Почему на Распутина не подействовал яд

Кинематограф XX и XXI века часто представляет Григория Распутина «чёрным магом» и чуть ли не «сверхчеловеком». Это, конечно, далеко от истины, однако некоторые обстоятельства убийства друга царской семьи позволяют говорить если не о сверхъестественных способностях Распутина, то, по крайней мере, о его «феноменальной живучести» (выражение Владимира Пуришкевича).

Общеизвестна картина убийства Распутина, основанная на сведениях из дневника Пуришкевича и воспоминаниях князя Феликса Юсупова. В доме Юсупова «старцу» предложили смертельное угощение – два шоколадных эклера, начинённых цианистым калием, а также отравленное вино. По какой-то причине яд не подействовал, и тогда Юсупов выстрелил в своего врага из револьвера. Но Распутин остался жив и даже пытался задушить своего убийцу. Потом он выбежал во двор, где его настигла пуля Пуришкевича.

В 2010 году британский телеканал BBC сообщил, что контрольный выстрел в Распутина произвёл секретный агент королевских спецслужб Освальд Рейнер, также находившийся в ту роковую ночь в доме Юсупова. Убедившись, что всё кончено, заговорщики сбросили тело крестьянина в реку с Петровского моста.

Первый вопрос, возникающий в связи с убийством Распутина – почему он не рухнул после съеденного пирожного? При подготовке к убийству врач Станислав Лазоверт разделил каждое пирожное на две части и всыпал внутрь немалую дозу истолчённого цианистого калия, достаточную, по его словам, чтобы «убить слона».

Химики приводят такое объяснение: цианистый калий оказался нейтрализован глюкозой, содержавшейся в пирожных и в портвейне. Вступив в реакцию с сахаром, смертельный яд превратился в сравнительно безопасный циангидрин глюкозы. К слову, о данном факте на тот момент только-только стало известно специалистам. Немецкие химики Рупп и Гольце опубликовали статью о реакции цианидов с веществами альдегидной группы в 1915 году. Маловероятно, чтобы убийцы Распутина знали об этом.

Свою роль могло сыграть и то, что отраву хранили запертой в шкафу. То есть цианистый калий уже частично прореагировал с углекислым газом и парами воды, разложившись на поташ и синильную кислоту, которая улетучилась.

И всё-таки естественные химические реакции не могли за короткий срок полностью преобразовать цианистый калий, а для смертельного исхода достаточно было 150-200 мг вещества. По мнению историка Эдварда Радзинского, пирожных Распутин на самом деле не ел, так как вообще не употреблял сладкого, называя подобные лакомства «сволочью». В вине же раствор оказался слабым (и, к тому же, нейтрализованным глюкозой). Хотя для отравления собаки, о чём свидетельствовал великий князь Николай Михайлович, его вполне хватило.

Или же остаётся принять на веру слова депутата Думы Василия Маклакова, который дал Юсупову гранулы цианистого калия для убийства. Маклаков утверждал, что вместо яда подсунул заговорщикам обычный аспирин.

Согласно протоколу вскрытия, произведённого доктором Косоротовым, Распутин получил один выстрел в упор в живот, одни – в спину и один в голову. Первая пуля повредила желудок и печень, вторая размозжила почку, а третьим, контрольным, был повреждён мозг. Так что слухи о том, что в полынью погрузили ещё живое тело, безосновательны.

«Лёгкие не были вздуты, и в дыхательных путях не было ни воды, ни пенистой жидкости», – отмечалось в документе.

Почему же Распутин смог напасть на Юсупова после первого ранения? Сам князь приписывал живучесть своей жертвы «тёмным силам». Он считал, что в лице Распутина убивает «самого дьявола, воплотившегося в этого мужика». Юсупов даже заставил «старца» перекреститься, прежде чем выстрелил в него. По свидетельству Матрёны Распутиной, на этом убийцы не остановились – чтобы лишить её отца «силы», они оскопили его кинжалом. Примечательно, что сам Распутин накануне убийства действительно упоминал некую «силу».

«Моя сила победит, а не твоя», – сказал он своему секретарю Арону Симановичу, который предупреждал его об опасности, грозящей ему в доме Юсупова.

Что это в действительности была за «сила» и помогала ли она в лечении царевича Алексея – остаётся только догадываться. Стоит учитывать, что некоторые «распутинские» сексуальные практики, о которых писал его бывший друг иеромонах Илиодор, весьма сходны с восточными практиками эзотерического характера. Именно от этих практик, возможно, почерпнутых в секте хлыстов, Распутин, отличавшийся от рождения слабым здоровьем, и мог почерпнуть «силу».

Альтернативные объяснения, впрочем, предлагают как сторонники святости сибирского «старца», так и атеисты. Первые утверждают, что Распутин был отмечен Божьим даром, вторые же считают, что это был обычный человек, только обладающий повышенной выносливостью и «волей к жизни».