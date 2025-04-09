Как известный сексист и скандалист нашел путь к личному счастью

При упоминании имени Саши Петрова сердца миллионов девушек в миг замирают. Поклонницы отмечают не только красоту 36-летнего артиста, но и его харизматичность. Фильмы с участием Петрова собирают полные залы, однако мало кто знает, какие скелеты хранит в шкафу любимчик публики.

© Личный архив А. Петрова

Скандальный романтик

Изначально имя Саши Петрова было связано с нежностью и романтикой. Его герои влюбляли в себя с первого взгляда, а сам артист получил звание однолюба. С коллегой Стасей Милославской Петров был вместе три года. Пара была примером чистой любви, и многие ждали свадьбы артистов.

Но в сентябре 2023 года Петров шокировал всех. В личном блоге он заявил, что женился. К разочарованию фанатов, его супругой стала некая Виктория Антонова. Девушка, о которой до этого момента никто не слышал.

Сам Александр сообщил, что встреча с Викой была случайной, а любовь вспыхнула с первого взгляда. При этом избранница актера не связана с шоу-бизнесом, хоть и училась в актерском колледже. Такого поворота от Петрова не ожидал никто.

Особое внимание привлекло отношение Петрова к Милославской — о свадьбе возлюбленного Стася узнала за несколько минут до публикации новости в соцсетях. Случившееся она предпочла не комментировать.

Ударом «под дых» для Стаси стал комментарий матери Петрова — женщина заявила, что в восторге от новой невестки. При этом к прежней избраннице сына она также питала нежные чувства и не была против их отношений.

Похороны друга

После шокирующих известий на сторону Стаси встала актриса Кристина Асмус. Коллега Петрова по съёмкам фильма «Текст» посвятила ему некролог в соцсетях.

«Друг, R.I.P.», — кратко обозначила свою позицию Асмус.

После этого звезда «Интернов» ещё неоднократно «подкалывала» Петрова за его поступок.

Второй знаменитостью, вставшей на сторону Милославской, стала Саша Бортич. На репетицию спектакля с Петровым она пришла в свадебном платье и спела песню «Чужая невеста».

Видео с перфомансом Бортич Стася опубликовала в соцсетях, негласно поблагодарив девушку за поддержку.

Стихи о бумеранге

Через некоторое время Кристина Асмус заявила, что Петров отписался от нее в соцсетях и даже предпринимал попытки лишить работы, пользуясь личными связями. В ответ на это блондинка пожелала коллеге скорейшего выздоровления и намекнула на его зависимости.

Молчать Саша не стал и посвятил Кристине стих о бумеранге. Поклонники артистов после этого всерьез заговорили о том, что дружбе пары пришел конец.

Сильная любовь или пиар

После заявления о смене статуса, теперь уже женатый Петров стал демонстрировать в соцсетях огромную любовь к Виктории. Каждое фото с ней сопровождалось стихами о высоких чувствах, а слово «жена» мелькало почти в каждом предложении.

Даже преданные фанаты Петрова заявили, что происходящее похоже на показуху, от которой они порядком устали.

После ряда постов поклонники актера заметили, что похожие слова он писал в адрес Милославской. Даже места для отдыха, ракурсы на фото и подписи снимков были схожими. Что это — лицемерие или отсутствие фантазии? Однако счастливый семьянин решил не отвечать на колкости.

Через год после свадьбы Петров заявил, что продал пентхаус, в котором жил со Стасей. Артистка вложила в жилье всю свою любовь, поэтому поклонниками шаг Петрова был расценен как предательство.

Сексист под маской романтика

Несколько лет назад Петров заявил, что российские женщины любят навязчивое внимание. К такому он отнес приставания и наглое поведение со стороны представителей сильного пола.

Слова актера вызвали бурю негодования, а самого Сашу обвинили в сексизме и оправдании насильников. Сами девушки принялись обучать кумира правилам общения с противоположным полом и напомнили ему, что для прекращения общения с женщинами мужчинам должно быть достаточно одного отказа.

Петров — отец

На колкости Саша по-прежнему решил не реагировать, и в декабре прошлого года поделился с фанатами радостной новостью. 36-летний артист скоро впервые станет папой. После этого Виктория стала публиковать в соцсетях трогательные снимки с округлившимся животом, подтверждая слова мужа.

© Личный архив А. Петрова

И вот свершилось: в начале апреля 2025 года Петров стал папой. К слову, жене артиста всего 24 года. Разница в 12 лет девушку не смутила, и она, похоже, счастлива в браке со звездой.

Известно, что у пары родился мальчик. Имя наследника новоиспечённые родители пока скрывают. Также отказались от комментариев и бабушки малыша. Однако подробности фанатам актёра пока не нужны: они поздравляют чету Петровых с новым статусом и с нетерпением ждут очередных событий в жизни кумира.