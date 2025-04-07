Почему победитель Лиги чемпионов стал простым продавцом

Нам известно множество историй успеха, когда «какой-нибудь парень из провинции» становится мировой звездой благодаря своим талантам, будь то музыка, спортивные достижения или научные работы, это может быть не только парень, разумеется, но суть одна – история успеха из Голливуда, вот он, самый лучший план на жизнь, как думают многие.

© Соцсети

Однако реальность порой, а скорее даже зачастую, бывает сурова по отношению к нам. Ещё вчера ты был «королём» этой жизни, завоёвывал трофеи на самом высоком уровне, а уже сегодня тянешься руками к полку с кроссовками, чтобы порекомендовать их случайному покупателю в спортивном магазине.

Именно такая «антиголливудная» история произошла с экс-футболистом сборной Франции Жереми Матье. Сейчас ему 41 год, он завершил карьеру в октябре 2023-го и устроился работать…продавцом. Да, именно так, в рядовой магазин спортивного инвентаря и товаров Intersport, где трудится как раз продавцом-консультантом. Нет-нет, ни каким-нибудь администратором или менеджером, а именно сотрудником зала.

Для общего понимания картины: десять лет назад, Матье перешёл в «Барселону» за € 20 млн при своей рыночной стоимости в € 12 млн, а теперь он продаёт обувь, одежду и другой инвентарь, которые стоят порядка пары сотни евро. В составе каталонского клуба Жереми дважды стал чемпионом Испании и выиграл главный клубный европейский трофей – Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015, а его товарищами по команде были Лионель Месси, Неймар и Луис Сурес в атаке, Андрес Иньеста, Хави и Серхио Бускетс в полузащите, Дани Алвес, Жерар Пике и Хавьер Маскерано в обороне – та самая звёздная «Барса» из мечт болельщиков клуба.

Никто так и не узнал бы судьбу Матье, если бы простые фанаты во французском Буше-дю-Рон не узнали его при посещении магазина Intersport. Оказалось, что Жереми устроился работать туда сразу после окончания карьеры.

Фото с экс-игроком сборной Франции на котором он одет в фирменную куртку магазина, улыбается и на руке та самая тату, по которой собственно говоря его и узнали, всего за несколько дней набрало свыше 2 млн просмотров и продолжает собирать.

Важно отметить, что сам экс-футболист прокомментировал ситуацию весьма просто. Он заявил, что подобный выбор работы никак не связан с финансовыми трудностями или чем-то другим, а является лишь «собственным желанием» экс-игрока.

Матье не нужны были ни тренерство, ни работа экспертом на ТВ, даже может быть скаутинг – нет, всё это он не рассматривал. А что, римский Император Диоклетиан тоже оставил трон и провёл остаток жизни в своём поместье, выращивая капусту.

© Жереми Матье // Соцсети

Жереми решил собственные желания не превозмогать, а реализовывать. Что ж, на поле он всем всё доказал. Его трофейная полка полна статусными наградами, а в середине ярко сияет «ушастый». Наверняка многие из профессионалов хотели бы такой финал карьеры: гора трофеев, исполненные мечты, статус ветерана и тихая спокойная пенсия вместе с любимым делом и семьёй.

Выходит, что навряд ли эту историю можно назвать «антиголливудной», ведь по канонам хорошего сюжета есть и взлёты, и падения, а под конец герой нашёл своё пристанище и окончательно убедился в полноте жизни и существования. Футбол – удивительный мир, в котором ты можешь выиграть самый крутой кубок, но в душе будешь желать торговать кроссовками.