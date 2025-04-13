«У него были свои демоны». История легендарного боксера Пернелла Уитакера

Легендарный американский боксер Пернелл Уитакер на пике формы считался неуязвимым: на ринге он двигался так, что соперники просто не могли по нему попасть. Спортсмен штамповал титулы, купался в деньгах, но не прошел испытание славой. Из-за пристрастия к наркотикам он все потерял, а когда все же победил свою зависимость, получил от судьбы смертельный удар в спину. «Лента.ру» — подробнее о насыщенной биографии одного из лучших боксеров в истории.

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«Уитакер из тех боксеров, которым комфортно только в ринге. У него были свои демоны, но он их контролировал, когда выходил на бой. Возможно, его карьера пошла не по тому пути из-за проблем вне ринга», — так о боксере говорила работавшая с ним промоутер Кэти Дува. Лучше о жизни и карьере Пернелла сказать, пожалуй, невозможно.

Триумфатор-любитель

Уитакер родился в Норфолке (штат Вирджиния) — прибрежном городе, в котором находится главная военно-морская база США в Атлантическом океане. Сейчас это вполне благополучное место с точки зрения уличной преступности, однако в конце 1960-х — начале 1970-х там было далеко не так спокойно. Умение постоять за себя было необходимым навыком для выживания, поэтому Уитакер в возрасте девяти лет оказался в боксерской секции в спортивном зале недалеко от дома.

Со временем увлечение полностью поглотило юного американца, по воспоминаниям матери, Уитакер приходил в зал сразу после школы и покидал его только поздним вечером, когда она звала его на ужин. Такая преданность спорту дала плоды. Уже в 16 лет маленький и достаточно щуплый паренек победил на национальном чемпионате США среди любителей в легком весе, а спустя два года, в 1982-м, попал в сборную страны, выступив на чемпионате мира в Мюнхене.

Уитакер уверенно шел по турнирной сетке и имел все шансы на золотую медаль мирового первенства, но в финале его остановил более опытный и титулованный соперник с Кубы — двукратный олимпийский чемпион Анхель Эррера, который был на семь лет старше американца. Уже через год Пернелл взял у обидчика реванш на Панамериканских играх, а в 1984-м одержал главную победу в любительском боксе — завоевал золото на домашней Олимпиаде в Лос-Анджелесе.

Эррера не имел шансов побороться за третью победу на Играх, так как Куба бойкотировала Олимпиаду, в его отсутствии главным соперником Уитакера стал пуэрториканец Луис Ортис. В финале американец взял верх над оппонентом во втором раунде техническим нокаутом, после чего решил закончить любительскую карьеру. Позже он с теплотой отзывался об этом периоде жизни, который подарил ему 201 победу (91 — досрочную) при всего 14 поражениях.

«Моя любительская карьера была лучше, чем вся профессиональная карьера, и все остальное, потому что любительский бокс — это весело. Вы общаетесь с товарищами по команде, встречаете людей из разных стран, и вы настроены победить. Это не было бизнесом. Это были просто веселье и бокс», — Пернелл Уитакер.

Чемпион в горошек

Уитакер подписал контракт с крупной промоутерской компанией Main Events, которая обеспечила ему идеальные условия и для тренировок, и для старта профессиональной карьеры. Она началась уже в ноябре 1984-го — Пернелл в Нью-Йорке деклассировал соотечественника Фэррейна Комо. Соперник Уитакера за два раунда принял 94 удара, после чего арбитры остановили избиение. Пернелл же положил в карман внушительный по тем временам чек на 75 тысяч долларов.

Молодой боксер продолжил побеждать, а его первым по-настоящему серьезным вызовом в карьере стал поединок в 1987 году с Роджером Мэйуэзером — дядей великого Флойда Мэйуэзера. Соперник Пернелла был опытнее него, владел титулом чемпиона мира во второй полулегкой весовой категории по версии WBA, но капитулировал перед соотечественником. Бой получился зрелищным и очень близким: оба соперника побывали в нокдауне, но судьи отдали победу Уитакеру.

С первых поединков на профессиональном ринге у американца сформировался фирменный стиль. Он, как правило, действовал вторым номером, много двигался, изящно уходил от ударов и набирал очки в контратаках, демонстрируя высокий процент попаданий. Его работу в ринге очень точно описал известный американский телекомментатор Ларри Мерчант.

«Он читает тело соперника — именно поэтому по нему никто не может попасть. По движениям ног, корпуса и рук Пернелл определяет, откуда прилетит удар. В придачу он просчитывает траектории — это делает его неуязвимым», — Ларри Мерчант, телекомментатор.

На заре боксерской карьеры к Пернеллу также приклеилось нетипичное для представителя такого мужественного вида спорта прозвище Сладкий горошек. Дело в том, что с юности американец боксировал в перчатках с надписью Sweet Pete, где вторая часть обозначала уменьшительно-ласкательную вариацию имени спортсмена. Но во время одного из боев журналист в скандировании болельщиков услышал слово pea, что переводится с английского как «горошек». В заметке для спортивной газеты он так и написал, благодаря чему Сладкий Пити превратился в Сладкого горошка.

Первое большое разочарование в карьере Горошка случилось в марте 1988-го, когда спортсмен впервые сразился за титул чемпиона мира по версии WBC. Ему противостоял мексиканец Хосе Луис Рамирес, поединок проходил во Франции. Уитакер действовал в привычном стиле: спокойно уходил от атак соперника, отвечал точными попаданиями и был уверен, что полностью контролирует бой. Однако судьи по итогам 12 раундов раздельным решением отдали победу мексиканцу. А Пернелл не смог сдержать слез.

Обидное поражение не сломало Уитакера, уже через два года в бою с соотечественником Грегом Хогеном Пернелл взял титул чемпиона мира по версии IBF. На этот раз Горошек решил не надеяться на судей, в шестом раунде отправив соперника в первый в его профессиональной карьере нокаут.

«Я лучший боец защитного плана в истории. Если вы знаете кого-то, кто был лучше, — пожалуйста! Я хочу услышать это. Скажите мне его имя», — Пернелл Уитакер.

Лучший из лучших

Победа над Хогеном задала правильный импульс карьере Уитакера. Вскоре он защитил титул по версии IBF в реванше с Рамиресом, который прошел в родном для Пернелла Норфолке. Американцу и на этот раз не удалось нокаутировать соперника, однако судьи единогласно отдали ему победу по очкам — 120-108, 120-109, 117-111. Этот результат автоматически принес Уитакеру еще и титул WBC.

В августе 1990-го Пернелл стал абсолютным чемпионом мира в легком весе: в бою за титул по версии WBA американец уже в первом раунде нокаутировал пуэрториканца Хуана Назарио. После этого неуязвимый американец еще провел три успешных защиты титулов и решил подняться в первый полусредний вес, где с первой попытки отнял пояс IBF у колумбийца Рафаэля Пинеды. Однако Уитакеру и этого было мало. Он грезил встречей с непобедимым мексиканцем Хулио Сезаром Чавесом и ради этого поднялся еще на ступеньку — в полусреднюю весовую категорию.

В первом бою в новом весе американец одержал непростую победу судейским решением над Джеймсом Макгиртом, взял пояс WBC, а боксерский мир замер в ожидании его поединка с Чавесом. Ждать пришлось недолго: соперники сошлись 10 сентября 1993 года в Техасе, а телезрители приобрели рекордные для боксерских боев не в тяжелом весе 740 тысяч платных просмотров. Мексиканец, который на тот момент имел в послужном списке 87 побед в 87 боях, провалился: Уитакер доминировал над соперником, который к концу боя еле передвигался по рингу, но двое из трех судей по непонятным до сих пор причинам зафиксировали ничью. Такой вердикт очень удивил даже Чавеса, а Уитакер на этот раз не плакал, а лишь саркастически улыбался.

«Ограблен!» С таким заголовком вышел журнал Sports Illustrated после боя.

Скандальная ничья с Чавесом не принесла Уитакеру нового титула, зато пополнила карман американца на внушительные три миллиона долларов. Боксер же не останавливался. Проведя несколько успешных поединков, он замахнулся на четвертую для себя весовую категорию — первый средний вес. Там в марте 1995-го он уверенно одолел по очкам чемпиона WBA аргентинца Хулио Сезара Васкеса, после чего решил вернуться в полусредний вес.

Проблемы на закате

В период с 1993 по 1995 год Уитакер считался лучшим в мире вне независимости от весовых категорий, а по популярности среди боксеров уступал только тяжеловесам. Однако с 1996-го его карьера пошла на спад. После двух очень тяжелых побед над пуэрториканцем Вильфредо Риверой американец едва не проиграл кубинцу Диобелису Уртадо, а в 1997-м встретился с Оскаром Де Ла Хойей. Последний, деклассируя соперников, уверенно карабкался вверх по весовым категориям, став настоящей суперзвездой мирового бокса.

В поединке с Уитакером Де Ла Хойя считался безоговорочным фаворитом, однако Горошек не просто дал ему бой, но и, по мнению многих экспертов, заслужил как минимум ничью. Судьи же единогласным решением отдали победу американцу мексиканского происхождения, а споры по поводу справедливости этого вердикта не утихают до сих пор. Уитакер положил в карман еще четыре миллиона долларов, лишился чемпионского титула по версии WBC и на прежний уровень так и не вернулся.

«В тот вечер мне было весело в ринге. Оскар — мой хороший друг, ничего личного. Я просто думал, что сделал достаточно, чтобы выиграть бой. Я сделал намного больше, чтобы выиграть. Это был не первый раз, когда я участвовал в спорном бою», — Пернелл Уитакер.

Пернелл безуспешно пытался добиться реванша с Де Ла Хойей, а в 1999-м году потерпел первое поражение в карьере, которое ни у кого не вызвало вопросов. Пуэрториканец Феликс Тринидад несколько раз отправил американца на настил ринга, тот чудом не оказался в нокауте и потерпел разгромное поражение по очкам. А еще через два года американец проиграл четвертый бой в карьере, уступив малоизвестному мексиканцу Карлосу Бохоркесу. По ходу встречи Уитакер сломал ключицу и в начале четвертого раунда отказался от продолжения борьбы. Больше звездный боксер на ринг не выходил.

Темные времена

Еще в ходе боксерской карьеры у Уитакера начались проблемы с наркотиками, именно с этим связывают спад в его карьере. В 1997-м после поражения от Де Ла Хойи американец уверенно победил россиянина Андрея Пестряева, однако результат боя отменили из-за положительного допинг-теста американца на кокаин.

Спустя четыре года боксер решил пронести порошок на судебное заседание по делу о ДТП, участником которого он стал. Вещество нашли, а Уитакер отделался четырьмя годами условно. Это не стало для спортсмена уроком, уже в 2002-м его снова задержали с наркотиками, за что он получил два года реального срока. Тюрьма не помогла Пернеллу в избавлении от наркозависимости, после освобождения от продолжил нестись по наклонной, но за решетку больше не попадал. Спортсмен несколько раз лечился в рехабах, испытывал проблемы с психикой, с которыми безуспешно пытался справиться все теми же запрещенными веществами.

Из-за пристрастия к наркотикам Уитакер развелся с женой Ровандой, матерью четверых его детей. Девушка, которая в середине 1980-х согласилась сыграть свадьбу со спортсменом прямо на боксерском ринге, долго терпела загулы мужа, но в конечном счете сдалась. Зависимость лишила боксера всех заработанных в ходе карьеры миллионов, дошло до того, что в 2014-м бывшая звезда судился с родной матерью за дом, который подарил ей 30 лет назад. Боксер выиграл суд и продал недвижимость, чтобы рассчитаться с долгами.

Достигнув дна, боксер все же смог от него оттолкнуться. Вскоре после продажи дома матери он заявил о том, что победил наркозависимость и «больше не будет плохим парнем». Спортсмен занялся тренерской деятельностью, открыл собственный боксерский клуб в родной Вирджинии, стал появляться в качестве гостя на боксерских вечерах. Уитакер наконец нашел себя, но судьба приготовила для него новый удар, от которого он уже не смог оправиться.

Вечером 14 июля 2019 года на бывшего боксера был совершен наезд в городе Вирджиния-Бич. От полученных травм спортсмен скончался на месте. Водитель не покинул место ДТП, экспертиза не обнаружила в его крови следов алкоголя или наркотиков, а один из сыновей Уитакера рассказывал, что находившийся за рулем человек на плохо освещенной дороге просто не заметил одетого в темную одежду пешехода. Пернеллу было 55 лет.

В профессиональном боксе Уитакер одержал 40 побед (17 — нокаутом), потерпел четыре поражения и один поединок свел к ничьей. В 2002 году журнал The Ring поставил американца на десятое место в списке 100 лучших боксеров за последние 80 лет. Он также является членом Международного зала славы бокса и Всемирного зала славы бокса.