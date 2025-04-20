Стало известно, как Сталин наказал за неповиновение Жукова и Рокоссовского

Неожиданное смещение маршала Константина Рокоссовского с поста командующего 1-м Белорусским фронтом и назначение вместо него Георгия Жукова накануне решающих боёв Великой Отечественной войны десятилетиями оставалось одной из самых загадочных кадровых перестановок в советской истории.

Как пояснил военный историк Алексей Исаев в интервью «Ленте.ру», причиной стали расхождения во взглядах между военачальниками относительно стратегии предстоящих операций.

После 7 ноября 1944 года на совещании в Ставке оба маршала выступили против идеи наступления с Наревского плацдарма, где противник сосредоточил укреплённые позиции.

12 ноября 1944 года Иосиф Сталин лично известил Рокоссовского о переводе на 2-й Белорусский фронт, поручив Жукову возглавить основное направление удара. По мнению Исаева, основной причиной резкой рокировки стало желание руководства видеть на решающем участке наиболее авторитетного полководца, способного обеспечить успех финального этапа войны.