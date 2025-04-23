«Вождь» неба: как лидер «Жемчужин России» умерла ради рекорда

В детстве она прыгала с дерева, а в зрелости – с неба. Обманывала весы, чтобы получить допуск, и собирала в воздухе рекорды, доступные единицам. 35-летняя Ирина Синицына, известная в парашютной среде под прозвищем «Вождь», отдала жизнь в попытке совершить невозможное.

Первый прыжок и первое дерево

Свой путь к небу Ирина начала довольно прозаично. После школы она поступила на социологический факультет, подрабатывала официанткой, жила за границей и пробовала вести бизнес. Всё шло по обычному сценарию. Пока в один момент она не решила, что пора исполнить мечту детства: прыгать с парашютом.

Когда пошла записываться, меня сначала отчислили. Вес был маленький – 48 кг, а надо 50. Потом догадалась, положила грузики в карманы, получилось 53, – за несколько лет до своей гибели рассказывала Ирина «Спорт-Экспресс».

Во время первого прыжка сразу произошла нештатная ситуация: внизу лес и высоковольтные линии. С почти неуправляемым десантным парашютом она специально выбрала самое высокое дерево, чтобы избежать проводов. Так началась её высота.

© Ирина Синицына // РИА Новости

Чемпионка, которая пришла не из спорта

По меркам профессионалов Ирина пришла в парашютный спорт поздно, но быстро наверстала. За краткий период она стала чемпионкой России, двукратной рекордсменкой мира и Европы, капитаном российского сектора больших формаций – воздушных построений, где десятки людей синхронно удерживают фигуру в свободном падении.

Она не просто прыгала, а организовывала, учила, вдохновляла. Летом 2012 года Ирина стала организатором рекорда: женская команда «Жемчужины России» построила в небе формацию из 88 спортсменок. На тот момент построение было крупнейшим.

Трагедия в Калифорнии

23 сентября 2012 года на аэродроме Perris Valley в Калифорнии Синицына участвовала в международной попытке установить новый рекорд в вингсьют-формации – в костюмах-крыльях. В небе молодая женщина столкнулась с другим участником, запуталась в стропах и не смогла вовремя открыть запасной парашют.

© Ирина Синицына // РИА Новости

Ирину нашли без сознания под аварийным куполом. У неё были переломы шейных позвонков, она впала в кому. Американские врачи пророчили, что она не проживёт и недели.

Однако Синицыну экстренно доставили в Москву спецбортом МЧС с врачами на борту. 28 сентября она поступила в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, но 1 октября 2012 года Ирина умерла, не приходя в сознание. У неё остался 13-летний сын.

На следующий день после трагедии оставшиеся в Калифорнии парашютисты достроили в воздухе ту самую формацию, которую Ирина так хотела завершить и за которую отдала жизнь.

Ирина Синицына ушла из жизни во время того, что любила больше всего. Её смерть – ещё одно напоминание о том, что даже самый контролируемый экстремальный спорт всегда остаётся огромным риском. Но в то же время и пример стойкости и преданности своему делу.