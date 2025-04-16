Берлин взял! Как генерал Рыбалко крушил немцев на джипе

80 лет назад, 16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция и ГлагоL расскажет о генералах, бравших столицу Германии. Начнем с одного из самых известных. Он прошел пусть от солдата Первой мировой войны до маршала Великой Отечественной. Он был пехотинцем и кавалеристом, но никогда не водил танки, но при этом стал лучшим танковым командармом. На фронт попал только в 1943 году, но его имя порочно вошло в список самых выдающихся полководцев. Это – маршал бронетанковых войск Павел Семенович Рыбалко.

© ГлагоL

Родился будущий маршал в Харьковской губернии в селе Малый Выстроп 23 октября (4 ноября) 1894 года в многодетной семье. Был третьим ребенком и единственным, кто сумел получить хоть какое-то образование в церковно-приходской школе. При этом с 13 лет уже работал на местном сахарозаводе, а грамоте обучался по воскресеньям. Но поскольку был лучшим учеником, то священник потом определил его в заводскую контору.

Бумажки перебирал недолго — стал работать помощником токаря, а в 18 лет перебрался в Харьков, где устроился уже токарем на паровозостроительный завод. Отец к тому моменту стал инвалидом — обварил ноги на производстве, и надо было помогать поднимать младших братьев. Кстати, из семерых детей «в люди» только Павел и выбился – остальные шесть братьев пастухами работали.

Но даже карьера рабочего не задалась – началась Первая мировая война и Павел Рыбалко призывается на фронт. Воевал в Галиции, участвовал во многих знаковых сражениях, включая Брусиловский прорыв. Летом 1916 года был тяжело ранен, после госпиталя – опять на фронт. Вообще, Рыбалко очень в этом плане не везло – будет множество ранений и травм на всех этапах жизни, поэтому и проживет так мало.

© Павел Семенович Рыбалко

Как только в России началась череда революций и наступил развал армии, то и Рыбалко плюнул на службу, и в июле 1917 года вернулся в родное село. Владелец сахарного завода оказался очень умным и успел сбежать, не дожидаясь последующих революционных событий. Тогда сами рабочие организовали отряды самообороны, чтобы не дать разграбить предприятие. Командиром их стал Павел Рыбалко. Это оказалось его первой командной должностью.

А потом Октябрьская революция, и рабочая дружина вливается в ряды Красной Армии. Но начинается немецкая оккупация и петлюровщина, Рыбалко становится партизаном. Во время одного из боестолкновений с немцами был ранен и попал в плен. Дожидался смертной казни в харьковской тюрьме, когда город внезапно освободила Красная Армия.

С этого момента, лета 1919 года, Павел Рыбалко в ее рядах навсегда. Он сражается в частях под общим командованием Александра Пархоменко. Очень быстро, за несколько месяцев, проходит путь от командира роты до командира полка.

Служил в 1-й конной армии — Буденный поручил ему зачистку освобождаемой местности от разрозненных частей белогвардейцев, оказавшихся в тылу в ходе наступления. Различные «батьки», включая Махно, тоже были его «клиентами».

После Гражданской войны Рыбалко остается в Красной Арми. Вначале он служит на Кавказе, потом в Москве. Здесь почти непрерывно учится. В 1925-126 годах на курсах усовершенствования высшего начальствующего состава при Академии им. Фрунзе. Потом — на курсах «Выстрел», а в 1931-1934 годах опять в Академии им. Фрунзе.

Тут он впервые знакомится с танками, и они приводят его в полный восторг. Рыбалко уверен, что будущее за механизированными частями. Всю Гражданскую он проскакал на лихом коне, в промежутках между учебой занимал различные должности в кавалерийских частях. И сразу понял, что танк — это новая кавалерия современной войны.

© Награды маршала Рыбалко

Но судьба ему уготовила для начала стать разведчиком, военным советником и… дипломатом. По окончании Академии в 1934 году Рыбалко поступает в распоряжение разведуправления РККА.

В это время было восстание в Синцзянском округе Китая – японцы пытались создать мусульманское государство. А вот это нам точно на границе со Средней Азией, где только подавили басмачество, было не нужно. Поэтому туда отправляют наших советников, которые быстро создают армию, которая подавляет восстание. Там Рыбалко познакомился с Рокоссовским.

А потом Павла Семеновича, уже аттестованного при введении персональных званий как полковника, отправляют военным атташе в Польшу, где он пробыл в этой должности с 1937 по 1939 годы. 20 февраля 1940 года – комбриг, а уже в июле присваивают звание генерал-майора. Все это время Рыбалко служит в разведуправлении Генштаба. Вплоть до декабря 1941 года. Потом по май 1942 года – завкафедрой разведки Высшей спецшколы Генштаба.

И только летом 1942 года многочисленные и непрерывные рапорты с требованием отправить на фронт принесли плоды. Рыбалко назначают заместителем командующего 3-й танковой армией. Но ее еще нет, только формируется. А как только сформировали – отправили командовать 5-й танковой армией – проводить переформирование. Опять не воевал!

А как только завершил этот процесс снова перекинули в 3-ю танковую. На этот раз командующим и с боевыми задачами. Тут стоит сказать, что было очень много скептиков относительно назначения Рыбалко на такую должность, ведь у него не было опыта командования крупными соединениями.

И вот в январе 1943 года Рыбалко наконец-то оказывается на фронте. Воронежском фронте. Первые же бои показали, что с назначением командарма не ошиблись – танк и его возможности он знал не хуже, чем лошадь. Освобождал родную Харьковщину. После этого армия Рыбалко, которую было переименовали в 57-ю, по личному распоряжению Сталина снова становится 3-й, но уже гвардейской.

Любопытно, что своими войсками, уже генерал-полковник, Рыбалко командовал из своего джипа – «Виллиса». Вопреки кинематографичному представлению, танка Павел Семенович не знал настолько хорошо, чтобы разъезжать на нем. Паровоз вот знал, возможности танка тоже, но вот чтобы водить его, – навыков не было. К тому же ходил с палочкой – ранения и травмы сказывались. Зато отлично понимал, что с его помощью можно было добиться. Частенько можно было видеть картину, когда в атаку шли танки, а среди них «шустрил» джип командующего.

За Курскую битву, величайшее танковое сражение всех времен, и взятие Киева Рыбалко получил звание Героя Советского Союза. Именно в этих боях он разработал новую тактику ведения танковых боев в городских условиях. И это потом поможет взять множество городов включая и главную цель – Берлин. Его генерал брал уже Дважды Героем Советского Союза.

© Могила Рыбалко на Новодевичьем кладбище

Армия Рыбалко наступала с юга. К 22 апреля она вышла к каналу Тельтов. 24 апреля уже форсировала его и заняла районы Целендорф и Далем. Затем уже Шенеберге и Вильменсдорф. 2 мая столица рейха пала, а 5 мая армию срочно перебрасывают в Чехословакию. 9 мая Рыбалко входит в Прагу и находится среди тех, кто ставит точку в Великой Отечественной войне.

1 июня 1945 года Павлу Рыбалко было присвоено звание маршала бронетанковых войск. В 1946 году он становится заместителем командующего бронетанковыми войсками, а в 1947 году командующим. Но здоровье уже было подорвано — сказались многочисленные раны. 28 августа 1948 года маршал Рыбалко скончался и похоронен на Новодевичьем кладбище.