо сохранились следы древней цивилизации.

«Были обнаружены костные останки девочки. Археологи ее назвали Найя. Это скелет девочки-подростка, у которой совершенно восхитительный сохранился череп и кости, что позволило провести ДНК-анализ. Ученые сделали вывод, что небольшая последовательность ДНК относится к группе людей, которые вышли из Азии», - подчеркнула Галина Борисова.

Много тайн майя унесли с собой в могилу. Но их главную загадку иероглифы сумел понять только советский гений. До него за это брались многие прославленные умы.

«Он совершил открытие, которое сравнивали с полетом Гагарина в космос. Сделал то, что до него казалось невозможным», - Анна Маслова, внучка Ю.В. Кнорозова.

На помощь Кнорозову пришла книга испанского епископа XVI века, который был послан на новые земли обращать индейцев в католиков. До Кнорозова все, кто смотрел на эту подсказку, думали, что перед ними алфавит.

Но что же понял Юрий Кнорозов? Он открыл, что те рисунки в квадратах, которые нам оставили майя – то не буквы, а один слог. Ученый сравнивал иероглифы из книги епископа Диего де Ланда с теми, что были изображены в кодексах майя.

«Были изображены женщины, разные птицы у них на головах. По этнографии известно, что майя верили, что дух ребенка, который скоро родится, приносят птицы от мистических отцов. И дальше начинает Кнорозов это проверять. Он на основе этого сравнения создает себе таким образом искусственную билингу. Получается список слоговых знаков. Кнорозов начинает их подставлять в схемки, и они срабатывают. Там, где он предположил, что, например, слоговой «ху», он у Ланды соответствует испанской букве «ху», - к.и.н., доцент Мезоамериканского центра имени Ю.В. Кнорозова, исторического факультета РГГУ Дмитрий Беляев.

Именно испанцы поставили крест на культуре майя. В своих хлопковых доспехах с деревянными стрелами перед пушками и арбалетами майя были обречены. Те из них, кто пошел на контакт с испанцами, все равно погибли.

«Условный грипп, который европейцы могут пережить за несколько дней и не почувствовать последствий для народов, живших в изоляции, оказался смертельным», - старший научный сотрудник Музея криптографии Анастасия Ашаева.

В защиту конкистадоров ученые говорят лишь одно: они заразили аборигенов не специально. Так получилось. А вот британцы в Северной Америке намеренно истребляли местных вирусами. Дарили им одеяла, зараженные оспой.

«Испанцы-то их хотели покрестить и сделать своими подданными, чтобы они налоги платили и так далее. На севере, в колониях северо-американских, там с самого начала индейцы были лишними. Куда-нибудь их убрать, и вообще все будет прекрасно», - отметил Дмитрий Беляев.

Потомки майя живут и в наши дни, в основном в штатах Южной Мексики, Гватемале и Гондурасе. С ними Кнорозов познакомился в 1990 году, когда ему было уже 68 лет. Двухмесячная поездка в Гватемалу стала для него первой поездкой в Латинскую Америку.

С потомками майя Кнорозов говорил на испанском. Язык своих предков они практически утратили. Лишь кое-где еще звучит родная речь.

«То, что придумано одним человеческим разумом, может быть понято другим», - говорил доктор исторических наук Юрий Кнорозов.

Для мексиканцев этот русский почти как национальный герой. Его наградили орденом Ацтекского орла. Мексиканцы вручают такой за особые заслуги.

А в городе Мерида – это столица мексиканского штата Юкатан – теперь стоит памятник. Юрий Кнорозов со своей любимицей кошкой Асей. Их неразлучный дуэт можно увидеть и в Москве в интерьере рестобара.

Несмотря на грозный вид, Кнорозов любил пошутить. Когда в Кунсткамере, где он работал, назначили нового директора, сказал: «Испортили хорошего лаборанта».