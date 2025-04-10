Как герой-разведчик одним из первых форсировал Одер

80 лет назад звание Героя Советского Союза было присвоено разведчику Сергею Бочарову, который в числе первых бойцов Красной армии форсировал Одер и обеспечивал переправу через реку своего подразделения. За время войны он прошёл путь от Ленинграда до Праги и захватил 125 языков. Историки называют его биографию готовым сценарием для остросюжетного фильма.

Начало боевого пути

Сергей Бочаров родился 22 марта 1925 года (в некоторых источниках указывается 1922 год) в посёлке Лухтонга Архангельской губернии в крестьянской семье. В детстве он окончил шесть классов местной школы, а затем получил образование в школе фабрично-заводского ученичества при лесозаводе №5 в Архангельске. По специальности Сергей был мотористом-электриком.

«Процессы, связанные с развитием СССР в 1930-е годы, открывали перед крестьянской молодёжью большие перспективы в плане выбора жизненного пути», — рассказал в разговоре с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Переехав в Казань, Бочаров устроился на работу в центральные мастерские авиазавода имени Горбунова. Учитывая стратегическое значение предприятия, его работники после начала войны получили бронь от армии, однако осенью 1942 года Сергей Бочаров всё равно ушёл добровольцем на фронт.

«Это был типичный путь для многих молодых людей эпохи первых пятилеток. Родившись в крестьянских семьях, они получали образование и становились квалифицированными профессионалами, а затем шли добровольцами на фронт защищать Родину», — отметил Перелыгин.

Бочаров начал участвовать в боях на Ленинградском фронте. Он оборонял подступы к городу от нацистов, а затем вместе с сослуживцами перешёл в наступление. Под Красным Бором его подразделение отбило 24 контратаки немцев. Из 46 советских бойцов на позиции в живых остались только 18.

Сражаясь с гитлеровскими захватчиками, Сергей был трижды ранен. Однажды, потеряв сознание, он остался незамеченным лежать на поле боя и не попал в списки ни выживших, ни погибших. Его с трудом нашёл товарищ и доставил в медсанбат.

После контузии в очередном бою Бочаров был захвачен в плен, но смог бежать и вернуться в строй.

Герой-разведчик

Долгое время Сергей Бочаров служил во фронтовой разведке. На завершающем этапе войны он в звании старшего сержанта проходил службу во взводе пешей разведки 538-го стрелкового полка 120-й стрелковой дивизии.

В ночь на 23 января 1945 года Бочаров вместе с четырьмя другими разведчиками в числе первых бойцов Красной армии форсировал реку Одер в районе населённого пункта Грошовиц (сегодня входит в состав польского города Ополе). Группа Бочарова захватила передовую позицию нацистов и отразила несколько вражеских контратак, обеспечивая переправу своего подразделения.

«Захват первых плацдармов на занятом немецкими войсками берегу Одера имел огромное значение для обеспечения общего наступления советских сил», — отметил в беседе с RT специалист — историк Музея Победы Александр Михайлов.

При расширении плацдарма командовавший разведчиками Бочаров лично уничтожил нескольких нацистов, а одного врага взял в плен. В общей сложности за время службы во фронтовой разведке он захватил 125 языков.

«Его жизнь — это готовый сценарий для остросюжетного фильма, настолько у него богатая и многогранная биография. Сложно даже представить, как человек за два с половиной года совершил столько подвигов», — отметил Михайлов.

За доблесть, проявленную при форсировании Одера, командование рекомендовало руководству СССР наградить Сергея Бочарова. 10 апреля 1945 года ему за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом отвагу было присвоено звание Героя Советского Союза. Сергею на тот момент было всего 20 лет.

Победу Сергей Бочаров встретил в Праге. Демобилизовавшись, он некоторое время служил в московской милиции, а затем ушёл работать слесарем на завод.

«Бочаров, как и многие другие герои-ветераны, вернулся к мирной жизни, участвуя в восстановлении нашей страны», — подчеркнул Михайлов.

Герой скончался в Москве 25 января 1983 года. Его именем названы улица и школа в посёлке Ерцево Архангельской области. В местном музее размещены стенды с информацией о его жизни и подвигах.