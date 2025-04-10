«Глыба мирового масштаба». Как тренер Тарасов изменил хоккей

Анатолий Тарасов — основоположник отечественной хоккейной школы и самая яркая тренерская фигура в ее истории. «Глыба мирового масштаба» — так его назвал многолетний капитан сборной СССР Борис Михайлов, собравшей под руководством Тарасова все хоккейное золото мира. Ни один другой тренер не повлиял на развитие любимой миллионами игры в большей степени, чем Тарасов. Сегодняшний хоккей у нас и за океаном стал таким во многом благодаря идеям этого великого человека, а его тренировочный процесс до сих пор остается непревзойденным искусством. О фанатично влюбленном в хоккей тренере «Лента.ру» рассказывает в рамках проекта «Жизнь замечательных людей».

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Отец канадского хоккея

В Британской энциклопедии Анатолий Тарасов назван «отцом русского хоккея». Это неверно, русский хоккей — это хоккей с мячом, совсем другая игра. Тарасов же «усыновил» канадский хоккей, в который у нас тогда еще не играли.

Чемпионаты СССР по русскому хоккею проводились с 1928 года. Но олимпийским видом спорта он не был, а Советский Союз в 1946 году готовился стать членом Международного олимпийского комитета, и игнорировать олимпийские виды спорта, к которым относился хоккей с шайбой — или «канадский хоккей», как его тогда называли, — не имел права.

Весной 1946 года Всесоюзному комитету по физической культуре и спорту спустили приказ, согласно которому 22 декабря того же года должен был стартовать первый чемпионат страны по канадскому хоккею. О первых шагах нового вида спорта Анатолий Тарасов рассказывал:

«Никаких методических пособий, кроме нескольких потрепанных брошюр с правилами игры, у нас не было. Вот так, с места в карьер, и начали мы, игроки хоккея с мячом, осваивать новую для нас заморскую игру».

Одной из команд, назначенных на участие в первом хоккейном чемпионате страны, стала ВВС МВО (Военно-воздушных сил Московского военного округа). Курировал ее лично генерал-лейтенант Василий Сталин, а играющим тренером был тренер футбольной команды ВВС 28-летний Анатолий Тарасов.

Издав указ о развитии в стране хоккея с шайбой, спортивное руководство возложило ответственность за его выполнение на команды, выступавшие в первенстве страны по русскому хоккею. Но в то время в хоккей с мячом в большинстве своем играли зимой те же самые спортсмены, что летом играли за свои спортивные общества в футбол. Просто зимой они меняли бутсы на коньки, а мяч — на клюшку. Так было и с Анатолием Тарасовым. Первенство 1946/1947 года по русскому хоккею тоже никто не отменял, вот и получалось, что с наступлением зимы футболисты по утрам гоняли клюшками шайбу, а по вечерам — плетеный мяч. Или наоборот.

Спортсмены ВВС, которых тренировал Тарасов, были приписаны к роте охраны московского летного училища. Несмотря на особые условия и дополнительное питание, им приходилось время от времени стоять в карауле.

Тут впервые и проявилась особая тарасовская изобретательность в организации тренировочного процесса. Находясь на посту, часто с оружием, подопечные тренера имитировали бег на месте, подпрыгивали, приседали, совершали короткие пробежки боком или спиной вперед. Во время тренировок будущие хоккеисты гоняли палками резиновое кольцо по асфальтовым дорожкам парка ЦДКА, а когда холодало, заливали теннисные корты и волейбольные площадки и тренировались уже на льду.

В Москве матчи проходили в хоккейной коробке у восточной трибуны стадиона «Динамо».

Закрытых стадионов с искусственным льдом тогда не существовало. Холодная раздевалка, вместо душа — бочка с водой. Играли в чем придется, клюшки делами сами, а как обращаться с шайбой, придумывали прямо по ходу матчей.

В первом хоккейном чемпионате СССР команда ВВС выступила вполне достойно, одержав несколько побед над сильными соперниками, и в итоге заняла четвертое место.

Однако следующим летом между Анатолием Тарасовым и Василием Сталиным произошел конфликт.

«Ему и в спорте хотелось командовать, — объяснял суть конфликта Тарасов. — А я считал и считаю, что поиск состава и планирование тренировок, определение их содержания, выбор тактики на игру — прерогатива одного лишь тренера. И никакое вмешательство извне недопустимо. Но генерал этого понять не хотел».

Из ВВС Тарасов был уволен, но без работы не остался. Новый хоккейный сезон (1947/1948) он начал играющим тренером ЦДКА, которым руководил последующие 28 лет (до 1975 года). За это время армейские хоккеисты 17 раз завоевывали золотые медали чемпионатов СССР.

«Я — тренер-практик»

Тарасов не был самородком, случайно оказавшимся в нужном месте в нужное время. Путь тренера он выбрал рано и абсолютно осознанно к нему готовился:

«Я — тренер-практик. Ступил на эту стезю в 19 лет, а в 21, совершенно твердо решив, чему посвящу свою жизнь, получил тренерский аттестат», — Анатолий Тарасов.

Было это в 1939 году. А годом раньше Тарасов уже тренировал свою первую команду — футболистов рабочего клуба из подмосковного Загорска.

Летом футбол, а зимой — русский хоккей. Лидерские качества Анатолия Тарасова стали проявляться очень рано. Тарасовы жили недалеко от недавно построенного московского стадиона «Динамо», и еще в школе Толя с младшим братом Юрой записались в спортивную школу «Юный динамовец». Анатолий был выбран капитаном хоккейной команды, а затем и капитаном юношеской сборной Москвы по хоккею с мячом.

Получив в 1939 году диплом тренера, Тарасов год работал в одесском «Динамо», а в 1940-м был призван в армию и переведен в ЦДКА. В составе армейцев участвовал в футбольном чемпионате страны сезона 1940 года, играл на позиции форварда. Команда заняла четвертое место. А потом началась война. Тарасов охранял военные объекты в Москве, а во время эвакуации — в Арзамасе. В 1942 году окончил ускоренные офицерские курсы, после чего обучал красноармейцев рукопашному бою, боксу и прочим видам боевой подготовки. Эти навыки очень пригодились тренеру Тарасову в будущем, когда он готовил свои команды к встречам с канадцами.

В 1947 году, став играющим тренером хоккейной команды ЦДКА, Тарасов с первой же попытки выиграл чемпионат СССР, а затем и два последующих. Как игрок он провел за клуб 100 матчей, в которых забросил 106 шайб.

«Поражений генералиссимус не признавал»

Хоккей с шайбой быстро набирал популярность. Болельщикам он нравился динамикой, множеством голов. Вот только уровень мастерства наших игроков оставался загадкой, ведь ни с одной иностранной командой они не встречались. Но в то время все делалось быстро, и первого серьезного экзамена нашим хоккеистам долго ждать не пришлось. В марте 1948 года в Москву пригласили команду LTC из Чехословакии.

LTC был на тот момент лучшим хоккейным клубом Старого Света, фактически бессменным чемпионом своей страны и семикратным победителем Кубка Шпенглера — старейшего и главного клубного турнира Европы.

Для проведения трех товарищеских матчей с LTC была впервые создана сборная Москвы по хоккею с шайбой.

«Руководить сборной было поручено мне. Задача перед нами была поставлена жесткая: только победа. Иной исход международных соревнований с участием советских спортсменов был тогда неприемлем… Поражений генералиссимус не признавал. В том числе и в спорте», — Анатолий Тарасов, «Хоккей: родоначальники и новички».

Силы команд были явно неравны, но проигрывать было никак нельзя, и тогда Тарасов пошел на хитрость. Чехов уговорили сначала провести две тренировочные игры без зрителей, а затем уже — три открытых товарищеских матча. На тренировочные встречи наш тренер выставил второй состав, спрятав от гостей две лучшие тройки нападения из трех, пару защитников и первого вратаря. Важно было усыпить бдительность противника и посмотреть, как играют зарубежные команды. Ведь ни Тарасов, ни игроки никогда этого не видели.

На свою первую международную встречу наши хоккеисты вышли в танкистских шлемах, кожаных перчатках, телогрейках, надетых под свитера, и в футбольных щитках. Другой формы у них не было.

Обе тренировочные встречи наши проиграли 7:11 и 1:10. Из увиденного Тарасов сделал правильные выводы: в индивидуальном и тактическом мастерстве чехи значительно превосходят советских хоккеистов, но наши отлично катаются, быстро бегают и физически превосходят соперников. Размашистое катание, высокие скорости и комбинационный стиль русского хоккея можно было с успехом использовать.

После игры чехи оставили свою экипировку в раздевалке. Ночью с каждого предмета сняли мерки, и уже к утру для советских хоккеистов были изготовлены их точные копии.

Напуганные результатами тренировочных игр, спортивные чиновники требовали отмены матчей. Боялись оргвыводов. И тут проявился знаменитый бойцовский характер Анатолия Тарасова:

«Пригодилась моя безрассудная смелость, а может, и несдержанность. Я буквально ворвался в кабинет генерала Аполлонова (на тот момент заместителя министра внутренних дел СССР — прим. «Ленты.ру»), руководившего спортивным движением страны, и стал требовать проведения отмененных встреч».

Большинство в Спорткомитете СССР было против, но первый секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов поддержал Тарасова. И Тарасов оказался прав: основной состав сборной Москвы предложил чехам ураганный темп, недостаток техники наши хоккеисты компенсировали отчаянной страстью и напором, к чему соперники, расслабленные двумя легкими победами, оказались не готовы. Итог матча — 6:3 в пользу сборной Москвы. Во второй игре чехи взяли реванш — 5:3. Последняя встреча завершилась вничью — 2:2. Результат достойный! Начальство было довольно.

«Мы были немало удивлены, когда увидели игру московских хоккеистов. Не верилось, что их стаж исчисляется несколькими месяцами. С нами встретился коллектив, мало чем уступающий лучшим командам Европы и Америки. Когда присматриваешься к игре московских хоккеистов, в каждом из них видишь футболиста. Это сказывается в манере передачи шайбы, хитроумных комбинациях, молниеносных рывках. Бобров и Тарасов могли бы украсить любую команду мира», — Антонин Водичка, начальник команды LTC.

Игры с чехами вызвали небывалый ажиотаж. На каждый матч собиралось не менее 30 тысяч зрителей. Так фактически с первой попытки хоккей с шайбой завоевал тысячи поклонников и доказал свое право на будущее в СССР.

«Надо выдумывать, создавать свое»

Своеобразием игры советских хоккеистов чехи были удивлены неслучайно. Увидеть, как играют другие, и скопировать это из-за «железного занавеса» было невозможно. И наш хоккей пошел собственным уникальным путем.

Характерен следующий случай. В Скандинавии гастролировал канадский любительский клуб, и Тарасову предложили съездить посмотреть, как играют родоначальники этой игры. Тренер в восторге сообщил об этом своему преподавателю в высшей школе тренеров Михаилу Товаровскому, которого безмерно уважал.

«Вам не следует туда ехать, молодой человек! — остудил пыл ученика мудрый наставник. — Если вы увидите иностранцев, сами уже ничего придумывать не будете — так человек устроен. А надо выдумывать, создавать свое. А уж когда твердо станете на собственный путь — тогда ездите и смотрите!»

Тарасов отказался от поездки и стал «выдумывать свое», а на выдумки он был мастером непревзойденным.

«Эта история ключевым образом повлияла на тренерское кредо Анатолия Владимировича, — уверен крупнейший отечественный хоккейный специалист Юрий Королев. — Определила его гениальную линию на десятилетия — линию неугомонного и изобретательного новатора».

Главным в работе тренера всегда была подготовка команды к соревнованиям — то, что принято называть тренировочным процессом. Мы, зрители, эту работу не видим, нам важен результат, и по нему мы оцениваем работу тренера, но это лишь вершина айсберга. За уверенными и красивыми победами стоит тяжелейший и очень долгий труд тренеров и спортсменов.

Сегодня с ведущими командами мира работают одновременно десятки специалистов: психологи, тактики, тренеры по физподготовке, тренеры вратарей, защитников, нападающих, тренеры стандартных положений… В английских футбольных командах появились даже тренеры по вбрасыванию мяча из аута! Анатолий Тарасов в ЦСКА делал все сам, а в сборной СССР с 1962 года — вместе с другим выдающимся советским тренером Аркадием Чернышевым.

Свой тренерский процесс Тарасов придумывал (чужими конспектами он не пользовался никогда) и совершенствовал по нескольким направлениям: общая и специальная физическая подготовка, техника, тактика, психология.

«Так, пошли кульбитики!»

О тренировках Тарасова в ЦСКА и сборной СССР ходили легенды. О них рассказывали с ужасом и восхищением. Спортсмены, впервые попавшие в тарасовский тренировочный процесс, когда он закладывал физическую базу для будущего сезона, думали лишь об одном: как выжить. Интенсивность тренировок была максимальная, нагрузки запредельные, но в них не было однообразия. Тарасов даже на обычных рутинных предсезонках не повторялся никогда. Каждый раз он изобретал что-то новое, используя для этого то, что было под рукой.

Вот нескольких примеров тарасовских тренировок «на физику», о которых рассказывали в своих воспоминаниях ветераны ЦСКА и сборной СССР.

Утренняя тренировка в Кудепсте проходила с 7 до 8 утра. Игроки выбегали на каменистый пляж и бросали в море валуны, а затем выкидывали их из воды обратно. Брать камни, весивший меньше десяти килограммов, запрещалось.

«В Кудепсте есть подъем, который с трудом преодолевает дизельный автобус, — вспоминает Борис Михайлов. — И каждый из нас по очереди, меняясь ролями, сажал партнера на плечи и тащил его в гору. А к вечеру, когда спадала жара, проводили тренировку с клюшками. Партнер сидел у тебя на плечах, а ты вел шайбу по грунту или асфальту».

Надо заметить, что партнер в полной хоккейной амуниции весил под центнер.

Были гонки наперегонки со свинцовыми десятикилограммовыми поясами. Бег в гору и с горы с волочащейся сзади на веревке покрышкой от грузовика. Классические тарасовские упражнения с резинками — рывки с эластичным жгутом, который тянет назад. При этом нужно было еще и периодически припадать на колени. После 20-километровых пробежек Тарасов устраивал «танцы»: с 20-килограммовыми блинами от штанги в руках нужно было плясать вприсядку, выкидывая попеременно ноги вперед.

Многолетний капитан московского «Спартака» и один из лучших нападающих сборной СССР 60-х годов Борис Майоров вспоминал, как во время пробежки по лесу Тарасов неожиданно скомандовал сделать стойку на руках с опорой ногами на дерево, а затем, когда все уже устали, приказал оторвать ноги от ствола и в воздухе написать ногами свою фамилию.

Для развития силы рук у Тарасова было упражнение «я на лодочке катался». Сидя на полу с вытянутыми ногами, нужно было крутить перед собой на вытянутых руках 15-килограммовый гриф от штанги.

Одним из любимых упражнений Тарасова были «кульбитики», которые он практиковал во множестве разнообразных вариантов.

В зале, где проходила утренняя тренировка, имелся гимнастический помост высотой чуть больше метра. «Так, пошли кульбитики!» — командовал тренер, и хоккеисты с 20-килограммовыми блинами от штанги в руках должны были с разбега сделать кувырок с помоста вниз.

В другом варианте «кульбитики» делались с горки наклоном в 45 градусов. Нужно было кувыркаться все с теми же блинами в руках через расставленные на расстоянии полутора метров друг от друга 80-сантиметровые барьеры. Барьеры с грохотом падали, хоккеисты падали вместе с ними. Главное было — не уронить блин, иначе в наказание придется повторять упражнение 10-15 раз подряд.

И каким-то образом при этом они умудрялись не выбить себе зубы и не разбить головы. Может, травмы и были, но все молчали. Не хотели Тарасову давать лишнего повода для нравоучений:

«Не можешь преодолеть, жалуешься — значит, нет характера!»

«Забудь это слово — "больно". Ра-дуй-ся!»

Воспитание характера Тарасов считал важнейшей частью тренировочного процесса. Анатолий Владимирович был абсолютно советским человеком, не просто членом КПСС, а убежденным коммунистом, и своих подопечных воспитывал в духе советского патриотизма:

«Увлечение хоккеем должно стать для юноши прямой дорогой к честности, порядочности, успехам в учебе, к активности в общественных делах, к дружбе, товариществу, к умению сочетать личные устремления с интересами коллектива».

Однажды наша команда проигрывала шведам во время чемпионата мира в Швейцарии и никак не могла забить. В перерыве в раздевалке все сидели мрачные и удрученные. Из туалета вышел Тарасов, застегнул штаны, встал посреди раздевалки и, вытянув руки по швам, запел гимн Советского Союза.

«Мы выскочили на лед как заведенные — и победили Тре Крунур (tre kronor, "три короны" — национальный геральдический символ Швеции)», — подвел итог историческому эпизоду Владислав Третьяк.

Это героическая версия. Но есть и другие описания того же случая, менее героические. Согласно одной из них, тренер сборной Аркадий Чернышев в перерыве разбирал причины неудачно складывавшейся игры. В это время Тарасов вошел и запел гимн. Чернышев его молча выслушал и сказал:

«Ну ты, б****, певун. Не мешай работать».

Все засмеялись, команда психологически расслабилась и одержала победу. Кстати, по распространенному мнению, шуток Тарасов не понимал.

Воспитывал Тарасов своих подопечных так, как считал правильным. Воспитывал жестко, а нередко и жестоко. Однажды молодой вратарь нашей сборной Владислав Третьяк купил во время поездки за границу модный клетчатый пиджак и красивый перстень. Тарасов обновку не одобрил:

«Это что еще у нас за стиляга появился! А ну-ка пропишите ему боевой листок».

В стенгазете, которая выходила в команде регулярно, Третьяка изобразили с огромным перстнем и «каким-то петушиным галстуком». Больше он этого пиджака не носил.

Молодого Валерия Харламова тренер вначале не оценил и отправил играть в армейскую команду заштатного Чебаркуля со словами:

«Это же конек-горбунок! Зачем нам еще один метр с кепкой?»

Позже, когда Харламов стал лучшим хоккеистом страны, Тарасов, нисколько не смущаясь, заявлял, что всегда видел в нем большой талант, а в ссылку отправил, чтобы закалить его характер.

Во встречах с канадскими командами наши нападающие часто проигрывали в силовой борьбе. Тарасов придумал оригинальную тренировку. Семь-восемь человек выстраивались на линии, а нападающий должен был прорваться сквозь их строй на скорости. При этом защитники могли применять любые приемы, ставить подножки, хватать руками, бить клюшками…

Жаловаться на боль было нельзя, за это тренер наказывал. Как-то молодой еще тогда вратарь Владислав Третьяк вскрикнул, когда в него сильно ударила шайба. Тарасов это заметил:

«Ах, вам больно, молодой человек? Вам надо не в хоккей, а в куклы играть».

И заставил вратаря снять с себя всю защиту, а полевых игроков — что есть силы бросать по воротам. С тренировки Третьяк уходил весь в синяках, а Тарасов провожал его словами:

«Запомни: тебе не должно быть больно. Забудь это слово — "больно". Радуйся тренировке. Ра-дуй-ся! Анатолий Тарасов»

Тарасов учил своих игроков не только терпеть, но и давать сдачи. В тренировки сборной СССР он включил занятия вольной борьбой, самбо и ускоренный курс бокса. Опробовали навыки на тех же канадцах — их было не жалко. Сборная должна была провести в Калинине товарищеский матч с лучшей любительской командой Канады. По разработанному Тарасовым сценарию в конце второго периода наши спровоцировали массовую драку. Дрались 11 на 11. «Ледовое побоище» длилось минут пять, после чего трое канадцев не смогли продолжить игру. Матч закончился убедительной победой советских хоккеистов — 11:2.

Стратег, тактик, мотиватор, физрук…

Анатолий Тарасов не стал бы великим тренером, если был бы только отличным мотиватором и «физруком», как теперь принято называть мастеров физподготовки. Тарасов тонко разбирался в тактике хоккея.

Комбинационная скоростная игра с большим количеством передач в касание, с розыгрышем до верного, отработанной сменой позиций, игрой без шайбы, созданием численного преимущества в ключевых точках площадки — все это стало фирменным почерком «Красной машины», как прозвали сборную СССР в США и Канаде.

Именно такую игру больше двух десятилетий ставил Анатолий Тарасов в ЦСКА и в сборной СССР в содружестве с Аркадием Чернышевым. Они отлично дополняли друг друга, хотя друзьями не были.

Сегодняшние футбольные аналитики обожают разбирать билд-апы, по которым играют команды. Казалось бы, ну что можно сделать с базовой расстановкой в хоккее, когда у тебя всего пять полевых игроков — три нападающих и два защитника? Но и тут Тарасов нашел интересные решения — например, схему игры 1-2-2, с одним защитником, двумя полузащитниками и двумя чистыми форвардами.

И все это на основе виртуозной техники катания и владения клюшкой. Сегодня считается, что взрослых, сложившихся игроков нельзя обучить технике. Тарасов заставлял признанных мастеров, звезд мирового хоккея часами отрабатывать сложные технические приемы.

Как-то у лучшего вратаря мира, великолепного Владислава Третьяка в игре не получился технический прием, и он пропустил шайбу. Команда выиграла 5:1, но Тарасов заставил вратаря остаться после общей тренировки и повторить этот прием 500 раз.

Канадские профессионалы долго игнорировали советский хоккей, считая его слабым и малоинтересным. А когда познакомились с ним и стали регулярно проигрывать, оценили советскую хоккейную школу по достоинству и многому у нас научились. Сегодняшний канадский хоккей гораздо ближе к советскому стилю игры, чем к тому, как играли канадцы в 1960-х. А это уже весомый вклад в многолетнее развитие стратегии игры.

Как министр обороны полковника уговаривал

Было бы странно, если бы у столь независимого, прямого, резкого и упрямого человека не было врагов и конфликтных ситуаций. В тренерской карьере Анатолия Тарасова были случаи, когда эта карьера могла закончиться навсегда.

В 1961 году армейские хоккеисты, уставшие от непомерных нагрузок, казарменных порядков и постоянных придирок тренера, устроили бунт. Не один-два спортсмена, а вся команда обратилась к руководству клуба с требованием убрать ненавистного тренера, которого за глаза называли «хоккейным Сталиным». Это было время хрущевской оттепели и борьбы с культом личности. Тарасова сняли. После его увольнения команда заиграла свободнее, но постепенно результаты ухудшились, а главное — резко упала дисциплина. Армейскую вольницу прикрыли после разгрома (5:14) от «Динамо». По одной из версий, Тарасов подговорил хоккеистов сдать матч, чтобы вернуться в команду. Правда это или нет, но в ЦСКА он вернулся и работал до 1975 года.

Еще один крупный скандал произошел в сезоне 1968/1969. За чемпионство боролись ЦСКА и «Спартак». Перед заключительным туром спартаковцы опережали армейцев на одно очко. И надо же такому случиться, что последнюю игру команды играли между собой! «Спартак» вел 2:0, но затем начало сказываться преимущество армейцев в физике. Армеец Викулов забросил первую ответную шайбу, а перед самым перерывом Петров сравнял счет. Но судья гол отменил, сославшись на то, что шайба влетела в ворота уже после сирены. Разразился скандал.

Тарасов кричал в ярости: «Гол засчитан правильно!» — и показывал на стадионное табло, где до конца периода оставалась одна секунда. Арбитр настаивал на том, что правильное время — на контрольном секундомере, а по нему шайба влетела в ворота на одну секунду позже. Взбесившийся Тарасов увел команду в раздевалку.

Ситуацию осложняло то, что матч показывали по Центральному телевидению, а в ложе на трибуне присутствовал главный болельщик страны и самый влиятельный фанат «Спартака» — генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Полчаса уговаривали Тарасова вернуть команду на поле. Все это время Брежнев курил в комнате отдыха. Дошло до того, что приказ продолжить игру полковнику Тарасову отдал лично министр обороны маршал Советского Союза Гречко.

Гол не засчитали, «Спартак» стал чемпионом СССР, с Тарасова в качестве наказания сняли звания заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР. Через полгода Тарасову вернули и звания, и право работать в ЦСКА и сборной СССР. А в следующем сезоне он привел армейцев к очередной победе в чемпионате СССР.

Главный матч жизни Тарасову сыграть не позволили

Сказать, что Анатолий Тарасов был одержим хоккеем, — значит не сказать ничего. Он жил им 24 часа в сутки, им дышал. Даже сны ему снились хоккейные. По словам Нины Григорьевны, супруги Анатолия Владимировича, он мог вскочить в четыре утра и записывать что-то в блокнот. Мог позвонить в выходной в пять утра любому из своих подопечных и спросить:

«Ты уже сделал зарядку?»

Возникает вопрос, нормально ли это. Но ведь его команды постоянно побеждали. И ЦСКА во всесоюзных турнирах, и сборная на крупнейших международных состязаниях. Побеждали всех и вся. Причем армейцы при Тарасове выигрывали по большей части игроками доморощенными, им же воспитанными в отлаженной, как машина, системе подготовки.

Под руководством Тарасова армейцы Москвы 17 раз становились чемпионами страны. Сборная СССР, руководимая тандемом тренеров Чернышев — Тарасов, выиграла три Олимпиады (1964, 1968, 1972) и девять чемпионатов мира. В течение десяти лет, с 1963 по 1972 год, «Красная машина» побеждала на всех турнирах, в которых участвовала.

Но самый главный матч, о котором великий тренер мечтал всю жизнь и к которому всю жизнь готовил себя и свою команду, он так и не сыграл. Анатолий Тарасов мечтал о матче сборной СССР со сборной лучших профессионалов НХЛ. Переговоры о таких встречах шли почти десять лет, но состоялись они уже после того, как Чернышев и Тарасов были уволены из сборной. Формально — по собственному желанию. А неформально — из-за неисполнения указа партии и правительства.

На Олимпийских играх 1972 года в Саппоро сборная СССР, уже обеспечившая себе золотые медали, в последнем матче встречалась со сборной Чехословакии. Чтобы команда соцстраны заняла второе место в хоккейном турнире, нужно было сыграть с ней вничью. Но наши тренеры выполнить пришедшее свыше указание не захотели. Победа советской команды со счетом 5:2 позволила занять второе место сборной США.

За суперсерией СССР — Канада в 1972 году, в которой советская сборная, созданная гением Тарасова и ставшая итогом его жизни, развеяла миф о непобедимости канадских профессионалов, великий тренер наблюдал по телевизору.