ВЦИОМ: большинство россиян считают себя счастливыми

Около 80% россиян считают себя в той или иной степени счастливыми, свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В ходе мартовского опроса в общей сложности назвали себя счастливыми восемь из десяти россиян, в том числе абсолютно счастливыми - более трети наших сограждан (36%). Последний раз аналогичный уровень абсолютного счастья был зафиксирован в июне 2024 года", - приводятся результаты исследования на сайте ВЦИОМ.

Индекс счастья составил 61 пункт из возможных 100. В марте 2024 года показатель был немного выше и составлял 70 пунктов.

Индекс строится на основе вопроса "В жизни бывает всякое - и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?" и рассчитывается как разница суммы положительных ("определенно да", "скорее да") и отрицательных ответов ("скорее нет", "определенно нет"). Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от минус 100 до 100.