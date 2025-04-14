Как яркие личности не дают российскому футболу умереть от скуки

Именно такие яркие спикеры, как Артем Дзюба, Александр Кокорин, Александр Медведев и другие, не дают нашему футболу умереть от скуки.

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Не так уж много в нашем футболе людей, способных говорить искренне, ярко и без оглядки на окружающих. Каждого, кто себе это позволяет, муштруют пресс-службы клубов, «причёсывающие» интервью до степени абсолютной унылости и банальности. Ничего яркого, что может стать причиной критики, не пропускается, и каждый, кто позволяет себе лишнего, получает нагоняй. Не от клуба, так от футбольной общественности.

В результате российским футболом правит постная унылость, которую разбавляет считанное количество ярких персон, не стесняющихся говорить всё, что приходит на ум. Но самое печальное в том, что именно они и попадают под раздачу во всех телеграм-каналах. Хотя именно они поддерживают температуру тела на глазах умирающей без еврокубков Премьер-Лиги.

Александр Кокорин

«В чём я превосхожу [других]? Во всём. У меня нет слабой стороны: левая нога, правая нога, игра головой, скорость. У меня не было минусов»

Весточки о Кокорине, уже третий сезон играющем в кипрском «Арисе», иногда с перебоями доносятся до российских лент новостей. Но в этом году Александр всерьёз взялся за дело, став гостем двух подкастов. В разговоре с Фёдором Смоловым оценил уровень РПЛ словом «говно», чем взорвал инфополе.

«Сейчас новостей нет в России, сборы были. Надо ж было хоть как-то встряхнуть прессу. Проверил, я ж говорю, фамилия работает или нет ещё в России», – объяснил он своё высказывание в подкасте «РБ Спорт», в котором выдал ещё одну оценку, вынесенную в начало подглавки.

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Артём Дзюба

«Да, [Леонид Слуцкий] некрасивый, но он мой краш»

Помимо рекордов, Дзюба продолжает радовать нас фразами, в которых смешиваются искренность и харизма. И хотя завершение его карьеры всё ближе, очень надеемся, что его сочные фразы никуда не денутся. И 10 лет назад он жёг сердца глаголом, когда называл Унаи Эмери «тренеришкой», и сейчас не стесняется говорить всё, что приходит в голову.

«У меня с ним были ещё такие зацепы, он вообще по беспределу до меня докопался, вообще ни с чего. До смешного, что такое «Спартак», он мне рассказывал», – недавно вспоминал Артём на подкасте Hustle Show.

Александр Мостовой

«Готов ли войти в штаб Игоря Шалимова в «Факеле»? За деньги – да»

Двукратный победитель чемпионата СССР в ожидании предложений после получения тренерской лицензии активно ведёт телеграм-канал с единственно верным названием: «Царь». Существуют две магистральные линии его высказываний. Во-первых, прогнозы: «Посмотрите все мои высказывания: 95% либо уже было, либо будет – всё сбывается». Во-вторых, критика тренеров, не достигших успехов в качестве игроков. Особенно достаётся Гильермо Абаскалю, покинувшему «Спартак» год назад.

© Александр Мостовой // Советский спорт

Александр Медведев

«Уважаемый КДК [при дисквалификации Вендела] действовал в парадигме средневековой инквизиции: не утонула – ведьма, на костёр; утонула – покойся с миром»

Главный человек в руководстве «Зенита» охотно идёт на контакт с журналистами, хотя часто в фирменной манере скептически реагирует на заданные ему вопросы. Не так давно мы в журнале уже делали подборку его высказываний, но Александр Иванович продолжает подбрасывать нам материал.

Оно и неудивительно – неудачи «Зенита» вызывают в том числе и у него куда больше эмоций, чем даже победы. Так, доказывая, что в эпизоде с победным голом «Спартака» был офсайд, маэстро слова употребил такие выражения, как «реальный мир эвклидовой геометрии» и «гипотетическое зазеркалье геометрии Лобачевского».

Руководителей с таким образным мышлением ещё поискать.

Сергей Юран

«Футбол у нас есть, сборная играет контрольные матчи. Собаки лают, караван идёт»

Сергей Николаевич не тренирует уже почти год. Правда, за ним закрепилась репутация спасителя утопающих команд, так что сейчас у него самый перспективный в плане получения работы период. Но и сейчас, и в клубах он не стесняется выдавать жёсткие фразы. Так, однажды он обозвал судей… «опоссумами».

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