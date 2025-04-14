В финальный отбор первого отряда космонавтов прошли 12 человек из 3500 кандидатов. Все они были физически подготовлены, прошли сложные испытания и соответствовали жестким техническим требованиям, включая ограничение по росту – кабина «Востока» вмещала лишь тех, кто был ниже 170 сантиметров.

Однако на финальном этапе учитывались не только физические данные. Гагарин обладал внешностью, соответствовавшей образу «человека новой эпохи»: обаятельный, с ярко выраженными славянскими чертами и благозвучной фамилией.

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Главный конструктор Сергей Королев отмечал его честность. Однажды перед тестом, после приема препарата, вызывающего головную боль, только Гагарин открыто признался в дискомфорте – остальные скрыли симптомы.

По воспоминаниям современников, именно его человеческие качества сыграли решающую роль.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @callmedemid.