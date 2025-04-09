Историческая загадка — грузинский акцент Иосифа Сталина

Считается, что Иосиф Виссарионович Сталин разговаривал с сильным грузинским акцентом. Таким мы слышали его в документальной кинохронике, в записях радио и, конечно же, в фильмах. Но современники, хорошо знавшие вождя лично, утверждают, что в реальной жизни речь Сталина не была похожа на ту, что сегодня знакома каждому. Так как говорил самый известный грузин 20 века и кому было выгоден этот злополучный акцент?

В нашем представлении Сталин — это невысокий грузный человек в неизменном военном френче, хромовых сапогах и с трубкой. Говорит он искажая слова на кавказский манер и вообще выглядит достаточно брутально и зловеще. Но если поднять воспоминания людей, которые встречали вождя в реальной жизни, то все они говорят о нем как о приветливом и харизматичном человеке с отличным чувством юмора и грамотной русской речью. Так где здесь ложь, а где истина?

Образ Сталина, который сегодня многие считает настоящим, появился после знаменитого 20 съезда партии, когда новый генсек Никита Сергеевич Хрущев зачитал свой доклад, разоблачающий культ личности и раскрывающий всем глаза на преступления сталинизма. После этого тело Сталина было вынесено из мавзолея и захоронено в кремлевской стене, по всей стране прокатилась волна сносов памятников, а с экранов кинотеатров исчез образ мудрого и заботливого «отца народов».

Так как Хрущев считал, что весомый вклад в становление культа личности Сталина сыграл кинематограф, документальные пропагандистские фильмы с положительным генсеком убрали в архив, а новые снимать запретили. Поэтому уже несколько поколений знакомятся с образом товарища Джугашвили из позднесоветских фильмов, дворовых баек и анекдотов.

Родственница Сталина, Мария Сванидзе, которая была вхожа в дом вождя, как-то написала в своем дневнике:

«Как странно, я не узнавала егo голоса — через микрофон тембр был другой, а главное — акцент был на 100% сильнее, чем в жизни. Он очень чисто говорит по-русски, и обороты речи у него хорошего народного русского языка…»

Такое признание эта женщина сделала после того, как впервые услышала запись сталинского голоса по радио, а не привычную ей живую речь. Опять непонятно — возможно ли, чтобы человек говорил с акцентом только на радио?

Обрусевший грузин

Иосиф Виссарионович Джугашвили родился в 1878 году в грузинском поселке Гори, расположенном недалеко от Тифлиса (Тбилиси). Тогда это была территория Российской империи, правда, самая ее окраина. В семье будущего вождя говорили на грузинском и до 8 лет Иосиф не знал русского языка.

Но мать мальчика мечтала помочь ему выбиться в люди, что было возможно только с хорошим образованием. А получить такое образование можно было лишь на русском языке. Поэтому женщина, видевшая в будущем сына студентом духовной семинарии, попросила детей местного священника, чтобы они помогли мальчику освоить русский язык.

Иосиф оказался невероятно способным к языкам — всего за два года он выучил русский досконально и говорил на нем так же свободно, как на грузинском. Это позволило ему поступить сразу на второй курс семинарии. Уже будучи студентом, Джугашвили вращался в основном в русскоязычном тифлисском обществе, состоявшем из сосланных в Грузию революционеров и вольнодумцев. Даже революционный псевдоним его — Сталин, можно считать русской фамилией.

Интересно, но дочь Сталина, Светлана Аллилуева писала в своих мемуарах, что до 6 лет даже не подозревала, что ее отец грузин. О том, что «раньше наш отец был грузином», ей поведал старший брат. Грузинского в доме Сталина не было ничего — его можно было назвать полностью ассимилированным, обрусевшим грузином.

Более того — связь с корнями очень раздражала вождя и он очень не любил, когда с Кавказа приезжали его друзья или родственники с типичными грузинскими дарами: вином, сыром, фруктами и национальной одеждой. При этом Сталин любил грузинские песни и с удовольствием пел их в компании. Впрочем, с энтузиазмом пел он также и русские, и украинские песни.

Многие вспоминают, что голос у Сталина был тихий, а говорить он любил себе под нос. Поэтому во всех его рабочих кабинетах была создана специальная акустика, чтобы собеседники могли отчетливо слышать генсека. Мария Сванидзе писала, что все известные записи голоса Иосифа Виссарионовича очень плохого качества и чем они старше, тем сильнее слышен грузинский акцент.

Есть относительно хорошо сохранившаяся запись обращения Сталина к советскому народу, сделанная летом 1941 года. Даже при самом внимательном ее прослушивании никакого акцента вы не услышите. А вот в появившемся позднее выступлении перед красноармейцами, акцент, хоть и небольшой, можно заметить. Возможно, это связано с тем, что генсек почти не смотрит в записи, импровизирует и поэтому немного волнуется.

Маршал Жуков в своих воспоминаниях рассказал, что Сталин говорил тихо, но при этом четко отделял одну фразу от другой. Георгий Константинович утверждает, что хотя Сталин и прекрасно владел русским языком, заметный акцент в его речи все-таки был. Про акцент говорил и личный переводчик генсека Валентин Бережков, которому точно можно доверять из-за специфики его работы.

Другой переводчик Сталина, Владимир Ерофеев, работавший с генсеком позднее, однажды сказал в интервью так:

«Молотов предупредил: ни в коем случае нельзя переспрашивать. Не расслышал — как-нибудь выходи из положения. А то Сталин обижается, как будто у него акцент непонятный.»

Отношения самого Сталина к своей речи со временем менялось. В ранних фильмах вождя играл грузинский актер Михаил Геловани, в исполнении которого вождь говорит с тем самым «фирменным» акцентом. Но после войны вождь решил, что подчеркивать его грузинское происхождение неуместно и решил стать настоящим русским. Поэтому, начиная с 1949 года, в кино Сталина начал играть русский актер Алексей Дикий, говоривший без акцента.

Мнение конспирологов

Там, где есть историческая загадка, пусть даже небольшая, всегда можно встретить сторонников конспирологических версий. В нашем случае они говорят, что у Сталина было множество двойников, одни из которых говорили по-русски лучше, а другие хуже. Есть также гипотеза, что вождь и вовсе не был грузином, а его отцом волею судеб стал заехавший в Гори ученый и путешественник Николай Пржевальский. В подтверждение этой версии часто предъявляют очевидное внешнее сходство двух исторических личностей.

© Николай Пржевальский и Иосиф Сталин

В последней версии есть серьезный недочет — биологический отец вряд ли влияет на то, есть у человека акцент или нет, особенно если тот до 8 лет говорил только на грузинском. Сомнений в том, что именно грузинский язык был для Сталина родным нет — вождь часто при свидетелях говорил на этом языке с Лаврентием Берией. А вот одиозный нарком, который был тоже родом из Грузии, точно говорил с акцентом, причем очень сильным.

Есть и более реальная гипотеза, которая говорит, что на радио и в кинозаписях вождя, по каким-то соображениям, озвучивали артисты. Загадка сталинского акцента так и остается неразгаданной и, возможно, правду мы никогда так и не узнаем.