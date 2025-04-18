На какие деньги жил «вождь народов»

Считается, что Сталин жил довольно скромно, оставив после смерти лишь «‎китель, трубку, кисет, сапоги и 3 рубля денег». В целом историки согласны с этим утверждением — хотя вождь народов и пользовался в стране практически неограниченными привилегиями, в бытовых вопросах он был довольно аскетичен. А ведь даже его немаленькой ежемесячной зарплаты в 10 000 рублей хватило бы для роскошной по тем временам жизни.

Сберкнижка с 900 рублями…

По приказанию Берии сразу после смерти Сталина была сделана опись его личных вещей. Список был довольно скромным: шесть кителей, несколько курительных трубок, десяток брюк и сберкнижка с 900 рублями. Ни наличных денег, ни драгоценностей или антиквариата, представляющего историческую ценность обнаружено не было. Правда, речь идет лишь о Ближней даче, где Сталин и умер.

В его пользовании было еще около двух десятков дач — в основном в Крыму и на Черноморском побережье. Но, судя по документам, и там несметных богатств генсек не хранил. Правда, есть сведения, что сотрудники МГБ после смерти вождя обнаружили в одном из сейфов на Ближней даче более 3,6 миллионов рублей и большую сумму в иностранной валюте. Но никаких документальных подтверждений этой информации нет.

Официальный миллионер

Вообще странно, что после себя Сталин не оставил никаких сбережений — ни счетов в банке, ни наличных денег, ни недвижимости. Хотя его зарплата вполне позволяла это сделать — ведь 10 000 рублей тогда стоил, например, автомобиль «Победа». При этом Иосиф Виссарионович исправно платил членские взносы, отчисляя на нужды партии по 300 рублей ежемесячно.

Кроме того, Сталину полагались гонорары за многочисленные издания его трудов в СССР и за рубежом. Но каких-либо расписок или накладных об их получении в архивах не сохранилось. Нет также и документов о каких-либо тратах, помимо членских взносов. Создается ощущение, что вождь не только не тратил, но и не получал денег.

За казенный счет

Это отчасти подтверждает и дочь Сталина Светлана Аллилуева.

«Денег он сам не тратил, их некуда и не на что было ему тратить. Весь его быт, дачи, дома, прислуга, питание, одежда — все это оплачивалось государством», — пишет она в воспоминаниях.

А также утверждает, что миллионами отца от его лица распоряжался начальник охраны Власик и специальный отдел МГБ СССР.

Получается, что фактически без малого три десятилетия своего правления Сталин был как бы на самообеспечении — зарплата и другие его доходы сразу шли на содержание и охрану вождя.