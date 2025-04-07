Кого любила «кровавая помещица» Дарья Салтыкова

Дарья Салтыкова, самая жестокая русская помещица, более известная как Салтычиха, замужем была один раз. За Глеба Салтыкова она вышла в 1750 году. Но их семейная жизнь оказалась далека от идеальной. По-настоящему влюбилась Салтычиха в другого мужчину.

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Сосватана за представителя рода Салтыковых Дарья была в возрасте 19 лет. Невестой она была завидной. Щедрое приданое, внешние данные, покладистый характер… Мечта, а не девушка!

Муж Салтычихи, Глеб Салтыков, успел к моменту женитьбы получить репутацию дамского угодника. Остепениться же он решил только к 35 годам.

Глеб служил ротмистром в лейб-гвардии конного полка и приходился родственником большому числу влиятельных московских аристократов.

После заключения брака молодожёны переехали в усадьбу, расположенную на пересечении Кузнецкого моста и Большой Лубянки.

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Семейные узы недолго сдерживали Глеба от походов налево. Измены были обязательным дополнением к любой служебной поездке.

Впрочем, брак не продлился долго: вскоре супруг простудился и скончался от горячки. В возрасте 26 лет Дарья стала вдовой. Это событие Салтычиха пережила довольно тяжело. Она забросила все дела и переехала жить в подмосковное имение Троицкое, которое досталось ей в наследство от отца.

Придя в себя, Салтыкова попробовала выйти замуж во второй раз, но очередь из женихов к ней не выстраивалась. Не исключено, что именно неудачи в личной жизни озлобили Дарью. Она на протяжении семи лет зверски издевалась над крепостными девушками — невестами или беременными, так как не могла наблюдать за их счастьем.

Вскоре Салтычихе приглянулся землемер Николай Тютчев, дед поэта Фёдора Тютчева. В любовных отношениях они состояли около года. На это время прекратился «крепостной террор». Но до свадьбы так и не дошло. Тютчев сделал выбор в пользу соседки Салтычихи.

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Обманутая женщина решила мстить. Она два раза организовывала покушения на молодожёнов. Безрезультатно. Расправиться с ними разгневанная барышня так и не смогла.

Тогда издевательства над крепостными продолжились с новой силой. Вдова бесчинствовала настолько сурово, что слухи о её «деятельности» дошли до Екатерины II.

После следствия Салтычиху приговорили к пожизненному заключению в подземелье Ивановского монастыря с предварительным стоянием у позорного столба. В заточении Дарья пробыла 33 года. Скончалась же она в возрасте 71 года, пережив даже своих двоих детей.