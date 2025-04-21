Герой или предатель? Почему генерал Лебедь остался без армии и власти

Его уважали солдаты, но не выносили генералы, он служил во всех горячих точках СССР, но осуждал войну, за него отдали голоса на президентских выборах, но он подарил их Борису Ельцину. Генерал Александр Лебедь до сих пор остается одной из самых ярких и противоречивых фигур 90-х. Почему для одних он герой, а для других предатель — в материале «Газеты.Ru».

«Старался обойтись малой кровью»

Боевой путь Александра Лебедя начался с Афганистана. Это была первая горячая точка, куда он попал. В каком-то смысле по собственному желанию.

Окончив в 1973 году Рязанское воздушно-десантное училище, следующие восемь лет служил там же — сначала в должности командира взвода, затем командира роты. Один за другим курсанты, которых выпускал Лебедь, уезжали на войну.

Отсиживаться в безопасности капитан не хотел и просил отправить его в войска, но неоднократно получал отказ. В начале ноября 1981-го в очередной раз заявился в отдел кадров и, не услышав внятный ответ, сам позвонил начальству. Разговор вышел короткий, но продуктивный.

— Комбатом на юг пойдешь? — Пойду! — А почему не спрашиваешь куда? — А мне все равно. — Ну позвони через два часа.

Так Лебедь попал на базу в Баграме, став командиром 1-го батальона 345-го отдельного парашютно-десантного полка. Первые недели ушли на борьбу с дедовщиной, приучение солдат к дисциплине и решение бытовых проблем.

Если любой командир хозвзвода провозит 18 км супчик в полевой кухне по дивным афганским дорогам, то уже к 10 — 12 километру трудно понять, что это такое и из каких ингредиентов состоит. Бессистемное посещение бани, а иногда и непосещение, отсутствие постельного белья, естественно, привели к нашествию вшей. Взялся я первым делом решать эти вопросы, так как если солдат живет по-человечески, то и служба идет по-человечески, а если как свинья… Александр Лебедь Из книги «За державу обидно…»

Полк участвовал в операции в Баграмской долине и в Ниджрабском ущелье. Во время последней Лебедь был ранен и отправлен в отпуск, после чего снова вернулся в Афганистан, где пробыл до лета 1982-го.

«Лебедь был из числа офицеров, которые, выполняя боевые задачи вместе с солдатами, старались обойтись малой кровью. Самостоятельный, не боялся принимать решения — за это солдаты его уважали», — вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» ветеран Афганистана Николай Агеев.

За следующие годы Лебедь прошел все горячие точки, одна за другой разгорающиеся в советских республиках.

«Развал армии шел полным ходом»

К марту 1988 года получил под свое командование Тульскую воздушно-десантную дивизию. Вместе с ней принимал участие в подавлении волнений в Тбилиси и Баку и все чаще вступал в конфликты с руководством.

В первый приезд в Азербайджан в ноябре 1988-го его дивизии приказали «не допустить кровопролития». «В несколько вольном изложении, устный приказ звучал примерно так: «Летите, голуби — летите, там беспорядки, кто кого бьет — не ясно; но на месте разберетесь и вмешаетесь, кулаки у вас большие», — вспоминал Лебедь в мемуарах.

На месте задача не прояснилась. На площади Ленина в Баку действительно шел митинг, но до столкновений дело не дошло. Тем не менее было приказано немедленно атаковать толпу и оцепить Дом Советов.

Я попытался объяснить ситуацию моему визави. Ничего из этого не вышло. Я считаю себя человеком вежливым, по крайней мере настолько вежливым, чтобы не посылать незнакомых генералов на три известные буквы. Но тут меня заело. Выполни я бездумно его команду — мог бы спровоцировать колоссальное кровопролитие <...> Я очень коротко, и, как мне показалось, емко высказал все, что я думал о его умственных способностях, и... положил трубку. Александр Лебедь Из книги «За державу обидно…»

В тот раз избежать бойни удалось, но в январе 1990 года дивизию вновь направили на подавление волнений в Азербайджане. На этот раз при «восстановлении порядка» советскими военными погибли около 130 человек.

Карьера Лебедя развивалась стремительно. В следующем месяце ему присвоили воинское звание генерал-майора. А летом 1990-го, после того как он публично раскритиковал секретаря ЦК КПСС Александра Яковлева, по предложению военнослужащих его избрали членом ЦК.

«Развал армии шел полным ходом уже тогда, и они наивно верили, что партия способна этот развал остановить», — объяснял генерал.

© Генерал Александр Лебедь выступает на заседании первого съезда народных депутатов СССР, Москва, 1989 год // РИА Новости

С февраля 1991-го Александр Лебедь стал заместителем командующего ВДВ, а уже в августе оказался в гуще политических событий, получив приказ организовать «охрану и оборону» Белого дома в Москве.

На следующий день после начала путча по СМИ разлетелась новость, что после встречи с Борисом Ельциным батальон Лебедя перешел на сторону народа.

Сам генерал уверял, что ни на чью сторону не переходил, а просто выполнял приказы, которые постоянно менялись — сначала окружить здание Верховного совета и разработать план штурма, потом передать план восставшим и увести силы.

«Как всякому нормальному человеку с характером и самолюбием, мне вовсе не нравится чувствовать себя марионеткой. Кто-то что-то решил, не дав себе труда довести до меня это решение, а я уже сутки носился, ругался, препирался, конфликтовал, выполняя приказы, смысл и конечный итог которых был мне неведом», — вспоминал он.

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© Генерал-майор, заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Александр Лебедь, перешедший в ряды сторонников президента РСФСР Бориса Ельцина во время августовского путча, 1991 год // РИА Новости

«Говорю как русский офицер»

В следующий раз ругаться и препираться генералу довелось в Тирасполе. Летом 1992 года противостояние Молдавии и Приднестровья, которое длилось уже три года, переросло в вооруженный конфликт. Под псевдонимом «полковник Гусев» 23 июня туда прибыл Лебедь.

По официальной версии — для инспекции 14-й общевойсковой гвардейской армии, на деле — искать выход из кризиса. За генералом закрепилась репутация человека, который «умеет наводить порядок». Лебедя быстро назначили новым командующим 14-й армии.

Вскоре он созвал пресс-конференцию и заявил, что межнационального конфликта в республике нет — русские, украинцы и молдаване всегда жили между собой в мире и воевать бы не стали.

Вину за ситуацию он возложил на правительство Молдавии, заявив, что оно ответственно за геноцид собственного народа.

«Возможны обвинения в том, что я генерал, военный, вмешиваюсь в политику. Я категорически отвергаю такие обвинения и заявляю вам, что говорю как русский офицер, у которого есть совесть», — подчеркнул Лебедь.

И все же Приднестровский конфликт стал поворотным моментом в карьере офицера. 19 июня 1992 года военизированные формирования Молдавии начали готовить операцию по взятию под контроль города Бендеры. По приказу Лебедя 14-я армия нанесла удары на упреждение по позициям молдавской армии.

С главой Минобороны России Павлом Грачевым свое решение генерал не согласовывал.

На этот раз своеволие сошло ему с рук. В тот же день президент России Ельцин позвонил Лебедю и сообщил, что между сторонами конфликта начинаются политические переговоры.

Как вспоминали сослуживцы генерала, множество приднестровцев увидели в нем национального героя.

В сентябре 1993 года его избрали депутатом Верховного Совета Приднестровской Молдавской республики от Тирасполя. Он получил 87,5% голосов.

«Всякая война сначала тупик, потом катастрофа»

Рост популярности офицера не остался незамеченным в Москве. Независимость и публичность командующего 14-й армией все больше напрягала министерство обороны.

В сентябре – октябре 1993 года Лебедь отказался вмешиваться в противостоянии президента и Верховного совета, заявив, что в этих разборках участвовать не намерен. В следующем году осудил чеченскую войну, назвав ее глупостью и дурью.

В июне 1995-го, не согласившись с приказом о реорганизации 14-й армии, генерал подал рапорт об отставке.

Дорога в армии заканчивалась для него тупиком. Как вспоминает в разговоре с «Газетой.Ru» журналист и бывший пресс-секретарь Лебедя Александр Бархатов, пост министра обороны прочно удерживал заслуженный десантник и приближенный к президенту Грачев, а топтаться в предбаннике власти Лебедю уже не хотелось.

«Он видел примеры иного «взлета» своих близких знакомых «афганцев». Лев Рохлин — «бронзовый призер» в партсписке «Наш дом — Россия» и глава госдумовского Комитета по обороне, Руслан Аушев — первый избранный президент Ингушетии. Александр Иванович имел похожий багаж в публичном поле, а харизма давала фору. Вот и встал выбор — затеряться и усредниться или пойти дальше однополчан», — рассказывает собеседник издания.

В новой роли генерал продолжил говорить о развале армии и бессмысленности войны.

Вам приходилось когда-нибудь интернациональный долг исполнять? Вот я наисполнялся и уяснил три вещи. Первая — всякая война сначала тупик, потом катастрофа. Второе — всякие войны, даже если они столетние, кончаются переговорами и миром. Стоит ли наградить гору покойников, наплодить вдов, сирот, калек, пустить прахом по ветру труд десятка предшествующих поколений, чтобы потом сесть и договориться? Может быть, эту нецивилизованную часть вообще исключить? И третье — каждая мама рожает сына, и для нее ее Ваня или Магомед — самый лучший. Не надо эту жизнь прерывать пулей или осколком. Александр Лебедь В эфире программы «Герой дня» от 23 февраля 1996 года

По словам Александра Бархатова, амплуа хоть и было не новым, но оказалось востребованным у общества.

«Лебедь же видел, как он нравится публике в качестве «правдоруба» и «миротворца», — рассказывает Бархатов. — Первопроходцем в этом стиле он не был, так же, по сути, вел себя Ельцин в горбачевский период. Не вокруг чего-то, а вокруг кого-то у нас всегда легче объединиться.

Словом, харизма подтолкнула, а стремнина народной любви понесла его дальше. У публичных патриотов нет вопросов, а женский электорат…штабелями».

Пресса отмечала, что решение Лебедя баллотироваться играло на руку Борису Ельцину, оттягивая голоса избирателей от Геннадия Зюганова. Версии о каких-либо договоренностях он отрицал, но возможность объединения с какой-либо из сторон не исключал.

«Я выдвинулся в президенты и намерен бороться за этот пост, но не исключаю никаких коалиций. Это будет зависеть от условий и расклада. Раньше я был солдатом, все было ясно. Теперь я в другом мире живу», — заявил новоиспеченный кандидат в эфире программы «Герой дня».

В первом туре президентских выборов Лебедь занял третье место, а затем снял свою кандидатуру, приняв предложение Ельцина занять пост секретаря Совбеза России. Кроме того, по его требованию своей должности лишился Грачев.

После переизбрания Ельцина Лебедь также стал полномочным представителем президента России в Чечне.

© Президент РФ Борис Ельцин и секретарь Совета безопасности РФ Александр Лебедь (справа налево) во время встречи в санатории «Барвиха», Москва, 1996 год // РИА Новости

«Пошла жесткая и циничная игра»

«Все прекрасно понимали, что стать президентом ему не дадут. Это уже была другая страна. У меня и разочарования, когда он снял кандидатуру, не было, — говорит в беседе с «Газетой.Ru» ветеран Афганистана Николай Агеев. — Я за него проголосовал, потому что Лебедь все прекрасно осознавал, здраво оценивал и чеченскую войну, и афганскую. У него было свое мнение, он не заглядывал никому в рот. Что было на уме, то и говорил».

Те, кто уже не первый год воевал в Чечне, восприняли назначение Лебедя с надеждой.

Он жалел и ценил солдат, чего не делали другие командиры. Я был рядом с теми районами, куда он приехал, был с колонками как рок-звезда. Когда он своим громоподобным голосом матом орал на все горы, наступала тишина, никто не подползал к блокпостам. Его уважали и боялись. Если [Лев] Рохлин говорил: «Это не Сталинград, вы здесь для наведения конституционного порядка», то Лебедь очень хорошо понимал, что это война, и война надолго, поэтому старался сохранить русского солдата. Олег ветеран первой чеченской кампании

Вместо встреч с российскими генералами в Чечне Лебедь сразу отправился в казармы солдат, а затем на переговоры с противником. Как вспоминает Бархатов, с его публичным образом были знакомы даже боевики.

От встречи к встрече они все равно проникались определенными надеждами, к тому же все знали об эпизоде во время первого визита Лебедя. Тогда нас принял в своем доме Ахмат Кадыров, будучи муфтием и противником Москвы, сильно помог. Мы уехали в сопровождении его людей к Масхадову. В колонне было три или четыре легковушки. Попали под обстрел. Чей именно — неведомо. Мы проскочили, но «Нива» с двумя чеченцами застряла в огромной рытвине на дороге, грязь по капот. Лебедь остановил свою машину, вышел и предложил вернуться, чтобы вытащить их, несмотря на то, что над головой свистело. Мы уже разворачивались к ним, когда «Нива», слава богу, догнала нас. Такое у горцев не забывается вне зависимости от убеждений. Александр Бархатов журналист, пресс-секретарь генерала Александра Лебедя в 1996 — 1997 годах

Все это коробило российскую военную элиту. Еще больше их возмутил вердикт Лебедя об усталости солдат. «Ну увидел ты замурзанного бойца, к тому же оробевшего перед высоким московским чиновником. Он что — показатель боеспособности? Александр Иванович, видимо, ожидал встретиться с вымытым и отполированным гвардейцем, как в кремлевской роте почетного караула?» — негодовал в мемуарах командующий войсками в ходе боевых действий в Чечне и Дагестане Геннадий Трошев.

31 августа 1996 года Александр Лебедь подписал с главой Чечни Асланом Масхадовым соглашение о мире. Многие впоследствии оценили это как предательство и капитуляцию России. В том числе те, кому спустя три года пришлось снова воевать в Чечне.

«От Лебедя все ждали порядка, новых тактических действий, но, к сожалению, его поступок вызывал только разочарование и уныние. Пойдя на соглашение, он повел себя как слабохарактерный человек», — сказал корреспонденту «Газеты.Ru» Александр, ветеран второй чеченской кампании.

© Александр Лебедь и Аслан Масхадов (слева) после подписания совместного заявления, 1996 год // ТАСС

По словам Бархатова, генерал осознавал, что участие в таких переговорах — это своего рода политическая подстава, но действовал в привычной парадигме военного.

«Как умный и бывалый офицер, он до последнего вынужден был лавировать в той системе координат, где есть приказы свыше и старшие по званию. Хасавюрт — это приказ, с прямой директивой главнокомандующего подписать побыстрее перемирие, — говорит в беседе с «Газетой.Ru» Бархатов. — Конечно, Лебедь понимал, что это не мирное соглашение, а перегруппировка сил, чтобы прекратить ощутимые даже для огромной страны потери. Понимал, что в конце концов это не милосердие, а военная хитрость. Но сказать, что это было не в унисон с его искренним стремлением остановить кровопролитие, — значит соврать».

Так или иначе, мир был достигнут, и уже в октябре 1996-го Лебедь оказался за бортом.

«Пошла не столько умелая и тонкая, сколько жесткая и циничная игра — дезинформация противника, то бишь харизматичного претендента в борьбе за высшую власть, — говорит Александр Бархатов. — На стол Лебедя ложились медицинские справки о здоровье президента, которые характеризовали его как охладевший труп, и Лебедь начинал торопливо создавать коалицию союзников, а на стол президента ложится план по пост-хасавюртовской перегруппировке армии как доказательство подготовки командой Лебедя госпереворота».

Указом президента Лебедя все же освободили от обязанностей секретаря Совета безопасности и помощника президента по нацбезопасности.

В 1998-м он был избран губернатором Красноярского края, но на телевидении уделять ему внимание стали все меньше и меньше.

Команду, которая могла бы поддержать его в опале, генерал так и не сформировал. «В Москве он вмиг стряхнул с себя прежнее окружение, включая преданную охрану, готовую пойти за него в бой. К слову, начальником охраны был «афганский однополчанин», бывший командир десантного разведвзвода и преданный товарищ в дни приднестровского кризиса. Вряд ли это почерк зрелого политика. Да и последующее губернаторство — хоть и выборное, но скорее напоминает переход на высокую командную должность в военный округ поменьше», — рассуждает Бархатов.

28 апреля 2002 года на 53-м году жизни Лебедь погиб в авиакатастрофе. Вертолет Ми-8 разбился в районе озера Ойское на Буйбинском перевале, куда он летел на открытие новой горнолыжной трассы. По официальной версии, причиной трагедии была «неудовлетворительная подготовка экипажа».